香港設計公司林立，能企穩腳跟的設計公司並不容易，張惟誠（Andy）和雷孟俊（Raimund） 創立的「尺道」設計公司架構精簡，善於控制成本，又有出色的設計能力，成功在香港打出一片天下。

兩位青年大公司出身

Andy 和 Raimund 曾於世界最大的建築設計公司工作十多年，前者作品獲獎無數，更獲得過「蓮塘/香園圍聯檢大樓概念設計比賽」專業組冠軍，現時我們使用的蓮塘口岸的設計基本概念，便來自於張惟誠的作品《光影流岸》。

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▲ 張惟誠（右）和雷孟俊。

▲ 蓮塘口岸的設計來自於 Andy 。

創業後不以商業賺錢導向

大公司會以收益賺錢作最大考慮，可以說「肯花錢的客人便是好客人」，張惟誠解釋：「商務顧客最肯花錢，他們非常精楚自己要甚麼，如要光鮮亮麗辦公室，方便傾1大生意，或者要設計美輪美奐餐廳吸引更食客。他們肯花錢、要求簡單又清晰，簡單講是成品能夠幫他們賺錢。」

後來張惟誠覺得時機已到，便跟雷孟俊合夥創立「尺道設計有限公司」，主打 B2B 生意。他說：「我們會做一些辦公室的室內設計，也會開始做一些不太追求高盈利的工作。」

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▲ Andy 亦有幫學校設計圖書館。

創業後「尺道」不再以收益作最大依歸，除了跟商務客戶合作，亦幫中小學設計圖晝館，又或者具有 STEM 元素的教室。若果以花費同樣時間、精力計算，學校比商業客戶能賺的錢少近一半。不過兩人毫不介意，他們明白學校資源有限，笑言這樣能回饋社會。

幫助商業客戶時兩人亦會有更多的想法， 雷孟俊說：「例如我們正設計的 3 萬呎的辦公室，平時的做法當然是盡可能放多些枱，能塞 500 人就塞 500 人，但現在我們希望員工們可以享受工作環境，工作時開心點、有歸感，所以設計上會類似共享工作間。員工沒特定的枱，可能只有 200 個座位，其他地方便設計咖啡吧、餐廳、視像會議室等等，讓員工有更多交流的機會，工作時也沒那麼死板。」

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初創公司要更積極找尋機會

做設計公司最重要當然是客路，過往在上千人的大公司上班，根本無此煩惱。畢竟一間曾設計出 ifc 的設計公司自然客似雲來。因此，張惟誠在行內頗具名氣，加上以前公司的人脈，創業初期便生意不俗，雷孟俊說：「可能到最後客人都是想找 Andy ，但在尺道花費的錢會較少，服務又更貼心。在大公司工作的設計師，可能一個人要同時跟數個項目，精力都分散了。」

張惟誠表示，大公司有很多不同部門，分工清楚；相對之下，創業後兩人要分別擔當不同角色互補，比過往需投入更多，挑戰自然更大。為了讓生意能持續做下去，兩位青年積極拓展人脈，他們積極加入商會，Andy 說：「資源上一定比過往少，所以就要靠結識不同的人來互助，中小企和中小企間互相幫忙。但這些都是人情，有時候免費才是最昂貴的，所以都要衡量。」

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▲ 尺道亦有為咖啡店作室內設計。

控制成本是中小企生存之道

大企業雖然人多，但難以保證位位員工有工作熱情，相反，人多可能會更易互相推卸責，現時尺道員工約 10 人，更能保證聘請回來的員工有工作熱情。

另外，人少亦未必力量細，善用資源一樣能收到好效果。在尺道完成的設計，要經過畫圖才能完成實物，畫圖的工序重複性大又低技術，這部分的工序就會交給內地的合作工作室完成，藉此減低成本。張惟誠說：「當然最後我們都要檢查圖紙是否合乎規格。作為中小企，我們是無時間、無金錢去浪費的。」

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