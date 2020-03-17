【疫市營商】推廣保健知識多於賣產品 養生茶飲店吸年輕人客

▲ 「好茶養生」創辦人張藹靈（Gloria）

香港人愈來愈著重健康，加上最近新冠肺炎疫情肆虐，令不少跟健康相關的產品大受歡迎，但並非打正健康抗疫旗號便能賺錢。有養生花茶公司在旺角開設茶飲店，主打即沖養生茶、花茶蛋糕及花茶雪糕，將養生概念變得年輕化。

養生產品融入現代生活

張藹靈（Gloria）與拍檔在 2016 年創立「好茶養生」，在觀塘設有實體店，初期以售賣包裝養生花茶為主，其後推出健康零食、養生燉糕等產品，原材料主要來自 GMP 認證藥廠，以及中醫團隊提供建議。Gloria 希望將草本食材延伸到不同產品，同時將傳統智慧融入現代生活中，令養生一事不再老套。

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▲ 「好茶養生」於去年12月開設茶飲店。

首次開設茶飲店 主打即泡養生茶

「好茶養生」去年 12 月在旺角 Moko 開設首間茶飲店，售賣即泡養生茶、花茶蛋糕及花茶雪糕。相比坊間的台式茶飲店主打珍珠奶茶，Gloria 指她們的茶飲店以養生概念為主，從顧客層面來說較有新鮮感，更可以吸引年輕顧客嘗試，因此她不擔心跟其他茶飲店直接競爭。

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▲ 「好茶養生」初期以售賣包裝養生花茶為主

▲ 「好茶養生」亦推出健康零食

創業屢遇挑戰 盼品牌增知名度



回想創業初期，Gloria 及拍檔要面對不少挑戰。Gloria 表示，大家沒有創業經驗，很多時都是「摸著石頭過河」，由尋找原材料、產品包裝到宣傳都是自己「一腳踢」，加上市場競爭激烈，因此公司要時時想出新產品，希望公司的產品能夠帶領著養生的潮流。最近新冠肺炎肆虐，Gloria 表示，公司現時在網上主要以教育推廣為主，如提供養生方法，反而不會推廣產品為重點。至於未來，Gloria 希望可跟更多合作商戶合作，令品牌可以有更多人認識。

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▲ 位於旺角Moko的茶飲店主打即泡養生茶、花茶蛋糕及花茶雪糕

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