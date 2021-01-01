【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】

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【1 月 1 日最新消息】
惠民口罩
【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個
中衛口罩
Fuji
【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起
Good Mask
【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO 仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結
Zmart
【一盒齊 6 款】設計超正! 香港製造! Zmart 和風賀年口罩 獨立包裝售$68盒
盾牌
愛的家
【四色選擇】愛的家秋冬色彩 Level 3 口罩 售 $118/50 個
Mask Factory
【Lv3高防】今日開賣! 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $128/30個
Govek
【附購買連結】一盒齊三色! Govek 多款圖案口罩買一送一 獨立包裝售$39/30個
JIUJIU
【附購買連結】超級注目! 台灣製造JIUJIU新年口罩 激新熒光設計
Watsons
【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折
Snoopy
【五款超可愛設計】港產真立體 Snoopy 圖案口罩 售$68盒起
Skater
【99% 防護!】有My Melody．Hello Kitty 款! 日本 Skater 口罩售 $28包起
福罩
迎接新春! 福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版 獨立包裝售 $98 盒
MaskX
Catalog
【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售
HKMB
同舟
藍鷹牌
【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個
同舟
同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售 $25 包起
Good Mask
【附購買資料】Good Mask Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 獨立包裝售$88/30個
Medicom
【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13
九巴
中衛口罩
MedBox
歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包
中衛口罩
【真大貨到】 日本城都有得賣! 台灣製造中衛特別款口罩賣 $23 包起 附購買連結
Mask Factory
【十色齊集】冬日冷色系! Mask Factory 型格 V99X 口罩 升級至 Level 3
晉沛生醫
Max-II
【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個
J&C
【3E>99%】新顏色新配搭! 日本 J&C COLORMASK 口罩 獨立包裝售 $19.9/10個
婚禮口罩
SAVEWO
平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起
HK-M
【附購買連結】HK-M 紫色水瓶座即時發售 Lv3 獨立裝賣 $99/30個
Vannex
真立體高防! Vannex Mask 多個型格新款口罩登場!
HK Medical Mask
【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起
Medicom
【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個
Skater
Hello Kitty/ My Melody/Tomica 印花圖案! 日本 Skater 女士/中童口罩售 $64/30個起
UniproCare
一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起
多啦A夢
香港製造! 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩 Lv2 獨立包裝售 $99/30 個
SAVEWO
KF94 x Lv3 真立體! SAVEWO 新推 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩
蕾絲口罩
四款高貴設計! 笑顏蕾絲獨立包裝口罩 日本城賣 $19.9包
初見
【香港製造】初見自家口罩 再推紫橙和紫藍漸變色 Level 3 口罩 售 $105/30個
AEON/百佳
3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON/百佳百貨售 $59.9/30個
Protector
消委會五星品牌! Protector 型格 Level 3 口罩 追加炭焦紅和松木綠新顏色
Oxyair Mask HK
轉戰農曆新年! Oxyair Mask HK 推賀年福字新春口罩 賣$18包起即日發售
Mask Factory
終極散貨! Mask Factory 原箱口罩 46 折發售 買 2 箱再送 1 箱口罩
中衛口罩
【附直購連結】唔駛抽! 大貨到? 台灣製造中衛限定版緋紅雪花口罩售 $158 盒
HKTV Mall
【成人中童尺寸】HKTV Mall 四款 Sanrio 圖案口罩 售$84/30個起
快適嘉
Miffy 口罩
【香港製造】更貼身尺寸! 三款全新設計 Miffy 口罩 即時開賣
便利妥
【附購買連結】便利妥彩虹四色 3D 立體口罩 獨立包裝 售 $68 盒
Medcross
【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50個
HK-M
【明天官網賣】HK-M 推摩羯座圖案Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個
惠民
【唔駛一蚊個!】惠民 Level 3 口罩新低價 獨立裝售 $48/50個
Mask Factory
Mask Factory 大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個
香港口罩
由全城瘋搶至劈價無人要・多款式任揀 回顧香港口罩市況「動盪」1 年
Sanrio Characters
【八個可愛款式】香港製造! Sanrio Characters 圖案 Lv2 口罩 獨立包裝售 $99/30 個
美少女戰士
【香港製造】3E>99%! 美少女戰士出擊! Lv3 獨立裝口罩售 $128/30個
盾牌
Astro Boy
【香港製造】一盒齊五款! Astro Boy 小飛俠圖案口罩 獨立裝特價售 $119/30個
中衛口罩
TruCare
【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起
日本城
【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包
MEDEIS
【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個
Sanrio HK
角落生物
3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個
COLORMASK
【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝日本城售$20/10片起
屈臣氏
型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃
OPMask
【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個
Porter
【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客
MEDEIS
【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒
Medox
Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場
Vannex
【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒
屈臣氏
屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券
滅活口罩
能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次
Medigate
【附購買連結】MediGATE Level 3 口罩 售 $58/50個
氣閥口罩
【盡快停用】何栢良指用氣閥口罩自私 提醒港人勿用如買了「當跌咗錢」
理的
港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒
Govek
【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒
皓淨
【黑白選擇】皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩新登場 售$65/30個
便利妥
限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個
C-Force
殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩新登場
衛家
節日一次過一盒買晒! 衛家聖誕新年特別版 Lv3 口罩 獨立包裝售 $68/30個
盾牌
盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個
HKTV Mall/屈臣氏
兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告
中衛口罩
【附購買連結】超搶手! 台灣製造中衛牛仔特別版口罩 售 $188盒
消委會
【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個
HKMB
【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起
口罩選購貼士
日本白元
【附購買連結】3E 99% 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個
Skater
【附購買連結已上架】日本 Skater 女士/中童卡通口罩 售$28包/10個
Oxyair Mask
終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣
盾牌
兩款貴氣圖案設計! 盾牌推貴族高雅系列Level 3口罩 售$30
愛的家
愛的家 7 色「一星期 7 天」Level 3口罩 卓悅售 $88 盒
中衛口罩
屈臣氏
【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個
TL Mask
香港製造! TL Mask 新推出飛舞蝴蝶圖案 Lv3 口罩 獨立包裝售 $20/6個
蠟筆小新
【附購買連結】香港製造Level 2! 蠟筆小新可愛口罩 獨立包裝特價售 $85/30個
屈臣氏
日本城
【一盒齊 6 色】日本城 Smile365 特別版彩色 Level 3 口罩 售$59.5盒起【指定門市發售】
中衛口罩
【附購買連結】型格綠色! 中衛炫綠 30 個裝口罩特價售 $100
屈臣氏
一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個
Good Mask
【附購買點資料】最強 Hello Kitty 港產口罩現身! Good Mask 即時開賣多款 Level 3 卡通口罩 獨立包裝售 $88/30個
Catalog
【附購買連結】CATALOG 推 KAKAO FRIENDS 圖案口罩 LEVEL 3兩種款式下周開賣
Kakao Friends
超級可愛! Kakao Friends Level 3 口罩 獨立包裝售 $128/30個
Doraemon 口罩
【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個
HK-M
【附零售點全表】HK-M x Appolo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個
Avant
【一盒包郵】Avant 香港製造 Level 3 口罩 售$75/50個
Utimask
闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個
KMB
【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個
Protector
冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客
Tri Care 口罩
【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起
WatsMask
一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒
Chocolate Rain
【附購買連結】Chocolate Rain 超靚圖案港產 Level 3 口罩 獨立裝售 $108/30個 另仲有野送!
輕鬆小熊
【附購買連結】 日本輕鬆小熊新款圖案Level 3口罩 獨立包裝售$128/30個
Protector
Protector 最強口罩! 3E>99% 破格 V-Shape 激白設計 搶先發售價$99盒
Savewo
【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售
【12 月 31 日最新消息】
惠民口罩
【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個
中衛口罩
Fuji
【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起
Good Mask
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Zmart
【一盒齊 6 款】設計超正! 香港製造! Zmart 和風賀年口罩 獨立包裝售$68盒
盾牌
愛的家
【四色選擇】愛的家秋冬色彩 Level 3 口罩 售 $118/50 個
Mask Factory
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Govek
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JIUJIU
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Watsons
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Snoopy
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Skater
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福罩
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MaskX
Catalog
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HKMB
同舟
藍鷹牌
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同舟
同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售 $25 包起
Good Mask
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Medicom
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MedBox
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Mask Factory
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Max-II
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J&C
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SAVEWO
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HK-M
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Vannex
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Medicom
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Skater
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UniproCare
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多啦A夢
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SAVEWO
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初見
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Medcross
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HK-M
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惠民
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香港口罩
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Sanrio Characters
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美少女戰士
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TruCare
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角落生物
3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個
COLORMASK
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屈臣氏
型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃
OPMask
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Porter
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MEDEIS
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Medox
Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場
Vannex
【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒
屈臣氏
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滅活口罩
能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次
Medigate
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氣閥口罩
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日本白元
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Skater
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屈臣氏
【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個
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屈臣氏
日本城
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Good Mask
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Kakao Friends
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HK-M
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【一盒包郵】Avant 香港製造 Level 3 口罩 售$75/50個
Utimask
闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個
KMB
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Protector
冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客
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【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起
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一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒
Chocolate Rain
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輕鬆小熊
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Protector 最強口罩! 3E>99% 破格 V-Shape 激白設計 搶先發售價$99盒
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撰文 : 張文啟