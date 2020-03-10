  • 21°C
香港時間 : 2020311日 (三) 00:46
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【疫市營商】大公司走出來創業爭分奪秒 初創建築設計公司：「中小企無時間無錢浪費」

商管策略 08:58 2020/03/10

分享：

香港設計公司林立，能企穩腳跟的設計公司並不容易，張惟誠（Andy）和雷孟俊（Raimund） 創立的「尺道」設計公司架構精簡，善於控制成本，又有出色的設計能力，成功在香港打出一片天下。

兩位青年大公司出身

Andy 和 Raimund 曾於世界最大的建築設計公司工作十多年，前者作品獲獎無數，更獲得過「蓮塘/香園圍聯檢大樓概念設計比賽」專業組冠軍，現時我們使用的蓮塘口岸的設計基本概念，便來自於張惟誠的作品《光影流岸》。

【相關文章】隱世小店手寫菜單・高質食物平民價 日式餐廳走出港人風格

張惟誠（右）和雷孟俊。

蓮塘口岸的設計來自於 Andy 。

創業後不以商業賺錢導向

大公司會以收益賺錢作最大考慮，可以說「肯花錢的客人便是好客人」，張惟誠解釋：「商務顧客最肯花錢，他們非常精楚自己要甚麼，如要光鮮亮麗辦公室，方便傾1大生意，或者要設計美輪美奐餐廳吸引更食客。他們肯花錢、要求簡單又清晰，簡單講是成品能夠幫他們賺錢。」

後來張惟誠覺得時機已到，便跟雷孟俊合夥創立「尺道設計有限公司」，主打 B2B 生意。他說：「我們會做一些辦公室的室內設計，也會開始做一些不太追求高盈利的工作。」

【相關文章】港產手工啤酒月產40萬罐 「鬼佬啤酒」出品嚴謹獲嘉士伯合作

Andy 亦有幫學校設計圖書館。

創業後「尺道」不再以收益作最大依歸，除了跟商務客戶合作，亦幫中小學設計圖晝館，又或者具有 STEM 元素的教室。若果以花費同樣時間、精力計算，學校比商業客戶能賺的錢少近一半。不過兩人毫不介意，他們明白學校資源有限，笑言這樣能回饋社會。

幫助商業客戶時兩人亦會有更多的想法， 雷孟俊說：「例如我們正設計的 3 萬呎的辦公室，平時的做法當然是盡可能放多些枱，能塞 500 人就塞 500 人，但現在我們希望員工們可以享受工作環境，工作時開心點、有歸感，所以設計上會類似共享工作間。員工沒特定的枱，可能只有 200 個座位，其他地方便設計咖啡吧、餐廳、視像會議室等等，讓員工有更多交流的機會，工作時也沒那麼死板。」

【相關文章】特色小店：香港首間花膠主題餐廳 創辦人：夠膽試夠膽做先成功！

初創公司要更積極找尋機會

做設計公司最重要當然是客路，過往在上千人的大公司上班，根本無此煩惱。畢竟一間曾設計出 ifc 的設計公司自然客似雲來。因此，張惟誠在行內頗具名氣，加上以前公司的人脈，創業初期便生意不俗，雷孟俊說：「可能到最後客人都是想找 Andy ，但在尺道花費的錢會較少，服務又更貼心。在大公司工作的設計師，可能一個人要同時跟數個項目，精力都分散了。」

張惟誠表示，大公司有很多不同部門，分工清楚；相對之下，創業後兩人要分別擔當不同角色互補，比過往需投入更多，挑戰自然更大。為了讓生意能持續做下去，兩位青年積極拓展人脈，他們積極加入商會，Andy 說：「資源上一定比過往少，所以就要靠結識不同的人來互助，中小企和中小企間互相幫忙。但這些都是人情，有時候免費才是最昂貴的，所以都要衡量。」

【相關文章】特色小店：興趣變正職 公關變身西洋書法家記錄溫馨優雅

尺道亦有為咖啡店作室內設計。

控制成本是中小企生存之道

大企業雖然人多，但難以保證位位員工有工作熱情，相反，人多可能會更易互相推卸責，現時尺道員工約 10 人，更能保證聘請回來的員工有工作熱情。

另外，人少亦未必力量細，善用資源一樣能收到好效果。在尺道完成的設計，要經過畫圖才能完成實物，畫圖的工序重複性大又低技術，這部分的工序就會交給內地的合作工作室完成，藉此減低成本。張惟誠說：「當然最後我們都要檢查圖紙是否合乎規格。作為中小企，我們是無時間、無金錢去浪費的。」

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【武漢肺炎】騙徒層出不窮電商遭殃 阿里巴巴新招阻平台售假口罩
2020/02/12
【武漢肺炎】騙徒層出不窮電商遭殃 阿里巴巴新招阻平台售假口罩
【武漢肺炎】阿布泰酒精消毒棉紙全線分店發售 供有需要人士優先購買
2020/02/12
【武漢肺炎】阿布泰酒精消毒棉紙全線分店發售 供有需要人士優先購買
創業 商會 STEM 建築設計 設計師

上一篇文章

【疫情復工】口罩眼罩足夠保護？辦公室衣著才是「致命傷」

下一篇文章

【疫市營商】物業代理化身YouTuber介紹樓盤 業界：老一輩仍喜歡睇現樓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹