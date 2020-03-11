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【武漢肺炎】Facebook專頁按讚送口罩？隨時誤墮法網！

數碼轉型 11:00 2020/03/11

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新冠肺炎疫情持續，口罩供應緊張，不少商戶都在 Facebook 專頁稱自己辛苦地成功入貨，只要網友比 like 專頁，在貼文留言且分享帖，便有機會獲得口罩。對於商戶來說，花大代價購入口罩再進行類似活動，又是否值得、甚至有機會誤墮法網呢？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出， Facebook 的「讚好」（like ）其實有價值，過往亦不乏有人花高價買 like ，就算口罩入貨價是港幣 5 元 1 個、7元一個，送出去後若果能換回一定的 like 數，其實亦不會蝕，甚至會有賺﹕他解釋：「可能變相只花 5 萬元，最後得到 50 萬或者 70 萬才換能來的宣傳效果。現在口罩非常稀缺，極端點說，它比鑽石更稀缺。在香港有錢肯定買得到鑽石，有錢卻買不到口罩。」

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

對於消費者來說，買口罩都要計算多項因素，口罩買不買得到？炒價低到甚麼地步才值得買？通宵排隊又值不值得？現時口罩需求極大，資訊流通如同「病毒式傳播」。他坦言，若果開一個全新的社交帳號，聲稱自己有口罩賣，5 分鐘內隨時收到 100 個 PM（私訊）。

方保僑說：「不少 FB 專頁在派口罩、賣口罩，但最後也有不少人收不到貨，被騙了錢。當然背後有很多因素，例如口罩出不到境，或者入境後商戶眼見賣 100 元的口罩竟然能賣 300 元，便 cut 單再轉賣給其他人。」

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愈來愈多商戶在網上派發口罩。

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對於商戶在 Facebook 專頁上要求對方先 like 和 share 才可得到抽口罩資格，方保僑直言沒問題，這類方式類似於與留言的 fans 進行抽獎，只要規則一開始講明便可以。不過他提醒：「一切都建基於商戶真的有口罩，又會如實抽獎，又會確發放出說好的數量……說到底一切都無人監察，平時在街頭都會有某些活動，只要你 like 某個專頁就可換取 1 包飲品，你的 like 確是有這個價值的。直接一換一亦非常公道。若果某些專頁根本就沒口罩，存心『呃 like』，還要是在這個時勢『呃 like』......便非常卑鄙。」

小心觸犯法律

這種如同抽獎方式派發口罩，涉及商業宣傳，其實有機會觸犯法例，商戶行動前最好了解清楚後果。根據《賭博條例》（第 148 章）及其附屬規例（第 148A 章）（見指引第 II 章），任何人如在香港舉辦推廣生意的競賽，必須先向民政事務局局長委派的公職人員申領牌照。要得到《推廣生意的競賽牌照》，如活動未有申請《推廣生意的競賽牌照》，一經定罪，可被罰款港幣 5 萬元及監禁 2 年。 

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Photo：Donkey Hotey

撰文 : 陳文政

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