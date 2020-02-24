【業界有情】九龍樂善堂贈口罩予基層家庭及長期病患者 連續5天推限時網上登記

有慈善組織派發口罩予指定人士，並由今日起一連 5 日推出限時網上登記。每位成功申請者可獲一包（10 個）口罩，只限基層家庭及長期病患者。九龍樂善堂-樂善防疫情報站將在每天早上 9 時 45 分於 Facebook 專頁上提供網上登記鏈結，登記時間為每日上午 10 時至晚上 10 時。

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網上登記日子及時段​：

24/2/2020 (一) 對象：九龍城區基層家庭及人士 (1,000包)

25/2/2020 (二) 對象：油尖旺區基層家庭及人士 (1,000包)

26/2/2020 (三) 對象：黃大仙區基層家庭及人士 (1,000包)

27/2/2020 (四) 對象：九龍城區長期病患人士 (700包)

28/2/2020 (五) 對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士 (1,300包)

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登記資格：

只限正領取在職家庭津貼、全額書簿津貼、交通津貼、綜援之家庭及長期病患者

登記方法：

1. 分享帖子及讚好樂善堂Facebook專頁：

2. 請根據所屬受惠對象於限定時間內到本專頁完成登記



由於是次口罩數量有限，完成登記不等於成功獲得名額。

成功領取通知：

完成隨機抽籤後，成功申請者會收到手機短訊 (SMS) 通知

如果 06/03/2020 (星期五) 晚上 11 時 59 分或之前沒有收到手機短訊 (SMS) 通知，代表你未被抽中

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Photo：九龍樂善堂-樂善防疫情報站 Facebook