武漢肺炎(新冠肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！今次水族店魚宮頤珊更免費派發口罩。

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店方在網上討論區表示，店方陸續收到來自各地魚場之口罩支援，店方決定回饋香港人，如有需要，歡迎向店員索取口罩，每人每天可取兩個。送完即止。更新:加推墨西哥口罩，送口罩活動繼續進行。

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▲ 良心水族店免費派口罩 ! 每人每天可取兩個口罩

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魚宮頤珊

地址:通菜街142-146號啟運大廈1樓C室

電話: 2397 7533

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