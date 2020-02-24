日本製 N99 三層口罩現貨到! 高規格口罩 $75/包 5 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 雜貨佬以平價售賣日本 N99 口罩。

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網店雜貨佬在 Facebook 上表示，日本N99 三層口罩正有現貨發售。店方指此口罩日本製造，$75/包有 5 個，定價較藥房平約一半。口罩特色如下:

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尺寸:8.5cm×14.5cm

標準:日本 N99

第1層聚丙烯・紡絲直結型不織布

第2層長纖維不織布静電氣帶電呼氣抵抗

第3層熱可塑性樹脂・紡絲直結型不織布

採用N99規格的過濾器的高功能口罩 [3層狀結構]。

比 N95 更高規格. PM2.5. PM0.1 隔絕所有流感病毒。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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