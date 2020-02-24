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【新冠肺炎】卓悅日本3層口罩開售 指定5分店派籌

業界頭條 10:30 2020/02/24

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卓悅今日（2 月 24 日）於官方 Facebook 專頁公布，將有日本 ZODIAC 三層口罩於今日 11：15 起發售。是次發售的三層口罩是可隔絕 PM2.5、飛沬、病菌及花粉塵埃，而且 PFE（顆粒過濾效率）和 BFE 高達 99%。售賣方式將會以先排隊再攞籌，一人一籌，貨到後便會依籌號順序發售。

口罩款式和售賣分店如下：
日本 ZODIAC 三層口罩 50 個裝
$98 / 盒，一人一籌，每籌限買 1 盒

指定開售分店：
旺角西洋菜街南 13 號 ( 共 400 盒 )
北角匯三期 G3 號舖 ( 共 400 盒 )
上水廣場 5 樓 511 號舖 ( 共 400 盒 )
藍田滙景廣場 3 樓 L3-1 號舖 ( 共 400 盒 )
尖沙咀彌敦道 68 號 ( 共 400 盒 )

派籌時候會在 11：15 開始，大家攞籌後請勿離隊，免生混亂，發售時間視乎貨到而定，數量有限，先到先得！

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撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 卓悅 卓悅控股（00653）

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