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日本製 N99 三層口罩現貨到! 高規格口罩 $75/包 5 個

行內熱話 00:32 2020/02/24

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 雜貨佬以平價售賣日本 N99 口罩。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

網店雜貨佬在 Facebook 上表示，日本N99 三層口罩正有現貨發售。店方指此口罩日本製造，$75/包有 5 個，定價較藥房平約一半。口罩特色如下:

【相關內容】 網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

尺寸:8.5cm×14.5cm
標準:日本 N99
第1層聚丙烯・紡絲直結型不織布
第2層長纖維不織布静電氣帶電呼氣抵抗
第3層熱可塑性樹脂・紡絲直結型不織布
採用N99規格的過濾器的高功能口罩 [3層狀結構]。
比 N95 更高規格. PM2.5. PM0.1 隔絕所有流感病毒。

【相關內容】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

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撰文 : 張文啟

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