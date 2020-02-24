冰室老細又有新搞作! 推抗疫福袋 食餐又送 2 個口罩

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場不少商戶亦想辦法跟市民一同抗疫。 龍門冰室老細又有新想法。

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龍門冰室在 Facebook 上表示，將推出抗疫福袋，方便買家一次過購得多種防疫物品。抗疫福袋內容如下:

-日本N99級別口罩5個裝 x 2包

-500ml泰國70%酒精搓手消毒液 x 1樽

-120ml澳洲醫院級別70%酒精搓手消毒液 x 4支

-500ml腦細親製 世衛配方75%酒精搓手液 x 2樽

-500ml腦細入樽 75%消毒酒精 x 2樽

-60ml 腦細入樽 75%消毒酒精噴噴裝 x 4支

-5” x 7” 醫院級別酒精消毒濕紙巾 100片

-450ml 漂白水 x 2樽

售價為 $1,000。

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此外，老細又在越南購得 10000 個印尼 3 層口罩，因此決定只要食客每食一個餐，

即送 2 個口罩，方便食客有罩用。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。

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