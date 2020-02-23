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用 App 訂購口罩唔使排隊? 歐洲 3 層醫護口罩賣 $140盒/50個

行內熱話 02:13 2020/02/23

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP,)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」。今次有 youduud 在 Facebook 上表示，提供 20,000 個口罩供市民購買。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

youduud 是一個手機 app，買家需要安裝 app 後才可訂購。今次售賣 SUMBOW 成人醫護 3 層耳戴式口罩，共 400 盒。店方指買家在指定時間若成功訂購口罩後，會有通過，之後到舖掃 QR  Code 確認才需付款，防止付費後沒貨。

【其他內容】網站售賣 3M N95 口罩良心價低至 $5.5 起一個

今次開賣口罩詳情 

SUMBOW 成人醫護 3 層耳戴式口罩
價錢：$140/盒 (50片)

派籌時間: 2月23日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 分四輪上載到youduud app
取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心
取貨時間：2020年2月24日 16:00 - 20:00

【其他內容】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

下載鏈結：
(Android)/(iPhone)  

店方溫馨提示 
-每人每月只限兌換一隻「口罩蛋」(購買口罩的籌號，兌換30天後重新計算)
-兌換後需於指定日子＆時間內到youduud據點，出示QR code購買口罩一盒($140/50個)，逾時作廢
-購買時請出示香港身份證
-現金交易，敬請留意
-名額400個，兌換完即止

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】 

撰文 : 張文啟

手機Apps 疫情 口罩 小店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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