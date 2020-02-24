【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助! 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。香港中科工程在 Facebook 上表示，終於跟土耳其夥伴達成協議，將在土耳其生產口罩，開設生產線後 30 日內，日產量可提升到 125,000 個。

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中科工程在 Facebook 的帖文表示，不稀罕政府資助，將用自己的能力在土耳其生產口罩，開設生產線後 30 日，日產量可提升到 125,000 個。原文如下:

「中科不認為在香港建立生產線供銷香港是個sustainable business. 亦不會有機會獲得政府那300萬及高價購買機會, 這些所謂資助只是為特定圈養的資金轉移的操作, 我們亦毫不稀罕.

這是我們在土耳其靠近地中海城市Adana與土耳其合資的廠房, 只用了6日時間, 自動生產線明天到廠, 10日內就會完成安裝及調試並生產EN14683 Type II 成人及兒童口罩, 30日內日產量提升到125,000pcs. 有別於其他土耳其產品, 我們會將產品送往英國檢驗及核證, 以確保能供世界的品牌及質素. 另外我們同時會生產EN14126 Type 3B 保護服.

無論自動化機械, nonwoven及meltblown布都不需依靠中國大陸. 而我們目標是整個歐洲及東亞市場. 亞洲幾乎所有廠已偷偷將中層meltblown溶噴布換成廉價稀薄的nonwoven布, 導致口罩根本不能達致本來使用目的, 其中一個原因是溶噴布被中國大陸鎖緊出口, 並炒高夾高價格. 我們有信心取得所有物資, 而且根本無需被屯貨炒賣影響.」

若中科工程可在 30 日內日產 12 萬個口罩，並全數供港的話，相信到時可舒緩香港口罩荒的問題。

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▲ 中科工程土耳其口罩廠房內部相片。

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▲ 中科工程土耳其口罩廠房內部相片。

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以下影片是中科工程在土耳其伊斯坦堡考察時拍攝的口罩生產廠房、其中一條月產 100 萬個三層口罩的生產線情況。

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