  • 25°C
香港時間 : 2020225日 (二) 12:44
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

業界頭條 15:30 2020/02/24

分享：

新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

【相關報道】即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個

2 月 24 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個)
一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：東南亞多國對口罩輸出的規定越來越緊，但由於不少市民可能已有一定數量的口罩，搶口罩熱潮略有降溫，價格與昨日相近。網上仍有以 $100 至 $120 開賣印尼口罩。

日本三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 24 日參考：日本 ZODIAC 三層口罩 50 個 @ HK$98

一般商戶/網上售價：HK$230 ~ 300 (50 個)
黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：日本爆發疫情，當地人開始瘋搶口罩，供港貨量不多，就連「良心價」也有上調趨勢。不過因東南亞口罩價格平，購買亦開始容易，因此一般商戶/網上售價反而微跌。當然，也有黑心商人將日本貨抬價謀取暴利。

卓悅日本3層口罩50 個裝 $98 / 盒開售 指定5分店派籌

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ $15 / 每個

2 月 23~24 日參考：Mamison KF94 @ LOG-ON HK$18 / 每個、HK$100 / 6 個

一般商戶/網上售價：HK$18 ~ $25 / 每個
黑店價：HK$30 或以上 / 每個

短評：香港市場其實有不少 KF94 口罩，始終定價昂貴，市場承接力有限。不過，韓國當地疫情也越趨嚴重，當地 KF94 口罩價格亦不斷上升，良心商戶返到平貨嘅機會變得更細，預計價格可能回升。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 24 日下午 4 時

【相關報道】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

2 月 23日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：今日印尼口罩售價回穩，一般藥房售價回升至 $160 以上。但由於印尼口罩供應充足，相信升勢無法持續。網上售價的印尼口罩亦回升至 $100 以上，相信不少賣家手上的貨已被市場吸納。 

此外，雖然今日有口罩廠開倉，但因其定價亦十分市價，加上只限醫護人士購買，所以對口罩市場影響輕微。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 320 (50 個)
黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：售價跟星期六差不多，但本身賣得較貴的店舖，日本口罩的售價稍有下降，令最平和最貴的售價收窄。當然黑店價是「搵水魚」，不太受市場價影響。相信要日本口罩市場供應進一步增加時，黑店價才會變「散貨價」。

更新:今日 Logon 和 Living Store 都有口罩大貨到，當中 Living Store 的口罩只 售 $12。

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $24 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$35 或以上 / 每個(KF94)

短評： SaSa 所售 $99/5 的 N99 日本口罩時有現貨，同價位亦可在藥房找到。但有部分網店所售的同款口罩，售價已跌至 $75! KF94 口罩仍是售 $20 左右，售價因不同質素和質地有異﹔如果好彩的話，在便利店可以 $10 入手!

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 23 日下午 6 時 00 分，來源自旺角商店和網上售價。

2 月 22 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：印尼口罩的售價依然走低，一般藥房售價 $150 至 $200。網上仍有低見 $100 的開賣。都係那句，注意網購風險，面交俾錢 check 貨最穩陣，不要貪平。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 350 (50 個)
黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：周末口罩市場一般較淡靜，售價平穩，變化不大。不過亦有部分商店所售的部分日本口罩開始減價求售，減幅達 25%!

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩售價也是在 $20 左右，有些藥房會售低至 $18。更新:今日卓悅賣 KF94 口罩竟要 $23 一個，比之前更貴。可能是因韓國疲情嚴重，國內對 KF94 口罩需求大增，可能令輸港的供應減少，令售價上調。
此外，SaSa 所售的 N99 日本口罩不難見到現貨，可能因為售 $99/5 個較貴價，令買家卻步。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

 

2 月 21 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：印尼口罩的售價急跌，現時一般藥房售價只要 $150 起。網上有網民和印尼姐姐開始散貨，低見 $100。但注意網購風險，面交俾錢 check 貨最穩陣。

【相關報道】莎莎全線分店開售白元・My Melody 成人及小童口罩

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 350 (50 個)
黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評： 印尼口罩售價全面下跌，但日本售價今日似乎較穩定，相信要看未來 2 日是否有大貨返，才可令售價再下調。

【相關報道】Circle K 都有口罩賣? $48 包有 10 個 配合優惠即減 $10

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩供應穩定，售價亦回穩。如果大家好彩在便行店和百佳買到的話，售價只需 $10 一個(詳細報道)。但注意韓國疲情嚴重，國內對 KF94 口罩需求大增，可能影響未來的供應量。

【相關報道】集運公司賣醫用口罩售$130/50個

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 21 日下午 6 時 30 分，來源自旺角商店和網上售價。

百佳超級市場都有日本口罩賣!　$60一盒 30 個 各區快閃賣

2 月 20 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：印尼口罩的售價不斷下滑，已由高位跌近 60%。現時一般藥房售價只要 $150 起，黑店除外。網上有印尼姐姐的放售價亦低見 $120。

日本城突賣日本三層口罩！每盒 HK$89

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 320 (50 個)
黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評： 雖然 SaSa 和卓悅供貨不算多，但有百佳快閃開賣和7-11／OK 便利店到貨，都影響口罩價格，令其稍為下調。

7-11／OK 便利店有日韓口罩賣啦! 大人小童均有少量口罩出售

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$18 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩供應愈來愈多，今日百佳和 OK 便利店更以 $10 一個發售，令售價變回平常水平。連帶一般藥房也有減價。今早莎莎開賣 N99 口罩，99 元 5 個，去貨較慢。詳情按此瀏覽

集運公司賣醫用口罩售$130/50個

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 20 日下午 7 時 30 分

  DIAPRO 口罩良心價 $69/盒發售 (50個裝)

2 月 19 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$280 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩供應穩定，藥房售價已慢慢下調。

日本城突賣日本口罩！指定 5 分店出售

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$280 ~ 320 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評： 今日卓悅網店返貨，但 Sasa 則暫沒有發售消息，市場售價沒有變動。

 卓悅網店發售德國 FFP2 防護級別口罩

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

韓國製KF94 口罩 售 $160 包有 11 個

短評： KF94 口罩售價不斷下調。N95,N99 口罩充足，但售價仍偏高。

  DIAPRO 口罩良心價 $69/盒發售 (50個裝)

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 19 日下午 6 時

2 月 18 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$230 (50 個)
黑店價：HK$280 或以上 (50 個)

短評：近日東南亞供應十分穩定，藥戶售價有下降之勢。

深水埗電子特賣城開賣日本口罩 一盒 50 個

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$280 ~ 320 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：星期二只有卓悅和日本城少量返貨，深水埗電子特賣城開賣日本口罩 $340 盒 50 個，已超過「一般商戶」售價。

 卓悅網店發售德國 FFP2 防護級別口罩

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

  DIAPRO 口罩良心價 $69/盒發售 (50個裝)

短評： KF94 口罩的供應穩定， $20 以下的一般價也不難搵到。N95,N99 口罩供貨增加，可幫助醫護行業!

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 18 日下午 6 時

JHC日本城賣日本口罩 指定 4 分店出售

2 月 17 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$300 或以上 (50 個)

短評：雖然昨日有口罩開倉，但其售價偏高，似乎無法拖低市場口罩價格。

深水埗電子特賣城開賣口罩 一盒 30 個售 $99

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$260 ~ 270 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：今日只有 Sasa 在晚上開賣少量口本口罩，市場供應大減，幸好售價尚叫平穩。

車房四處揾口罩! KF94/N95口罩賣$85一套5個 

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩的供應大增，令售價下降不少，一般每個在售約 $20。N99 口罩供貨增加，售價也為 $20 左右，有需要高度防護嘅朋友值得留意！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 17 日下午 6 時

3M Nexcare 口罩現貨到港! $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

2 月 16 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$300 或以上 (50 個)

短評：周未市場較平穩，但良心價因真成本上升而增加了。

莎莎賣 18,000 包日本 Fitty 口罩! $24.6/7 個 全線分店有售

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 270 (50 個)
黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：今日市場多日本口罩發售，如 Sasa就返貨 16000 包，市場較多供應，令售價平穩。

車房四處揾口罩! KF94/N95口罩賣$85一套5個 

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)
黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評：因來 KF94 口罩售價明顯下降，一般每個在售約 $20，而且 N99 口罩供貨增加，有需要高度防護嘅朋友值得留意！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 16 日下午 5 時

盾牌口罩粉嶺開倉派 1 萬籌 ＄150 一盒最多可買 2 盒 

2 月 14 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

2 月 13 日參考：泰國 888 牌 3 層耳戴式 10 個 @ AbouThai 阿布泰國生活百貨 HK$10

一般商戶/網上售價：HK$180 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$300 或以上 (50 個)

短評：有舖昨日返倒泰國製口罩，每個只係 HK$1，比上次開售平一半！

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 14 日參考：L.eader 3 WIRE 三層不織布外科口罩 (女士用) 50 個 ＠ HK$89

一般商戶/網上售價：HK$220 ~ 250 (50 個)
黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：日本口罩越來越多舖返倒，不過有網店今日開售三次元口罩 50 個以唔抵價 HK$649，都竟然好快搶晒！

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 14 日參考：日本 ACE N99 口罩 (每包 5 個）@ SASA HK$99

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ $30 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：較高規格嘅 N99，都有舖返到合理價嘅貨，仲要唔算熱搶，有需要高度防護嘅朋友值得留意！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 14 日下午 5 時

2 月 13 日報價更新

印尼、泰國、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 13 日參考：歐洲 GreetMed 成人醫護 3 層耳戴式 50 個裝 @ 手機app youduud HK$80

一般商戶/網上售價：HK$180 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩短缺，買手轉戰歐美市場，但數量也不算多；有東南亞貨在手的商戶，價格亦有回落趨勢。

卓悅 3 分店快閃開賣口罩 日本 ZODIAC 三層口罩 50 個 $78 / 盒

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 13 日參考：三層不織布口罩 60 個裝 (女性/小面SIZE) 日本城 HK$98

一般商戶/網上售價：HK$220 ~ 250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：日本口罩今日亦有多家店舖返貨，而且日本加速生產，短期內有望回落。

深水埗電子特賣城出售韓國 KF94 口罩 $45 / 3 個限購一包

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 13 日參考：韓國 KF94 口罩 (每包 3 個）@ 深水埗電子特賣城 HK$45 / 3 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ $30 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：日本口罩供貨開始多，連帶本身貴價的韓國 KF94 口罩價格也有回落跡象，有店舖今日開賣 KF94 口罩，只係 HK$45 / 3 個咋！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 13 日下午 5 時

良心中醫診所平售 3M 口罩！＄40 9 片‧ 每人限買 18 片！


2 月 12 日報價更新

印尼、泰國、美國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 12 日參考：美國材料和試驗協會 ASTM 第 2 級認證三層口罩 50 個裝 @ 香港眾志 HK$98 起

一般商戶/網上售價：HK$200 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩短缺，近日有團體返倒美國口罩，以合理價錢發售。

良心網店 Onbrico 再派 16000 個口罩

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 12 日參考：unicharm 日本製超立體 3D 口罩 30 個 @ Bonjour Cosmetics 卓悅 HK$58

一般商戶/網上售價：HK$250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：今日日本口罩亦有店舖返貨，據說目前日本市面亦不算太難買，揸重貨嘅黑店或許有難了！

莎莎開賣 SUZURAN 成人標準／細碼口罩 7 間指定分店有售

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 11 日參考：韓國製  ATEX KF94 成人口罩 (每包5個）@ SASA HK$89 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ $30 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩價格穩定下來，間中有店舖售約 HK$15 至 HK$20 但較難買，俾到 HK$25 就貨源充足，有賣 HK$35 嘅黑店都開始減價，例如 HK$190 賣 6 個。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 12 日下午 5 時

123 by Ella 韓國 KF94 成人口罩現貨開賣 24 間分店有售

2 月 11 日報價更新

印尼、泰國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 11 日參考：印尼 Sensi 醫療級三層口罩 50 個裝 @ Focus Point (預售) HK$75

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩短缺，近日表示有口罩售賣的店舖也是預售。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 11 日參考：日本 KOO ECO 不織布 PM2.5 口罩(成人用) 50 個 @ Bonjour Cosmetics 卓悅 HK$60

一般商戶/網上售價：HK$250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：據說日本製口罩加速生產，日本市面要購買亦不算太難，有店舖亦返倒 50 個盒裝以良心價出售。

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 12 日參考：韓國製  ATEX KF94 成人口罩 (每包5個） @ SASA HK$89 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩貨源開始多，但始終定價較貴，售 $20 一個已叫平 。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 11 日下午 3 時

 

2 月 10 日報價更新


印尼、泰國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 10 日參考：印尼 OneMed 50 個裝 3 層口罩 @ Mochhi Fashion Facebook HK$78

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：部分網店返倒印尼口罩，據指呢幾日有少量貨可售予有需要人士。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 10 日參考：SUN MILLION 高密度立體三層構造不織布口罩 (7個裝) @ Colormix 卡萊美 HK$55

一般商戶/網上售價：HK$300 (50 個)
黑店價：HK$600 或以上 (50 個)

短評：日本製口罩，30 個及 50 個盒裝買少見少，近日香港或日本市面出售的也多屬 5 至 7 個裝，成本較高。

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 10 日參考：韓國製 ETIQA KF94 口罩 @ SASA HK$75 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩呢幾日市面有唔少貨，HK$20 個以下都好搶手，去到 HK$25 個都算易買倒。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 10 日下午 2 時 30 分

2 月 8 日報價更新

印尼、泰國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 8 日參考：泰國 888 牌 10 個裝 3 層口罩 @ AbouThai 阿布泰國生活百貨 HK$20

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞部分國家實施口罩出口限制，平均 HK$2 以下都要排隊購買。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個)

2 月 8 日參考：日本 Bitoway 三層構造不織布口罩 30 個 @ Bonjour Cosmetics HK$45

一般商戶/網上售價：HK$200 ~ 300 (50 個)
黑店價：HK$600 或以上 (50 個)

短評：日本製口罩，50 個盒裝亦買少見少，近日「良心價」賣出的都是較少量的包裝。

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 8 日參考：WellPURE KF94 韓國標準認證￼ 3D 防菌口罩 @ LOLO Fashion Online Facebook HK$18 / 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ HK$30 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩不少藥房賣到 HK$35 以上，仍有韓國代購良心價 HK$18 有售，但要留意的是韓國近日亦實施口罩出口量限制，未來 KF94 口罩隨時更貴、更難買。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 8 日下午 3 時

2 月 7 日更新

印尼、泰國製三層外科手術口罩

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

良心價：HK$65 ~ 80 (50 個)

2 月 7 日參考：印尼製 Neo Health 50 個裝 3 層口罩 @ 日本城 HK$69.9

一般商戶/網上售價：HK$100 ~ HK$200 (50 個)
黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞製的 50 個盒裝口罩，不少「良心店」都要由原本 HK$50 以下，加價至 HK$65 以上，每個超過 HK$1.3。

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

日本製三層外科手術口罩

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個)

2 月 7 日參考：日本 Bitoway 三層構造不織布口罩 30個 (成人用) @ Bonjour Cosmetics HK$45

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ 200 (50 個)
黑店價：HK$600 或以上 (50 個)

短評：日本製給予大家較大信心，50 個盒裝口罩「良心店」賣 HK$65 至 HK$100，每個逼近 HK$2。

印尼 OneMed 口罩 78元/50個 預計下星期到貨 FB可留言訂貨

韓國 KF94 口罩

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 7 日參考：KF94 口罩 @ 觀塘小店 Our Cabin HK$100 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ HK$30 / 每個
黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：號稱防護較強及較舒適的韓國 KF94 口罩，據稱被中國內地瘋狂搶購，「良心店」的成本已由原來 $6 升至近 $20 了。

唔想食炒價，最好 MON 實口罩開售情況

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 7 日下午 3 時

撰文 : 蔡子峰

相關文章

【附直購連結+時間】理的口罩供應大貨到! 今日 HKTV Mall 發售
2020/02/07
【附直購連結+時間】理的口罩供應大貨到! 今日 HKTV Mall 發售
【武漢肺炎】印尼 OneMed 口罩 78元/50個 預計下星期到貨 FB可留言訂貨
2020/02/07
【武漢肺炎】印尼 OneMed 口罩 78元/50個 預計下星期到貨 FB可留言訂貨
【口罩炒賣】卓悅口罩有「排隊黨」？ 購入口罩後網上高價放售 炒賣無良心
2020/02/07
【口罩炒賣】卓悅口罩有「排隊黨」？ 購入口罩後網上高價放售 炒賣無良心
【武漢肺炎】供應緊張口罩癲價 50片裝日本口罩大埔藥房竟售1780元？
2020/02/07
【武漢肺炎】供應緊張口罩癲價 50片裝日本口罩大埔藥房竟售1780元？
疫情 口罩 泰國 印尼 中國 日本 韓國 小店 日本城 肺炎

上一篇文章

【內附減月費登記方法】香港寬頻跟全港市民逆境同行 將免客戶月費上限 $500

下一篇文章

愛心 Tomica 玩具店 即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣