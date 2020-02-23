【一文看清口罩售價】2 月 23 日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

盾牌口罩又有貨開倉! 成人3層口罩 $150 盒/50 個

2 月 23日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：今日印尼口罩售價回穩，一般藥房售價回升至 $160 以上。但由於印尼口罩供應充足，相信升勢無法持續。網上售價的印尼口罩亦回升至 $100 以上，相信不少賣家手上的貨已被市場吸納。

此外，雖然今日有口罩廠開倉，但因其定價亦十分市價，加上只限醫護人士購買，所以對口罩市場影響輕微。

【相關報道】 韓國製可重用口罩 可用 100 次特價售 $160

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 320 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：售價跟星期六差不多，但本身賣得較貴的店舖，日本口罩的售價稍有下降，令最平和最貴的售價收窄。當然黑店價是「搵水魚」，不太受市場價影響。相信要日本口罩市場供應進一步增加時，黑店價才會變「散貨價」。

更新:今日 Logon 和 Living Store 都有口罩大貨到，當中 Living Store 的口罩只售 $12，不過不消半小時已售完!

【相關報道】 深水埗小店慘叫坐艇清貨!? 日本三層外科口罩減至 $15 / 3 個

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $24 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$35 或以上 / 每個(KF94)

短評： SaSa 所售 $99/5 的 N99 日本口罩時有現貨，同價位亦可在藥房找到。但有部分網店所售的同款口罩，售價已跌至 $75! KF94 口罩仍是售 $20 左右，售價因不同質素和質地有異﹔如果好彩的話，在便利店可以 $10 入手!

【相關報道】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 23 日下午 6 時 00 分，來源自旺角商店和網上售價。

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】