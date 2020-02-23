用 App 訂購口罩唔使排隊? 歐洲 3 層醫護口罩賣 $140盒/50個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP,)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」。今次有 youduud 在 Facebook 上表示，提供 20,000 個口罩供市民購買。

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youduud 是一個手機 app，買家需要安裝 app 後才可訂購。今次售賣 SUMBOW 成人醫護 3 層耳戴式口罩，共 400 盒。店方指買家在指定時間若成功訂購口罩後，會有通過，之後到舖掃 QR Code 確認才需付款，防止付費後沒貨。

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今次開賣口罩詳情

SUMBOW 成人醫護 3 層耳戴式口罩

價錢：$140/盒 (50片)

派籌時間: 2月23日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 分四輪上載到youduud app

取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心

取貨時間：2020年2月24日 16:00 - 20:00

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下載鏈結：

(Android)/(iPhone)

店方溫馨提示

-每人每月只限兌換一隻「口罩蛋」(購買口罩的籌號，兌換30天後重新計算)

-兌換後需於指定日子＆時間內到youduud據點，出示QR code購買口罩一盒($140/50個)，逾時作廢

-購買時請出示香港身份證

-現金交易，敬請留意

-名額400個，兌換完即止

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。

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