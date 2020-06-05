【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

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業界頭條 19:15 2020/06/05

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屈臣氏

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屈臣氏

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日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

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【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情

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台灣口罩解禁! 藍鷹牌口罩大貨已出運往香港!

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網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個

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惠康

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卓悅

【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒

EG ．愛的家

【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）

Good Mask

【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起

同舟口罩

【香港製造】執笠倉門市售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧

屈臣氏

屈臣氏網店正式開賣口罩屈臣氏 WatsMask 甫開售即現炒價 69.9元一盒炒至180元兩盒

3M Nexcare

瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個

Ease Mask

藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180

惠康

【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

Protector

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理的口罩

香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

台灣

台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩

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100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情

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 【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125

Good Mask

【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起

屈臣氏

學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩

OxyAIR

【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

順易利口罩

【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

Sogno Gelato

【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售

WeArMask

紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩

盾牌

盾牌終於肯減價! 多款口罩減至 $200盒/50個

善華藥業

【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個

諾翹 Lockill 

【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

Mr Durian

網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個

愛的家

愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫

標誌局

【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

華潤堂

【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!

荃心

港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個

榮華百購藥房

【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應

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日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

Medox

【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式

WAO本一

【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買!　PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!

萬寧

萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝

masklab

【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒

GP MASK

【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個 

屈臣氏

$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排

CareGuard 

【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

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零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

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【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨

香港國際旅遊

旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

Ls Surgical Mask

新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士

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【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

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【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

屈臣氏

學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩 

SANIAID

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

樓上

【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情

Defender Masks

【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情

【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

E-PRO

【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情

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【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情

醫全民用

【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情

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 港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個  詳情

World Wisdom

【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情

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 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情

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【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情

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單剪專門店推剪頭髮送 5 個口罩詳情

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魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【5 月 29 日 最新消息

福罩

【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售

卓悅

【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒

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屈臣氏

屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應本報指...

Good Mask

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同舟口罩

【香港製造】執笠倉門市售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧

屈臣氏

屈臣氏網店正式開賣口罩屈臣氏 WatsMask 甫開售即現炒價 69.9元一盒炒至180元兩盒

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THE GULU 

【附發售詳情】THE GULU 今日發售 PERFETTA ULTRA Level 3 口罩 獨立包裝⁣​⁣破底價 $140 盒發售

屈臣氏

【附分店資料】$69.9 盒屈臣氏 WatsMask 口罩 Level 2 港產口罩 今日屈臣氏百佳開賣

Ease Mask

藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180

屈臣氏

$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩 星期五屈臣氏全線百佳有得賣啦!

台灣康匠口罩

【附直購連結】代理直接供貨! 網店賣台灣製康匠 3D 四色口罩成人/小童最平售 $98/50個

惠康

【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

台灣康匠口罩

【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

Protector

【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 今日開始每日都有口罩賣

理的口罩

香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

台灣

台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩

3M Mask

3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個

藍鷹牌

藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩

accmask 

100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情

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屈臣氏

學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩

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順易利口罩

【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

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WeArMask

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盾牌

盾牌終於肯減價! 多款口罩減至 $200盒/50個

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諾翹 Lockill 

【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

香港政府

林鄭月娥表示下月免費派一次性口罩! 毋須登記每戶 10 個

卓悅

【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

Mr Durian

網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個

愛的家

愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫

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【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

萃康醫療

【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒

華潤堂

【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!

荃心

港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個

榮華百購藥房

【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應

Seeusoon

日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

Medox

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WAO本一

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萬寧

萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝

尚芳

【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96

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GP MASK

【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個 

屈臣氏

$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排

CareGuard 

【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

優品360

零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

日本 BIKEN

【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」

實惠

【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售

masklab

【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨

Zetta

【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask

香港國際旅遊

旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售

新世界

【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

Ls Surgical Mask

新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士

Lion Rock Mask 獅子山口罩

【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

Classic Army

【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

屈臣氏

學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩 

7-11

免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

Mask lab

【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個

【近日突發開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

SANIAID

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情

華潤堂

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【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

E-PRO

【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情

MaxProtect

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醫全民用

【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情

Mask X

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World Wisdom

【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情

7-11

 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情

罩住你

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情

Simply Hair

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魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【5 月 28 日 最新消息

屈臣氏

$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩 明天屈臣氏全線百佳有得賣啦!

同舟口罩

【香港製造】執笠倉售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧

Ease Mask

藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180

Good Mask

【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起

惠康

【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒

台灣康匠口罩

【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

Crab Warehouse

愛心小店免費送 3M 口罩/豬嘴面罩 供有需要人士自取使用

Protector

【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 今日開始每日都有口罩賣

理的口罩

香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

台灣

台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩

3M Mask

3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個

藍鷹牌

藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩

accmask 

100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情

OK 便利店

 【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125

恆國電訊

【附登記連結】電訊公司免費送出一盒 50 個口罩

Good Mask

【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起

屈臣氏

學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩

OxyAIR

【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90

順易利口罩

【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

Sogno Gelato

【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售

WeArMask

紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩

盾牌

盾牌終於肯減價! 多款口罩減至 $200盒/50個

善華藥業

【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個

冒牌日本口罩

大陸製劣質口罩流通日本全國! 日本電視台專題報道稱難以追截

K Kwong

K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞

諾翹 Lockill 

【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

香港政府

林鄭月娥表示下月免費派一次性口罩! 毋須登記每戶 10 個

卓悅

【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

Mr Durian

網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個

愛的家

愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫

標誌局

【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

萃康醫療

【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒

華潤堂

【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!

荃心

港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個

榮華百購藥房

【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應

Seeusoon

日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

Medox

【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式

WAO本一

【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買!　PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!

萬寧

萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝

尚芳

【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96

masklab

【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒

GP MASK

【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個 

屈臣氏

$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排

CareGuard 

【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

優品360

零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

日本 BIKEN

【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」

實惠

【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售

masklab

【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨

Zetta

【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask

香港國際旅遊

旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售

新世界

【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

Ls Surgical Mask

新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士

Lion Rock Mask 獅子山口罩

【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

Classic Army

【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

屈臣氏

學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩 

7-11

免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

Mask lab

【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個

【近日突發開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

SANIAID

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

樓上

【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情

Defender Masks

【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情

【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

E-PRO

【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情

MaxProtect

【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情

醫全民用

【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情

Mask X

 港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個  詳情

World Wisdom

【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情

7-11

 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情

罩住你

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情

Simply Hair

單剪專門店推剪頭髮送 5 個口罩詳情

35plus.hk

【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【5 月 27 日 最新消息

台灣

台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩

3M Mask

3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個

藍鷹牌

藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩

理的口罩

香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?

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100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情

Good Mask

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OK 便利店

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恆國電訊

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Good Mask

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Protector

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台灣口罩

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Sogno Gelato

【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售

同舟

【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個

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盾牌終於肯減價! 多款口罩減至 $200盒/50個

善華藥業

【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個

冒牌日本口罩

大陸製劣質口罩流通日本全國! 日本電視台專題報道稱難以追截

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K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞

諾翹 Lockill 

【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個

香港政府

林鄭月娥表示下月免費派一次性口罩! 毋須登記每戶 10 個

卓悅

【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

台灣口罩

【即將輸港?】台灣口罩管制將解! 最快 6 月起開放自由買賣

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愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫

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【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證　通過ASTM美國標準

AQUA MASK

港牌AQUA MASK 採用頂級PTFE納米過濾材料! 獨立包裝口罩售 $120盒

萃康醫療

【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒

華潤堂

【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!

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港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個

榮華百購藥房

【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應

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日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

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萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝

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【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96

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【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個 

屈臣氏

$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排

CareGuard 

【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8

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零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

日本 BIKEN

【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」

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【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售

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【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨

Zetta

【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask

香港國際旅遊

旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售

新世界

【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩

台灣口罩

台灣口罩出口唔駛等到六月底 ! 陳時中:現在口罩廠就可接單

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

Ls Surgical Mask

新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士

Lion Rock Mask 獅子山口罩

【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

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【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

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7-11

免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

Mask lab

【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個

台灣口罩

台灣製造口罩輸港有望! 陳時中 : 最快 7 月前放寬口罩輸出禁令

【近日突發開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

SANIAID

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賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

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【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

E-PRO

【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情

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醫全民用

【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情

Mask X

 港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個  詳情

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 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情

罩住你

【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情

【速購攻略】驚安之殿堂每天門口即賣平日本高質口罩

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單剪專門店推剪頭髮送 5 個口罩詳情

【口罩新聞】日本福井縣決定不派錢直接派口罩 市民不用自己撲口罩

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魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【5 月 26 日 最新消息

卓悅

【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒

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【附訂購連結】台灣製造藍鷹牌 N95 成人/小童口罩香港代理開訂 限售 3000 套

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冒牌日本口罩

大陸製劣質口罩流通日本全國! 日本電視台專題報道稱難以追截

THE GULU 

THE GULU 今日賣 PERFETTA Level 2 現貨口罩!⁣ BFE/ PFE/VFE >99%⁣ 平售$149/50個

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日本 BIKEN

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【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask

香港國際旅遊

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新世界

【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩

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華潤堂

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Ls Surgical Mask

新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士

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球衣專門店再開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

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卓悅

【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒

台灣口罩

【即將輸港?】台灣口罩管制將解! 最快 6 月起開放自由買賣

卓悅

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【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒

華潤堂

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港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個

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日本口罩 $28 起! 旺角樓上舖 合理價賣多款日本口罩!

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萬寧

萬寧優惠價 $99 發售港牌醫特保/JTK 口罩50個裝

尚芳

【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96

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日本 BIKEN

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實惠

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中科諾翹 Lockill

上次開賣$94/50個! 諾翹 Lockill Level 1 口罩將於下周再開賣! 將採自家銷售系統改善流程

香港國際旅遊

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華米

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SPT Mask 國藥科技

【香港口罩】迎接復課! SPT Mask 國藥科技將推 Level 1 級學生口罩

台灣口罩

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【港產口罩】 開賣中童口罩  BFE + PFE > 95% 款最平 $98 盒詳情

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【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

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撰文 : 張文啟

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