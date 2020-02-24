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冰室老細又有新搞作! 推抗疫福袋 食餐又送 2 個口罩

行內熱話 00:07 2020/02/24

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場不少商戶亦想辦法跟市民一同抗疫。 龍門冰室老細又有新想法。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

龍門冰室在 Facebook 上表示，將推出抗疫福袋，方便買家一次過購得多種防疫物品。抗疫福袋內容如下:

-日本N99級別口罩5個裝 x 2包
-500ml泰國70%酒精搓手消毒液 x 1樽
-120ml澳洲醫院級別70%酒精搓手消毒液 x 4支
-500ml腦細親製 世衛配方75%酒精搓手液 x 2樽
-500ml腦細入樽 75%消毒酒精 x 2樽
-60ml 腦細入樽 75%消毒酒精噴噴裝 x 4支
-5” x 7” 醫院級別酒精消毒濕紙巾 100片
-450ml 漂白水 x 2樽
售價為 $1,000。

【相關內容】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

此外，老細又在越南購得 10000 個印尼 3 層口罩，因此決定只要食客每食一個餐，
即送 2 個口罩，方便食客有罩用。

【相關內容】 網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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