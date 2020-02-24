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良心水族店免費派口罩 ! 每人每天可取兩個口罩

業界頭條 00:41 2020/02/24

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武漢肺炎(新冠肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！今次水族店魚宮頤珊更免費派發口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

店方在網上討論區表示，店方陸續收到來自各地魚場之口罩支援，店方決定回饋香港人，如有需要，歡迎向店員索取口罩，每人每天可取兩個。送完即止。更新:加推墨西哥口罩，送口罩活動繼續進行。

BFE + PFE 99% 阻隔! $95 盒/50 個泰國口罩

良心水族店免費派口罩 ! 每人每天可取兩個口罩

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark 

78元/50個 印尼 OneMed 口罩 現已到貨

魚宮頤珊
地址:通菜街142-146號啟運大廈1樓C室
電話: 2397 7533

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良心水族店免費派口罩 ! 每人每天可取兩個口罩

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撰文 : 張文啟

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