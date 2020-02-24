【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

▲ 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

【相關報道】即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個

2 月 24 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：東南亞多國對口罩輸出的規定越來越緊，但由於不少市民可能已有一定數量的口罩，搶口罩熱潮略有降溫，價格與昨日相近。網上仍有以 $100 至 $120 開賣印尼口罩。

日本三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 24 日參考：日本 ZODIAC 三層口罩 50 個 @ HK$98

一般商戶/網上售價：HK$230 ~ 300 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：日本爆發疫情，當地人開始瘋搶口罩，供港貨量不多，就連「良心價」也有上調趨勢。不過因東南亞口罩價格平，購買亦開始容易，因此一般商戶/網上售價反而微跌。當然，也有黑心商人將日本貨抬價謀取暴利。

卓悅日本3層口罩50 個裝 $98 / 盒開售 指定5分店派籌

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ $15 / 每個

2 月 23~24 日參考：Mamison KF94 @ LOG-ON HK$18 / 每個、HK$100 / 6 個

一般商戶/網上售價：HK$18 ~ $25 / 每個

黑店價：HK$30 或以上 / 每個

短評：香港市場其實有不少 KF94 口罩，始終定價昂貴，市場承接力有限。不過，韓國當地疫情也越趨嚴重，當地 KF94 口罩價格亦不斷上升，良心商戶返到平貨嘅機會變得更細，預計價格可能回升。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 24 日下午 4 時

【相關報道】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

2 月 23日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：今日印尼口罩售價回穩，一般藥房售價回升至 $160 以上。但由於印尼口罩供應充足，相信升勢無法持續。網上售價的印尼口罩亦回升至 $100 以上，相信不少賣家手上的貨已被市場吸納。

此外，雖然今日有口罩廠開倉，但因其定價亦十分市價，加上只限醫護人士購買，所以對口罩市場影響輕微。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 320 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：售價跟星期六差不多，但本身賣得較貴的店舖，日本口罩的售價稍有下降，令最平和最貴的售價收窄。當然黑店價是「搵水魚」，不太受市場價影響。相信要日本口罩市場供應進一步增加時，黑店價才會變「散貨價」。

更新:今日 Logon 和 Living Store 都有口罩大貨到，當中 Living Store 的口罩只 售 $12。

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $24 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$35 或以上 / 每個(KF94)

短評： SaSa 所售 $99/5 的 N99 日本口罩時有現貨，同價位亦可在藥房找到。但有部分網店所售的同款口罩，售價已跌至 $75! KF94 口罩仍是售 $20 左右，售價因不同質素和質地有異﹔如果好彩的話，在便利店可以 $10 入手!

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 23 日下午 6 時 00 分，來源自旺角商店和網上售價。

2 月 22 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：印尼口罩的售價依然走低，一般藥房售價 $150 至 $200。網上仍有低見 $100 的開賣。都係那句，注意網購風險，面交俾錢 check 貨最穩陣，不要貪平。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 350 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：周末口罩市場一般較淡靜，售價平穩，變化不大。不過亦有部分商店所售的部分日本口罩開始減價求售，減幅達 25%!

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩售價也是在 $20 左右，有些藥房會售低至 $18。更新:今日卓悅賣 KF94 口罩竟要 $23 一個，比之前更貴。可能是因韓國疲情嚴重，國內對 KF94 口罩需求大增，可能令輸港的供應減少，令售價上調。

此外，SaSa 所售的 N99 日本口罩不難見到現貨，可能因為售 $99/5 個較貴價，令買家卻步。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

2 月 21 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：印尼口罩的售價急跌，現時一般藥房售價只要 $150 起。網上有網民和印尼姐姐開始散貨，低見 $100。但注意網購風險，面交俾錢 check 貨最穩陣。

【相關報道】莎莎全線分店開售白元・My Melody 成人及小童口罩

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 350 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評： 印尼口罩售價全面下跌，但日本售價今日似乎較穩定，相信要看未來 2 日是否有大貨返，才可令售價再下調。

【相關報道】Circle K 都有口罩賣? $48 包有 10 個 配合優惠即減 $10

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ 15 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$19 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩供應穩定，售價亦回穩。如果大家好彩在便行店和百佳買到的話，售價只需 $10 一個(詳細報道)。但注意韓國疲情嚴重，國內對 KF94 口罩需求大增，可能影響未來的供應量。

【相關報道】集運公司賣醫用口罩售$130/50個

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 21 日下午 6 時 30 分，來源自旺角商店和網上售價。

百佳超級市場都有日本口罩賣! $60一盒 30 個 各區快閃賣

2 月 20 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：印尼口罩的售價不斷下滑，已由高位跌近 60%。現時一般藥房售價只要 $150 起，黑店除外。網上有印尼姐姐的放售價亦低見 $120。

日本城突賣日本三層口罩！每盒 HK$89

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 320 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評： 雖然 SaSa 和卓悅供貨不算多，但有百佳快閃開賣和7-11／OK 便利店到貨，都影響口罩價格，令其稍為下調。

7-11／OK 便利店有日韓口罩賣啦! 大人小童均有少量口罩出售

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$18 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩供應愈來愈多，今日百佳和 OK 便利店更以 $10 一個發售，令售價變回平常水平。連帶一般藥房也有減價。今早莎莎開賣 N99 口罩，99 元 5 個，去貨較慢。詳情按此瀏覽

集運公司賣醫用口罩售$130/50個

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 20 日下午 7 時 30 分

DIAPRO 口罩良心價 $69/盒發售 (50個裝)

2 月 19 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$280 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩供應穩定，藥房售價已慢慢下調。

日本城突賣日本口罩！指定 5 分店出售

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$280 ~ 320 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評： 今日卓悅網店返貨，但 Sasa 則暫沒有發售消息，市場售價沒有變動。

卓悅網店發售德國 FFP2 防護級別口罩

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

韓國製KF94 口罩 售 $160 包有 11 個

短評： KF94 口罩售價不斷下調。N95,N99 口罩充足，但售價仍偏高。

DIAPRO 口罩良心價 $69/盒發售 (50個裝)

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 19 日下午 6 時

2 月 18 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$230 (50 個)

黑店價：HK$280 或以上 (50 個)

短評：近日東南亞供應十分穩定，藥戶售價有下降之勢。

深水埗電子特賣城開賣日本口罩 一盒 50 個

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$280 ~ 320 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：星期二只有卓悅和日本城少量返貨，深水埗電子特賣城開賣日本口罩 $340 盒 50 個，已超過「一般商戶」售價。

卓悅網店發售德國 FFP2 防護級別口罩

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

DIAPRO 口罩良心價 $69/盒發售 (50個裝)

短評： KF94 口罩的供應穩定， $20 以下的一般價也不難搵到。N95,N99 口罩供貨增加，可幫助醫護行業!

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 18 日下午 6 時

JHC日本城賣日本口罩 指定 4 分店出售

2 月 17 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$300 或以上 (50 個)

短評：雖然昨日有口罩開倉，但其售價偏高，似乎無法拖低市場口罩價格。

深水埗電子特賣城開賣口罩 一盒 30 個售 $99

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$260 ~ 270 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：今日只有 Sasa 在晚上開賣少量口本口罩，市場供應大減，幸好售價尚叫平穩。

車房四處揾口罩! KF94/N95口罩賣$85一套5個

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評： KF94 口罩的供應大增，令售價下降不少，一般每個在售約 $20。N99 口罩供貨增加，售價也為 $20 左右，有需要高度防護嘅朋友值得留意！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 17 日下午 6 時

3M Nexcare 口罩現貨到港! $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

2 月 16 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 110 (50 個) , $10 (10 個)

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$300 或以上 (50 個)

短評：周未市場較平穩，但良心價因真成本上升而增加了。

莎莎賣 18,000 包日本 Fitty 口罩! $24.6/7 個 全線分店有售

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$59~ 120 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

一般商戶/網上售價：HK$250 ~ 270 (50 個)

黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：今日市場多日本口罩發售，如 Sasa就返貨 16000 包，市場較多供應，令售價平穩。

車房四處揾口罩! KF94/N95口罩賣$85一套5個

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個 (KF94)

一般商戶/網上售價：HK$20 ~ $25 / 每個 (KF94)

黑店價：HK$40 或以上 / 每個(KF94)

短評：因來 KF94 口罩售價明顯下降，一般每個在售約 $20，而且 N99 口罩供貨增加，有需要高度防護嘅朋友值得留意！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 16 日下午 5 時

盾牌口罩粉嶺開倉派 1 萬籌 ＄150 一盒最多可買 2 盒

2 月 14 日報價更新

東南亞、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $10 (10 個)

2 月 13 日參考：泰國 888 牌 3 層耳戴式 10 個 @ AbouThai 阿布泰國生活百貨 HK$10

一般商戶/網上售價：HK$180 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$300 或以上 (50 個)

短評：有舖昨日返倒泰國製口罩，每個只係 HK$1，比上次開售平一半！

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 14 日參考：L.eader 3 WIRE 三層不織布外科口罩 (女士用) 50 個 ＠ HK$89

一般商戶/網上售價：HK$220 ~ 250 (50 個)

黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：日本口罩越來越多舖返倒，不過有網店今日開售三次元口罩 50 個以唔抵價 HK$649，都竟然好快搶晒！

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 14 日參考：日本 ACE N99 口罩 (每包 5 個）@ SASA HK$99

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ $30 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：較高規格嘅 N99，都有舖返到合理價嘅貨，仲要唔算熱搶，有需要高度防護嘅朋友值得留意！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 14 日下午 5 時

2 月 13 日報價更新

印尼、泰國、歐美製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 13 日參考：歐洲 GreetMed 成人醫護 3 層耳戴式 50 個裝 @ 手機app youduud HK$80

一般商戶/網上售價：HK$180 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩短缺，買手轉戰歐美市場，但數量也不算多；有東南亞貨在手的商戶，價格亦有回落趨勢。

卓悅 3 分店快閃開賣口罩 日本 ZODIAC 三層口罩 50 個 $78 / 盒

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 13 日參考：三層不織布口罩 60 個裝 (女性/小面SIZE) 日本城 HK$98

一般商戶/網上售價：HK$220 ~ 250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：日本口罩今日亦有多家店舖返貨，而且日本加速生產，短期內有望回落。

深水埗電子特賣城出售韓國 KF94 口罩 $45 / 3 個限購一包

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 13 日參考：韓國 KF94 口罩 (每包 3 個）@ 深水埗電子特賣城 HK$45 / 3 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ $30 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：日本口罩供貨開始多，連帶本身貴價的韓國 KF94 口罩價格也有回落跡象，有店舖今日開賣 KF94 口罩，只係 HK$45 / 3 個咋！

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 13 日下午 5 時

良心中醫診所平售 3M 口罩！＄40 9 片‧ 每人限買 18 片！



2 月 12 日報價更新

印尼、泰國、美國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 12 日參考：美國材料和試驗協會 ASTM 第 2 級認證三層口罩 50 個裝 @ 香港眾志 HK$98 起

一般商戶/網上售價：HK$200 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩短缺，近日有團體返倒美國口罩，以合理價錢發售。

良心網店 Onbrico 再派 16000 個口罩

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 12 日參考：unicharm 日本製超立體 3D 口罩 30 個 @ Bonjour Cosmetics 卓悅 HK$58

一般商戶/網上售價：HK$250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：今日日本口罩亦有店舖返貨，據說目前日本市面亦不算太難買，揸重貨嘅黑店或許有難了！

莎莎開賣 SUZURAN 成人標準／細碼口罩 7 間指定分店有售

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 11 日參考：韓國製 ATEX KF94 成人口罩 (每包5個）@ SASA HK$89 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ $30 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩價格穩定下來，間中有店舖售約 HK$15 至 HK$20 但較難買，俾到 HK$25 就貨源充足，有賣 HK$35 嘅黑店都開始減價，例如 HK$190 賣 6 個。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 12 日下午 5 時

123 by Ella 韓國 KF94 成人口罩現貨開賣 24 間分店有售

2 月 11 日報價更新

印尼、泰國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 11 日參考：印尼 Sensi 醫療級三層口罩 50 個裝 @ Focus Point (預售) HK$75

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞口罩短缺，近日表示有口罩售賣的店舖也是預售。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 11 日參考：日本 KOO ECO 不織布 PM2.5 口罩(成人用) 50 個 @ Bonjour Cosmetics 卓悅 HK$60

一般商戶/網上售價：HK$250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：據說日本製口罩加速生產，日本市面要購買亦不算太難，有店舖亦返倒 50 個盒裝以良心價出售。

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 12 日參考：韓國製 ATEX KF94 成人口罩 (每包5個） @ SASA HK$89 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩貨源開始多，但始終定價較貴，售 $20 一個已叫平 。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 11 日下午 3 時

2 月 10 日報價更新



印尼、泰國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 10 日參考：印尼 OneMed 50 個裝 3 層口罩 @ Mochhi Fashion Facebook HK$78

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：部分網店返倒印尼口罩，據指呢幾日有少量貨可售予有需要人士。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 10 日參考：SUN MILLION 高密度立體三層構造不織布口罩 (7個裝) @ Colormix 卡萊美 HK$55

一般商戶/網上售價：HK$300 (50 個)

黑店價：HK$600 或以上 (50 個)

短評：日本製口罩，30 個及 50 個盒裝買少見少，近日香港或日本市面出售的也多屬 5 至 7 個裝，成本較高。

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 10 日參考：韓國製 ETIQA KF94 口罩 @ SASA HK$75 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩呢幾日市面有唔少貨，HK$20 個以下都好搶手，去到 HK$25 個都算易買倒。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 10 日下午 2 時 30 分

2 月 8 日報價更新

印尼、泰國製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $20 (10 個)

2 月 8 日參考：泰國 888 牌 10 個裝 3 層口罩 @ AbouThai 阿布泰國生活百貨 HK$20

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ HK$250 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞部分國家實施口罩出口限制，平均 HK$2 以下都要排隊購買。

日本製三層外科手術口罩

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個)

2 月 8 日參考：日本 Bitoway 三層構造不織布口罩 30 個 @ Bonjour Cosmetics HK$45

一般商戶/網上售價：HK$200 ~ 300 (50 個)

黑店價：HK$600 或以上 (50 個)

短評：日本製口罩，50 個盒裝亦買少見少，近日「良心價」賣出的都是較少量的包裝。

韓國 KF94 口罩

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 8 日參考：WellPURE KF94 韓國標準認證￼ 3D 防菌口罩 @ LOLO Fashion Online Facebook HK$18 / 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ HK$30 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：KF94 口罩不少藥房賣到 HK$35 以上，仍有韓國代購良心價 HK$18 有售，但要留意的是韓國近日亦實施口罩出口量限制，未來 KF94 口罩隨時更貴、更難買。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 8 日下午 3 時

2 月 7 日更新

印尼、泰國製三層外科手術口罩

▲ 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

良心價：HK$65 ~ 80 (50 個)

2 月 7 日參考：印尼製 Neo Health 50 個裝 3 層口罩 @ 日本城 HK$69.9

一般商戶/網上售價：HK$100 ~ HK$200 (50 個)

黑店價：HK$500 或以上 (50 個)

短評：東南亞製的 50 個盒裝口罩，不少「良心店」都要由原本 HK$50 以下，加價至 HK$65 以上，每個超過 HK$1.3。

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

日本製三層外科手術口罩

▲ 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

良心價：HK$65 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個)

2 月 7 日參考：日本 Bitoway 三層構造不織布口罩 30個 (成人用) @ Bonjour Cosmetics HK$45

一般商戶/網上售價：HK$150 ~ 200 (50 個)

黑店價：HK$600 或以上 (50 個)

短評：日本製給予大家較大信心，50 個盒裝口罩「良心店」賣 HK$65 至 HK$100，每個逼近 HK$2。

印尼 OneMed 口罩 78元/50個 預計下星期到貨 FB可留言訂貨

韓國 KF94 口罩

▲ 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不繼更新】

良心價：約 HK$15 ~ 20 / 每個

2 月 7 日參考：KF94 口罩 @ 觀塘小店 Our Cabin HK$100 / 5 個

一般商戶/網上售價：HK$25 ~ HK$30 / 每個

黑店價：HK$35 或以上 / 每個

短評：號稱防護較強及較舒適的韓國 KF94 口罩，據稱被中國內地瘋狂搶購，「良心店」的成本已由原來 $6 升至近 $20 了。

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以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

更新截至 2 月 7 日下午 3 時