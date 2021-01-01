  • 10°C
香港時間 : 2021101日 (五) 01:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】

業界頭條 00:00 2021/01/01

分享：

新冠肺炎疫情持續，不少令市民收入下降， 這為各位搜尋多間商戶最新購物優惠，包括：口罩供貨和免費派發詳情，並會每日不斷更新口罩供貨情況，讓市民買到平貨！

【口罩知識】解讀熱門口罩包裝字眼！ BFE．PFE．VFE 口罩規格點樣揀？ <<< Bookmark 備用

【口罩知識】 台日美歐中口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？ <<< Bookmark 備用

【真假口罩】 Barcode 速查口罩真假！ 2 招速查口罩公司註冊地等資料<<< Bookmark 備用！

【真假口罩】小心中招！ 市售日本口罩 憑標誌.一個字即分真假 <<< Bookmark 備用！

<盡覽香港商店推廣情報和口罩銷售消息 >
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/ See First，搶睇消息】

【著數優惠】【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折

【著數優惠】【麥當勞】麥當勞元旦限定全日早餐回歸　買指定早餐送個人護理產品

【著數優惠】Klook推除夕新年優惠低至4折　酒店下午茶人均149元起

【著數優惠】實惠新春優惠傢俬6折起　買滿3000元即減300元

【著數優惠】HKTVmall推出快閃零食優惠　3日限定額外92折

【著數優惠】HK Express夥安達保險　推免費COVID-19旅遊保險計劃

【著數優惠】Eaton HK推官網獨家限時優惠　每晚500元起兼免費享用自助餐

【著數優惠】 晚市禁堂食!限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

【著數優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新)

【1 月 1 日最新消息】

惠民口罩

【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個

中衛口罩

【多款選擇】台灣製中衛口罩現貨 售 $12 包起

Fuji

【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

Good Mask

【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO 仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

Zmart

【一盒齊 6 款】設計超正! 香港製造! Zmart 和風賀年口罩 獨立包裝售$68盒

盾牌

盾牌 4 層活性碳外科口罩 Lv3 獨立包裝售$90盒

愛的家

【四色選擇】愛的家秋冬色彩 Level 3 口罩 售 $118/50 個

Mask Factory

【Lv3高防】今日開賣! 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $128/30個

Govek

【附購買連結】一盒齊三色! Govek 多款圖案口罩買一送一 獨立包裝售$39/30個

JIUJIU

【附購買連結】超級注目! 台灣製造JIUJIU新年口罩 激新熒光設計

Watsons

【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

Snoopy

【五款超可愛設計】港產真立體 Snoopy 圖案口罩 售$68盒起

Skater

【99% 防護!】有My Melody．Hello Kitty 款! 日本 Skater 口罩售 $28包起

福罩

迎接新春! 福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版 獨立包裝售 $98 盒

MaskX

兩款型格設計! MaskX Pop Art 口罩注目登場

Catalog

【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售

HKMB

【香港製造】8 款出位設計! HKMB 賀年口罩登場

同舟

【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個

藍鷹牌

【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

同舟

同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售 $25 包起

Good Mask

【附購買資料】Good Mask Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 獨立包裝售$88/30個

Medicom

【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13

九巴

搭九巴免費換盒裝口罩! 九巴龍運FUN分賞升級版

中衛口罩

【附購買連結】 台製中衛特別版口罩 月河藍款現貨售159盒

MedBox

歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包

中衛口罩

【真大貨到】 日本城都有得賣! 台灣製造中衛特別款口罩賣 $23 包起 附購買連結

Mask Factory

【十色齊集】冬日冷色系! Mask Factory 型格 V99X 口罩 升級至 Level 3

晉沛生醫

超特別型格顏色! 台製晉沛生醫口罩 售 $120/50個

Max-II

【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

 J&C

【3E>99%】新顏色新配搭! 日本 J&C COLORMASK 口罩 獨立包裝售 $19.9/10個

婚禮口罩

【香港製造】新人賓客用港貨變靚啲！港產手工婚禮特色口罩

SAVEWO

平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起

HK-M

【附購買連結】HK-M 紫色水瓶座即時發售 Lv3 獨立裝賣 $99/30個

Vannex

真立體高防! Vannex Mask 多個型格新款口罩登場!

HK Medical Mask

【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

Medicom

【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個

Skater

Hello Kitty/ My Melody/Tomica 印花圖案! 日本 Skater 女士/中童口罩售 $64/30個起

UniproCare

一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

多啦A夢

香港製造! 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩 Lv2 獨立包裝售 $99/30 個

SAVEWO

KF94 x Lv3 真立體! SAVEWO 新推 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩

蕾絲口罩

四款高貴設計! 笑顏蕾絲獨立包裝口罩 日本城賣 $19.9包

初見

【香港製造】初見自家口罩 再推紫橙和紫藍漸變色 Level 3 口罩 售 $105/30個

AEON/百佳

3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON/百佳百貨售 $59.9/30個

Protector

消委會五星品牌! Protector 型格 Level 3 口罩 追加炭焦紅和松木綠新顏色

Oxyair Mask HK

轉戰農曆新年! Oxyair Mask HK 推賀年福字新春口罩 賣$18包起即日發售

Mask Factory

終極散貨! Mask Factory 原箱口罩 46 折發售 買 2 箱再送 1 箱口罩

中衛口罩

【附直購連結】唔駛抽! 大貨到? 台灣製造中衛限定版緋紅雪花口罩售 $158 盒

HKTV Mall

【成人中童尺寸】HKTV Mall 四款 Sanrio 圖案口罩 售$84/30個起

快適嘉

快適嘉納米彩色圖案口罩! 海皇粥店賣 $15/10個

Miffy 口罩

【香港製造】更貼身尺寸! 三款全新設計 Miffy 口罩 即時開賣

便利妥

【附購買連結】便利妥彩虹四色 3D 立體口罩 獨立包裝 售 $68 盒

Medcross

【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50個

HK-M

【明天官網賣】HK-M 推摩羯座圖案Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個

惠民

【唔駛一蚊個!】惠民 Level 3 口罩新低價 獨立裝售 $48/50個

Mask Factory

Mask Factory  大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個

香港口罩

由全城瘋搶至劈價無人要・多款式任揀 回顧香港口罩市況「動盪」1 年

Sanrio Characters

【八個可愛款式】香港製造! Sanrio Characters 圖案 Lv2 口罩 獨立包裝售 $99/30 個

美少女戰士 

【香港製造】3E>99%! 美少女戰士出擊! Lv3 獨立裝口罩售 $128/30個

盾牌

【清貨劈價】盾牌多款聖誕節口罩 清貨價 $1 個

Astro Boy

【香港製造】一盒齊五款! Astro Boy 小飛俠圖案口罩 獨立裝特價售 $119/30個

中衛口罩

 【兩種款式】台灣製中衛玩色特別版口罩 售$158盒

TruCare

【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

日本城

【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包

MEDEIS

【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

Sanrio HK

Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起

角落生物

3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個

COLORMASK

【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝日本城售$20/10片起

屈臣氏

型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

OPMask

【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

Porter

【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客

MEDEIS

【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒

Medox

Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場

Vannex

【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒

屈臣氏

屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

滅活口罩

能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次

Medigate

【附購買連結】MediGATE Level 3 口罩 售 $58/50個

氣閥口罩

【盡快停用】何栢良指用氣閥口罩自私 提醒港人勿用如買了「當跌咗錢」

理的

港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

Govek

【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

皓淨

【黑白選擇】皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩新登場 售$65/30個

便利妥

限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

C-Force

殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩新登場

衛家

節日一次過一盒買晒! 衛家聖誕新年特別版 Lv3 口罩 獨立包裝售 $68/30個

盾牌

盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

HKTV Mall/屈臣氏

兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

中衛口罩

【附購買連結】超搶手! 台灣製造中衛牛仔特別版口罩 售 $188盒

消委會

【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個

HKMB

【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起

口罩選購貼士

【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」

日本白元

【附購買連結】3E 99% 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

Skater

【附購買連結已上架】日本 Skater 女士/中童卡通口罩 售$28包/10個

Oxyair Mask

終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣  

盾牌

兩款貴氣圖案設計! 盾牌推貴族高雅系列Level 3口罩 售$30

愛的家

愛的家 7 色「一星期 7 天」Level 3口罩 卓悅售 $88 盒

中衛口罩

【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

屈臣氏

【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個

TL Mask

香港製造! TL Mask 新推出飛舞蝴蝶圖案 Lv3 口罩 獨立包裝售 $20/6個

蠟筆小新

【附購買連結】香港製造Level 2! 蠟筆小新可愛口罩 獨立包裝特價售 $85/30個

屈臣氏

 屈臣氏雪花紅+雪花紫色口罩 獨立包裝售$98/30個

日本城

【一盒齊 6 色】日本城 Smile365 特別版彩色 Level 3 口罩 售$59.5盒起【指定門市發售】

中衛口罩

【附購買連結】型格綠色! 中衛炫綠 30 個裝口罩特價售 $100

屈臣氏

一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個

Good Mask

【附購買點資料】最強 Hello Kitty 港產口罩現身! Good Mask 即時開賣多款 Level 3 卡通口罩 獨立包裝售 $88/30個

Catalog

【附購買連結】CATALOG 推 KAKAO FRIENDS 圖案口罩 LEVEL 3兩種款式下周開賣

Kakao Friends

超級可愛! Kakao Friends Level 3 口罩 獨立包裝售 $128/30個

Doraemon 口罩

【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個

HK-M

 【附零售點全表】HK-M x Appolo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個

Avant

【一盒包郵】Avant 香港製造 Level 3 口罩 售$75/50個

Utimask

闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

KMB

【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個

Protector

冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客

Tri Care 口罩

【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起

WatsMask

一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

Chocolate Rain

【附購買連結】Chocolate Rain 超靚圖案港產 Level 3 口罩 獨立裝售 $108/30個 另仲有野送!

輕鬆小熊

【附購買連結】 日本輕鬆小熊新款圖案Level 3口罩 獨立包裝售$128/30個

Protector

Protector 最強口罩! 3E>99% 破格 V-Shape 激白設計 搶先發售價$99盒

Savewo

【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售

【12 月 31 日最新消息】

惠民口罩

【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個

中衛口罩

【多款選擇】台灣製中衛口罩現貨 售 $12 包起

Fuji

【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

Good Mask

【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO 仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

Zmart

【一盒齊 6 款】設計超正! 香港製造! Zmart 和風賀年口罩 獨立包裝售$68盒

盾牌

盾牌 4 層活性碳外科口罩 Lv3 獨立包裝售$90盒

愛的家

【四色選擇】愛的家秋冬色彩 Level 3 口罩 售 $118/50 個

Mask Factory

【Lv3高防】今日開賣! 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $128/30個

Govek

【附購買連結】一盒齊三色! Govek 多款圖案口罩買一送一 獨立包裝售$39/30個

JIUJIU

【附購買連結】超級注目! 台灣製造JIUJIU新年口罩 激新熒光設計

Watsons

【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

Snoopy

【五款超可愛設計】港產真立體 Snoopy 圖案口罩 售$68盒起

Skater

【99% 防護!】有My Melody．Hello Kitty 款! 日本 Skater 口罩售 $28包起

福罩

迎接新春! 福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版 獨立包裝售 $98 盒

MaskX

兩款型格設計! MaskX Pop Art 口罩注目登場

Catalog

【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售

HKMB

【香港製造】8 款出位設計! HKMB 賀年口罩登場

同舟

【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個

藍鷹牌

【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

同舟

同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售 $25 包起

Good Mask

【附購買資料】Good Mask Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 獨立包裝售$88/30個

Medicom

【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13

九巴

搭九巴免費換盒裝口罩! 九巴龍運FUN分賞升級版

中衛口罩

【附購買連結】 台製中衛特別版口罩 月河藍款現貨售159盒

MedBox

歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包

中衛口罩

【真大貨到】 日本城都有得賣! 台灣製造中衛特別款口罩賣 $23 包起 附購買連結

Mask Factory

【十色齊集】冬日冷色系! Mask Factory 型格 V99X 口罩 升級至 Level 3

晉沛生醫

超特別型格顏色! 台製晉沛生醫口罩 售 $120/50個

Max-II

【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

 J&C

【3E>99%】新顏色新配搭! 日本 J&C COLORMASK 口罩 獨立包裝售 $19.9/10個

婚禮口罩

【香港製造】新人賓客用港貨變靚啲！港產手工婚禮特色口罩

SAVEWO

平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起

HK-M

【附購買連結】HK-M 紫色水瓶座即時發售 Lv3 獨立裝賣 $99/30個

Vannex

真立體高防! Vannex Mask 多個型格新款口罩登場!

HK Medical Mask

【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

Medicom

【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個

Skater

Hello Kitty/ My Melody/Tomica 印花圖案! 日本 Skater 女士/中童口罩售 $64/30個起

UniproCare

一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

多啦A夢

香港製造! 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩 Lv2 獨立包裝售 $99/30 個

SAVEWO

KF94 x Lv3 真立體! SAVEWO 新推 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩

蕾絲口罩

四款高貴設計! 笑顏蕾絲獨立包裝口罩 日本城賣 $19.9包

初見

【香港製造】初見自家口罩 再推紫橙和紫藍漸變色 Level 3 口罩 售 $105/30個

AEON/百佳

3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON/百佳百貨售 $59.9/30個

Protector

消委會五星品牌! Protector 型格 Level 3 口罩 追加炭焦紅和松木綠新顏色

Oxyair Mask HK

轉戰農曆新年! Oxyair Mask HK 推賀年福字新春口罩 賣$18包起即日發售

Mask Factory

終極散貨! Mask Factory 原箱口罩 46 折發售 買 2 箱再送 1 箱口罩

中衛口罩

【附直購連結】唔駛抽! 大貨到? 台灣製造中衛限定版緋紅雪花口罩售 $158 盒

HKTV Mall

【成人中童尺寸】HKTV Mall 四款 Sanrio 圖案口罩 售$84/30個起

快適嘉

快適嘉納米彩色圖案口罩! 海皇粥店賣 $15/10個

Miffy 口罩

【香港製造】更貼身尺寸! 三款全新設計 Miffy 口罩 即時開賣

便利妥

【附購買連結】便利妥彩虹四色 3D 立體口罩 獨立包裝 售 $68 盒

Medcross

【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50個

HK-M

【明天官網賣】HK-M 推摩羯座圖案Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個

惠民

【唔駛一蚊個!】惠民 Level 3 口罩新低價 獨立裝售 $48/50個

Mask Factory

Mask Factory  大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個

香港口罩

由全城瘋搶至劈價無人要・多款式任揀 回顧香港口罩市況「動盪」1 年

Sanrio Characters

【八個可愛款式】香港製造! Sanrio Characters 圖案 Lv2 口罩 獨立包裝售 $99/30 個

美少女戰士 

【香港製造】3E>99%! 美少女戰士出擊! Lv3 獨立裝口罩售 $128/30個

盾牌

【清貨劈價】盾牌多款聖誕節口罩 清貨價 $1 個

Astro Boy

【香港製造】一盒齊五款! Astro Boy 小飛俠圖案口罩 獨立裝特價售 $119/30個

中衛口罩

 【兩種款式】台灣製中衛玩色特別版口罩 售$158盒

TruCare

【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

日本城

【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包

MEDEIS

【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

Sanrio HK

Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起

角落生物

3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個

COLORMASK

【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝日本城售$20/10片起

屈臣氏

型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

OPMask

【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

Porter

【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客

MEDEIS

【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒

Medox

Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場

Vannex

【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒

屈臣氏

屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

滅活口罩

能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次

Medigate

【附購買連結】MediGATE Level 3 口罩 售 $58/50個

氣閥口罩

【盡快停用】何栢良指用氣閥口罩自私 提醒港人勿用如買了「當跌咗錢」

理的

港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

Govek

【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

皓淨

【黑白選擇】皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩新登場 售$65/30個

便利妥

限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

C-Force

殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩新登場

衛家

節日一次過一盒買晒! 衛家聖誕新年特別版 Lv3 口罩 獨立包裝售 $68/30個

盾牌

盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

HKTV Mall/屈臣氏

兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

中衛口罩

【附購買連結】超搶手! 台灣製造中衛牛仔特別版口罩 售 $188盒

消委會

【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個

HKMB

【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起

口罩選購貼士

【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」

日本白元

【附購買連結】3E 99% 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

Skater

【附購買連結已上架】日本 Skater 女士/中童卡通口罩 售$28包/10個

Oxyair Mask

終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣  

盾牌

兩款貴氣圖案設計! 盾牌推貴族高雅系列Level 3口罩 售$30

愛的家

愛的家 7 色「一星期 7 天」Level 3口罩 卓悅售 $88 盒

中衛口罩

【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

屈臣氏

【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個

TL Mask

香港製造! TL Mask 新推出飛舞蝴蝶圖案 Lv3 口罩 獨立包裝售 $20/6個

蠟筆小新

【附購買連結】香港製造Level 2! 蠟筆小新可愛口罩 獨立包裝特價售 $85/30個

屈臣氏

 屈臣氏雪花紅+雪花紫色口罩 獨立包裝售$98/30個

日本城

【一盒齊 6 色】日本城 Smile365 特別版彩色 Level 3 口罩 售$59.5盒起【指定門市發售】

中衛口罩

【附購買連結】型格綠色! 中衛炫綠 30 個裝口罩特價售 $100

屈臣氏

一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個

Good Mask

【附購買點資料】最強 Hello Kitty 港產口罩現身! Good Mask 即時開賣多款 Level 3 卡通口罩 獨立包裝售 $88/30個

Catalog

【附購買連結】CATALOG 推 KAKAO FRIENDS 圖案口罩 LEVEL 3兩種款式下周開賣

Kakao Friends

超級可愛! Kakao Friends Level 3 口罩 獨立包裝售 $128/30個

Doraemon 口罩

【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個

HK-M

 【附零售點全表】HK-M x Appolo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個

Avant

【一盒包郵】Avant 香港製造 Level 3 口罩 售$75/50個

Utimask

闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

KMB

【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個

Protector

冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客

Tri Care 口罩

【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起

WatsMask

一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

Chocolate Rain

【附購買連結】Chocolate Rain 超靚圖案港產 Level 3 口罩 獨立裝售 $108/30個 另仲有野送!

輕鬆小熊

【附購買連結】 日本輕鬆小熊新款圖案Level 3口罩 獨立包裝售$128/30個

Protector

Protector 最強口罩! 3E>99% 破格 V-Shape 激白設計 搶先發售價$99盒

Savewo

【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售

撰文 : 張文啟

相關文章

【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!
2020/04/04
【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!
HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ
2020/03/27
HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ
【附購買連結】口罩全城瘋搶 自救免炒價 精選 Amazon 五款 ASTM 認證口罩
2020/01/30
【附購買連結】口罩全城瘋搶 自救免炒價 精選 Amazon 五款 ASTM 認證口罩
【一文看清】最齊12 大連鎖商戶+小店+網購最新免炒價口罩供應免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】
2020/02/18
【一文看清】最齊12 大連鎖商戶+小店+網購最新免炒價口罩供應免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】
【口罩網購攻略】有貨高質網購口罩 + 抵用集運精選合集 小店 Buyandship．Shipbao 轉運地區夠全面
2020/02/04
【口罩網購攻略】有貨高質網購口罩 + 抵用集運精選合集 小店 Buyandship．Shipbao 轉運地區夠全面
著數優惠 網上購物 網購平台 醫護健美用品 消毒紙巾 消毒酒精 健康問題 健康美容 疫情 搓手液

下一篇文章

【逆市反擊】華強北「反數碼轉型」？中國電子第一街改賣美妝賺女人錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣