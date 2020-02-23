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【附各分店營業詳情】麥當勞都頂唔住! 需縮短營業時間！部分分店提早至 6pm 關門

業界頭條 01:09 2020/02/23

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP,)疫情嚴重，影響店舖生意，不少連鎖店鋪都選擇縮短營業時間。麥當勞近日亦宣佈，為了保障員工及食客的健康安全，麥當勞部分餐廳營業時間會有所調整。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

麥當勞表示，麥當勞部分餐廳營業時間會作出全新安排。從官方公佈的受影響分店資料看，港九新界共有 17 間麥當勞分店縮短營業時間，如中港城分店會提早於 6 pm 關門；星光行、九龍公園等分店會關閉甜品站；亞洲貨櫃大廈分店則於星期日閉門不營業。大家想落街買麥當勞之前記住要留意營業時間，以免白行一趟。當然除了光顧門市，也可以選擇麥麥送外賣呢。

【附詳細資料】盾牌口罩又開倉! 成人3層口罩 $150 盒/50 個

受影響分店的全新營業時間如下：

良心網站售賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】 

撰文 : 梁綺文

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