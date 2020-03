【新冠肺炎】Facebook專頁按讚送口罩？隨時誤墮法網！

新冠肺炎疫情持續,口罩供應緊張,不少商戶都在 Facebook 專頁稱自己辛苦地成功入貨,只要網友比 like 專頁,在貼文留言且分享帖,便有機會獲得口罩。對於商戶來說,花大代價購入口罩再進行類似活動,又是否值得、甚至有機會誤墮法網呢?

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出, Facebook 的「讚好」(like )其實有價值,過往亦不乏有人花高價買 like ,就算口罩入貨價是港幣 5 元 1 個、7元一個,送出去後若果能換回一定的 like 數,其實亦不會蝕,甚至會有賺﹕他解釋:「可能變相只花 5 萬元,最後得到 50 萬或者 70 萬才換能來的宣傳效果。現在口罩非常稀缺,極端點說,它比鑽石更稀缺。在香港有錢肯定買得到鑽石,有錢卻買不到口罩。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

對於消費者來說,買口罩都要計算多項因素,口罩買不買得到?炒價低到甚麼地步才值得買?通宵排隊又值不值得?現時口罩需求極大,資訊流通如同「病毒式傳播」。他坦言,若果開一個全新的社交帳號,聲稱自己有口罩賣,5 分鐘內隨時收到 100 個 PM(私訊)。

方保僑說:「不少 FB 專頁在派口罩、賣口罩,但最後也有不少人收不到貨,被騙了錢。當然背後有很多因素,例如口罩出不到境,或者入境後商戶眼見賣 100 元的口罩竟然能賣 300 元,便 cut 單再轉賣給其他人。」

▲ 愈來愈多商戶在網上派發口罩。

對於商戶在 Facebook 專頁上要求對方先 like 和 share 才可得到抽口罩資格,方保僑直言沒問題,這類方式類似於與留言的 fans 進行抽獎,只要規則一開始講明便可以。不過他提醒:「一切都建基於商戶真的有口罩,又會如實抽獎,又會確發放出說好的數量……說到底一切都無人監察,平時在街頭都會有某些活動,只要你 like 某個專頁就可換取 1 包飲品,你的 like 確是有這個價值的。直接一換一亦非常公道。若果某些專頁根本就沒口罩,存心『呃 like』,還要是在這個時勢『呃 like』......便非常卑鄙。」

小心觸犯法律

這種如同抽獎方式派發口罩,涉及商業宣傳,其實有機會觸犯法例,商戶行動前最好了解清楚後果。根據《賭博條例》(第 148 章)及其附屬規例(第 148A 章)(見指引第 II 章),任何人如在香港舉辦推廣生意的競賽,必須先向民政事務局局長委派的公職人員申領牌照。要得到《推廣生意的競賽牌照》,如活動未有申請《推廣生意的競賽牌照》,一經定罪,可被罰款港幣 5 萬元及監禁 2 年。

