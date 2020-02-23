【附各分店營業詳情】麥當勞都頂唔住! 需縮短營業時間！部分分店提早至 6pm 關門

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP,)疫情嚴重，影響店舖生意，不少連鎖店鋪都選擇縮短營業時間。麥當勞近日亦宣佈，為了保障員工及食客的健康安全，麥當勞部分餐廳營業時間會有所調整。

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麥當勞表示，麥當勞部分餐廳營業時間會作出全新安排。從官方公佈的受影響分店資料看，港九新界共有 17 間麥當勞分店縮短營業時間，如中港城分店會提早於 6 pm 關門；星光行、九龍公園等分店會關閉甜品站；亞洲貨櫃大廈分店則於星期日閉門不營業。大家想落街買麥當勞之前記住要留意營業時間，以免白行一趟。當然除了光顧門市，也可以選擇麥麥送外賣呢。

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受影響分店的全新營業時間如下：

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