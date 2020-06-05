【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

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【6 月 5 日 最新消息】
匠心醫療級口罩
【附訂購連結】台灣製康匠新匠心醫療級口罩 成人/ 中童/ 幼兒$99盒/50個起可包郵
PROTECTOR Mask
【指定分店】卓悅快閃售 PROTECTOR 獨立包裝口罩 $98 盒現貨發售
Watsons
網店買屈臣氏口罩
皓淨口罩
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一合口罩
屈臣氏/Protector 口罩
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Lion Rock Mask
【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩獨立包裝口罩僅售 $59 盒! 預計 6 月中將推成人和中童口罩
LION MASK
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NWN
【附購買連結】BFE/PFE/VFE>99% 高防款! 港廠 NWN 推極黑型格口罩
ComNSafe Mask
【附開賣詳情】今日烘焙學校賣 5000 盒港產 Level 1 口罩現貨 齊心抗疫價$98/50個
EG
品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35
PERFETTA Mask
【附發售詳情】THE GULU 今日發售 PERFETTA Level 2 口罩 超抵價 $139/50個發售
新都醫護
醫護集團推自家品牌口罩 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售
SOSo Mask
【口罩供應】SOSo Mask 創辦人率先爆其他顏色口罩推出時間表
Mask X
【今日最後】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶
香港口罩
【港產口罩】傳國內聘「打手」攻擊本地口罩廠 K Kwong：勿被有心人挑撥離間
Protector口罩
【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒
中衛口罩
【台製口罩】免炒價直送香港! 中衛口罩將售深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉口罩 $78/50個 另有立體款
Pasión
【口罩供應】Pasión口罩於SOGO有售$98 V Care Mask登陸莎莎
康匠口罩
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Peppa Pig 兒童口罩
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租鋪
【附購買連結】租鋪港產中童口罩 BFE ≥98%, PFE ≥95% Level 1 口罩售 $128/50個起
順易利
【附訂購連結】台製順易利醫用口罩 成人/童裝/幼童口罩售 $100/50個起
accmask
【口罩供應】accmask台灣製口罩到港 最快6月中寄出（附訂購連結）
Protector
【附購買連結】Protector 官網賣10000盒大貨! $99盒/30個獨立包裝
Aqua Mask
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Tri-Care
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一合口罩
【附訂購連結】採德國熔噴布! 一合口罩即時網上訂購! Level 1 口罩$88盒包郵
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日本城
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順易利口罩
球衣專門店再開訂台灣製順易利醫用口罩 多款童裝 3D 口罩售 $140/50個起
盾牌
【99.99%殺菌】盾牌新推可長期佩戴石墨烯 4 層殺菌口罩! 賣 $30 一個咁貴?！解構 3 大特色
Sogno Gelato
【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售
WeArMask
紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
華潤堂
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荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
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【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒
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零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
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旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
SANIAID
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情
華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
樓上
【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情
World Wisdom
【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情
罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
魚宮頤珊
派口罩， 可取口罩詳情
【6 月 4 日 最新消息】
EG
品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35
新都醫護
醫護集團推自家品牌口罩 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售
SOSo Mask
【口罩供應】SOSo Mask 油麻地賣彩虹口罩 創辦人率先爆其他顏色口罩推出時間表
香港口罩
【港產口罩】傳國內聘「打手」攻擊本地口罩廠 K Kwong：勿被有心人挑撥離間
Oxyair Mask
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SOSo Mask
【港產口罩】SOSo Mask 一日限定店 推彩虹多色系列口罩現貨
Protector口罩
【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒
中衛口罩
【台製口罩】免炒價直送香港! 中衛口罩將售深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉口罩 $78/50個 另有立體款
Pasión
【口罩供應】Pasión口罩於SOGO有售$98 V Care Mask登陸莎莎
匠心醫療級口罩
【附訂購連結】台灣製康匠新匠心醫療級口罩 成人/ 中童/ 幼兒$99盒/50個起可包郵
PERFETTA Mask
【附發售詳情】THE GULU 發售 PERFETTA Level 2 口罩 超抵價 $139/50個發售
Oxyair
【附購買連結】今日賣40000大貨!港產Oxyair彩虹口罩三色別注版 $90一盒齊三色
康匠口罩
【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵
Peppa Pig 兒童口罩
【附購買連結】網店賣台灣製 Peppa Pig 兒童口罩 BFE/VFE>99% 售 $28包/10個
ComNSafe Mask
【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產 Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個
租鋪
【附購買連結】租鋪港產中童口罩 BFE ≥98%, PFE ≥95% Level 1 口罩售 $128/50個起
順易利
【附訂購連結】台製順易利醫用口罩 成人/童裝/幼童口罩售 $100/50個起
accmask
【口罩供應】accmask台灣製口罩到港 最快6月中寄出（附訂購連結）
卓悅
【疫市營商】卓悅快閃出售PROTECTOR口罩 3間指定分店有售
Protector
【附購買連結】Protector 官網今日賣10000盒大貨! $99盒/30個獨立包裝
Aqua Mask
港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 ! 中童獨立包裝口罩售 $120 盒
皓淨口罩
【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵
Tri-Care
【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個
Mask X
【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶
一合口罩
【附訂購連結】採德國熔噴布! 一合口罩即時網上訂購! Level 1 口罩$88盒包郵
Love Kid
【附訂購連結】教聯會Love Kid香港製造兒童口罩 BFE/PFE>95% 售$25包/10個
Saniaid
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩
Pasión
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
卓悅
日本城
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屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
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華潤堂
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零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
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香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
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華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
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派口罩， 可取口罩詳情
【6 月 3 日 最新消息】
康匠口罩
【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵
ComNSafe Mask
【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產 Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個
順易利
【附訂購連結】台製順易利醫用口罩 成人/童裝/幼童口罩售 $100/50個起
Pasión
【口罩供應】Pasión口罩於SOGO有售 V Care Mask登陸莎莎
accmask
【口罩供應】accmask台灣製口罩到港 最快6月中寄出（附訂購連結）
中衛
【台製口罩】免炒價! 中衛口罩今晚開賣 櫻花粉、丹寧、酷黑等賣$78/50個
Good Mask
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卓悅
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租鋪
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港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 ! 中童獨立包裝口罩售 $120 盒
理的口罩
【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 今日賣$150/50個
皓淨口罩
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惠康/萬寧/官網現貨發售注意! Protector 獨立包裝口罩售 $99 盒起
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一合口罩
【附訂購連結】採德國熔噴布! 一合口罩即時網上訂購! Level 1 口罩$88盒包郵
Love Kid
【附訂購連結】教聯會Love Kid香港製造兒童口罩 BFE/PFE>95% 售$25包/10個
Saniaid
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卓悅
【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒
Pasión
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
卓悅
日本城
日本城「VFE/BFE/PFE >99%」口罩劈價 56%!? 只售 $99 仲有消毒搓手液送
順易利口罩
球衣專門店再開訂台灣製順易利醫用口罩 多款童裝 3D 口罩售 $140/50個起
盾牌
【99.99%殺菌】盾牌新推可長期佩戴石墨烯 4 層殺菌口罩! 賣 $30 一個咁貴?！解構 3 大特色
日本城
【附直購網址】日本城網店賣日本BFE/PFE 99% 口罩60個套裝 $178 可自取
台灣康匠口罩
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EG ．愛的家
【口罩供應】港牌口罩減價2成 愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
屈臣氏
屈臣氏網店正式開賣口罩。屈臣氏 WatsMask 甫開售即現炒價 69.9元一盒炒至180元兩盒
Protector
【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 今日開始每日都有口罩賣
Good Mask
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
OxyAIR
【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90
Sogno Gelato
【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售
WeArMask
紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩
盾牌
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
愛的家
愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫
華潤堂
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荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
Seeusoon
Medox
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WAO本一
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萬寧
masklab
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GP MASK
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
CareGuard
【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
優品360
零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
masklab
【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人
Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
SANIAID
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華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
樓上
【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情
E-PRO
【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情
MaxProtect
【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情
醫全民用
【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情
Mask X
港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個 詳情
World Wisdom
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罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
魚宮頤珊
派口罩， 可取口罩詳情
【6 月 2 日 最新消息】
理的口罩
【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 今日賣$150/50個
Oxyair
【附購買連結】賣40000大貨!港產Oxyair彩虹口罩三色別注版 $90一盒齊三色
皓淨口罩
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Protector
惠康/萬寧/官網現貨發售注意! Protector 獨立包裝口罩售 $99 盒起
卓悅
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康匠口罩
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Mask X
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匠心口罩
台灣製造康匠口罩新品牌匠心上市! 網店推匠心友你 3D 口罩成人兒童同售 $99/50個
一合口罩
【附訂購連結】採德國熔噴布! 一合口罩即時網上訂購! Level 1 口罩$88盒包郵
Love Kid
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SOSo Mask
香港口罩廠 SOSo Mask 將推 Rainbow 靚色口罩
Prolevel
台灣製 Prolevel 3D立體醫療口罩 售$108/50個起
百佳
【突發到貨?】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩 昨日百佳快閃開賣!
卓悅
【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒
藍鷹牌
卓悅
【指定分店】SOSo Mask 港產 Level 2 兒童口罩 卓悅售 $75/盒
Pasión
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
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藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180
Good Mask
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
卓悅
Tri-Care
【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個
Aqua Mask
【附直購網址】港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 !PFE/BFE >99% 口罩售$100/50個
恆國電訊
日本城
日本城「VFE/BFE/PFE >99%」口罩劈價 56%!? 只售 $99 仲有消毒搓手液送
順易利口罩
球衣專門店再開訂台灣製順易利醫用口罩 多款童裝 3D 口罩售 $140/50個起
盾牌
【99.99%殺菌】盾牌新推可長期佩戴石墨烯 4 層殺菌口罩! 賣 $30 一個咁貴?！解構 3 大特色
日本城
【附直購網址】日本城網店賣日本BFE/PFE 99% 口罩60個套裝 $178 可自取
福罩
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台灣康匠口罩
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卓悅
【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒
EG ．愛的家
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同舟口罩
【香港製造】執笠倉門市售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧
屈臣氏
屈臣氏網店正式開賣口罩。屈臣氏 WatsMask 甫開售即現炒價 69.9元一盒炒至180元兩盒
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台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩
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【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
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Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
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SANIAID
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Defender Masks
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【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
E-PRO
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【5 月 30 日 最新消息】
盾牌
【99.99%殺菌】盾牌新推可長期佩戴石墨烯 4 層殺菌口罩! 賣 $30 一個咁貴?！解構 3 大特色
屈臣氏
屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應本報指...
莎莎
【指定分店】莎莎即時發售日本 Suzuran 60個裝口罩 只售 $119
Oxyair
【附購買詳情】賣40000大貨!港產Oxyair彩虹口罩三色別注版 $90一盒齊三色
Aqua Mask
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Tri-Care
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屈臣氏
【全城搶罩】有人欲以屈臣氏港產口罩換中童口罩 一張「晒命」相激嬲網民
卓悅
福罩
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卓悅
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【香港製造】執笠倉門市售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧
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藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180
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【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90
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【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
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善華藥業
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【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準
華潤堂
【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!
荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
榮華百購藥房
【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應
Seeusoon
Medox
【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式
WAO本一
【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買! PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!
萬寧
masklab
【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒
GP MASK
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
屈臣氏
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
CareGuard
【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
優品360
零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
masklab
【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
Lion Rock Mask 獅子山口罩
【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
Saniaid
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩
Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
SANIAID
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情
華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
樓上
【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情
Defender Masks
【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情
【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
E-PRO
【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情
MaxProtect
【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情
醫全民用
【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情
Mask X
港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個 詳情
World Wisdom
【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情
7-11
斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情
罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
Simply Hair
單剪專門店推剪頭髮送 5 個口罩詳情
35plus.hk
【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售詳情
魚宮頤珊
派口罩， 可取口罩詳情
【5 月 29 日 最新消息】
福罩
【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售
卓悅
【指定分店】卓悅即時賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒
EG ．愛的家
【口罩供應】港牌口罩減價2成 愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）
屈臣氏
屈臣氏 WatsMask 口罩光速售罄! 究竟何時才返新貨? 屈臣氏回應本報指...
Good Mask
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
同舟口罩
【香港製造】執笠倉門市售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧
屈臣氏
屈臣氏網店正式開賣口罩。屈臣氏 WatsMask 甫開售即現炒價 69.9元一盒炒至180元兩盒
3M Nexcare
瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個
THE GULU
【附發售詳情】THE GULU 今日發售 PERFETTA ULTRA Level 3 口罩 獨立包裝破底價 $140 盒發售
屈臣氏
【附分店資料】$69.9 盒屈臣氏 WatsMask 口罩 Level 2 港產口罩 今日屈臣氏百佳開賣
Ease Mask
藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180
屈臣氏
$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩 星期五屈臣氏全線百佳有得賣啦!
台灣康匠口罩
【附直購連結】代理直接供貨! 網店賣台灣製康匠 3D 四色口罩成人/小童最平售 $98/50個
惠康
【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒
台灣康匠口罩
【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個
Protector
【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 今日開始每日都有口罩賣
理的口罩
香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?
台灣
台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩
3M Mask
3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個
藍鷹牌
藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩
accmask
100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情
OK 便利店
【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125
恆國電訊
Good Mask
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
OxyAIR
【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90
順易利口罩
【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
Sogno Gelato
【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售
WeArMask
紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩
盾牌
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
諾翹 Lockill
【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個
香港政府
卓悅
【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒
Mr Durian
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
愛的家
愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫
標誌局
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準
萃康醫療
【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒
華潤堂
【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!
荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
榮華百購藥房
【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應
Seeusoon
Medox
【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式
WAO本一
【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買! PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!
萬寧
尚芳
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
masklab
【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒
GP MASK
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
屈臣氏
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
CareGuard
【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
優品360
零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
日本 BIKEN
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商 獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
實惠
masklab
【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨
Zetta
【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
新世界
【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
Lion Rock Mask 獅子山口罩
【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
Saniaid
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩
Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
7-11
免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個
Mask lab
【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個
【近日突發開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩
SANIAID
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情
華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
樓上
【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情
Defender Masks
【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情
【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
E-PRO
【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情
MaxProtect
【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情
醫全民用
【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情
Mask X
港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個 詳情
World Wisdom
【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情
7-11
斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情
罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
Simply Hair
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35plus.hk
【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售詳情
魚宮頤珊
派口罩， 可取口罩詳情
【5 月 28 日 最新消息】
屈臣氏
$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩 明天屈臣氏全線百佳有得賣啦!
同舟口罩
【香港製造】執笠倉售同舟Level 2認證口罩 現貨售$150/50個送酒精噴霧
Ease Mask
藥房發售日本 Ease Mask 60 個裝 成人/中童款同售 $180
Good Mask
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
惠康
【附直購連結】唔駛四圍撲! 熱搶 Protector 傳統耳帶版口罩 惠康網店售 $99 盒
台灣康匠口罩
【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個
Crab Warehouse
Protector
【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 今日開始每日都有口罩賣
理的口罩
香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?
台灣
台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩
3M Mask
3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個
藍鷹牌
藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩
accmask
100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情
OK 便利店
【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125
恆國電訊
Good Mask
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
OxyAIR
【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90
順易利口罩
【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
Sogno Gelato
【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售
WeArMask
紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩
盾牌
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
冒牌日本口罩
K Kwong
K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞
諾翹 Lockill
【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個
香港政府
卓悅
【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒
Mr Durian
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
愛的家
愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫
標誌局
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準
萃康醫療
【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒
華潤堂
【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!
荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
榮華百購藥房
【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應
Seeusoon
Medox
【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式
WAO本一
【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買! PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!
萬寧
尚芳
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
masklab
【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒
GP MASK
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
屈臣氏
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
CareGuard
【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
優品360
零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
日本 BIKEN
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商 獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
實惠
masklab
【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨
Zetta
【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
新世界
【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
Lion Rock Mask 獅子山口罩
【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
Saniaid
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩
Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
7-11
免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個
Mask lab
【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個
【近日突發開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩
SANIAID
【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! SANIAID Type II/Type II R 口罩預售詳情
華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
樓上
【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情
Defender Masks
【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情
【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
E-PRO
【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情
MaxProtect
【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情
醫全民用
【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情
Mask X
港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個 詳情
World Wisdom
【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情
7-11
斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情
罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
Simply Hair
單剪專門店推剪頭髮送 5 個口罩詳情
35plus.hk
【附直購連結】德國 MaiMed FM Comfort Type II 口罩現貨發售詳情
魚宮頤珊
派口罩， 可取口罩詳情
【5 月 27 日 最新消息】
台灣
台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩
3M Mask
3M 口罩現貨發售 ! 3M PFE/BFE> 99% 外科口罩平均只售$12.5包/5個
藍鷹牌
藍鷹牌香港代理預告再發售台灣製 NP-3D 及 NP-3DM N95 口罩
理的口罩
香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115?
accmask
100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩有 3 色選擇平售 $88/50個 本周公布發售詳情
Good Mask
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
OK 便利店
【附發售分店名單】OK 便利店有大貨到! FUJI 3E 99% 口罩50片裝售 $125
恆國電訊
Good Mask
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩今日發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
Protector
【附購買連結】Protector 官網預告! $99盒/30個獨立包裝 每日都有口罩賣
Simply Mask
【附購買教學】唔需要搶! 可揀顏色! 港廠Simply Mask 賣 4 色現貨口罩 $99/50個 【今日最後開賣】
藍鷹牌小童口罩
【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取
OxyAIR
【一盒齊三色】OxyAIR 彩虹口罩-序 6 月初開賣! 每盒售 $90
台灣口罩
【口罩供應】台灣口罩禁令將解封 料每日800萬個口罩自由銷售
順易利口罩
【解禁在即】附訂購連結! 台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
Sogno Gelato
【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售
同舟
【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個
WeArMask
紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩
樂善堂社區藥房
【附訂購連結】美國 Medicom 兒童口罩套裝 樂善堂藥房售$170
盾牌
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
冒牌日本口罩
K Kwong
K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞
諾翹 Lockill
【附訂購連結】諾翹 Lockill Level 1 口罩即時發售 成人兒童口罩同為 $118/50個
香港政府
卓悅
【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒
台灣口罩
【即將輸港?】台灣口罩管制將解! 最快 6 月起開放自由買賣
Mr Durian
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
愛的家
愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫
標誌局
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準
AQUA MASK
港牌AQUA MASK 採用頂級PTFE納米過濾材料! 獨立包裝口罩售 $120盒
萃康醫療
【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒
華潤堂
【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!
荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
榮華百購藥房
【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應
Seeusoon
Medox
【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式
WAO本一
【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買! PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!
萬寧
尚芳
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
masklab
【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒
GP MASK
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
屈臣氏
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
CareGuard
【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
優品360
零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
日本 BIKEN
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商 獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
實惠
masklab
【附購買連結】新港產口罩 masklab PFE/BFE>99.5% 訂購後 2 日出貨
Zetta
【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
新世界
【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩
台灣口罩
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
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【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
Saniaid
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【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
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學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
7-11
免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個
Mask lab
【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個
台灣口罩
台灣製造口罩輸港有望! 陳時中 : 最快 7 月前放寬口罩輸出禁令
【近日突發開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩
SANIAID
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華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
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【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情
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斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情
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【速購攻略】驚安之殿堂每天門口即賣平日本高質口罩
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派口罩， 可取口罩詳情
【5 月 26 日 最新消息】
卓悅
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台灣口罩
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100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個 本周公布發售詳情
Good Mask
【附訂購連結】港廠 Good Mask 95 BFE/PFE/VFE >95% 口罩減價至 $108/50個起
藍鷹牌
【附訂購連結】台灣製造藍鷹牌 N95 成人/小童口罩香港代理開訂 限售 3000 套
同舟
【附訂購連結】港廠同舟發售 Level 2 口罩! 每盒最平 $119/50個
WeArMask
紫花油口罩 WeArMask 正式試產! 計劃推 BFE/PFE > 99% Level 2 口罩
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【附訂購連結】美國 Medicom 兒童口罩套裝 樂善堂藥房售$170
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善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
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THE GULU
THE GULU 今日賣 PERFETTA Level 2 現貨口罩! BFE/ PFE/VFE >99% 平售$149/50個
K Kwong
K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞
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諾翹 Lockill
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卓悅
【指定分店】港產 MaxProtect PB99 Level 2 口罩 卓悅售 $90 盒
台灣口罩
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卓悅
【指定分店】卓悅今日新分店賣港產SOSo Mask Level 2 認證口罩現貨 售 $90盒
Mr Durian
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
愛的家
愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫
Simply Mask
【附登記連結】記者實測! 訂購港廠Simply Mask 4 色現貨口罩 售$99/50個
標誌局
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準
Sogno Gelato
【香港製造】雪糕店 Sogno Gelato 推自家VFE/BFE/PFE>99% 認證口罩! $180/50 個現貨發售
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港牌AQUA MASK 採用頂級PTFE納米過濾材料! 獨立包裝口罩售 $120盒
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【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!
荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
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【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應
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屈臣氏
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
Good Mask
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩下周發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
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【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
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零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
日本 BIKEN
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商 獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
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【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
新世界
【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」 啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩
台灣口罩
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
Lion Rock Mask 獅子山口罩
【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
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Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
Thai 型波衫室
球衣專門店再開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個
7-11
免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個
Mask lab
【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個
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台灣製造口罩輸港有望! 陳時中 : 最快 7 月前放寬口罩輸出禁令
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E-PRO
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醫全民用
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7-11
斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情
罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
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【口罩新聞】日本福井縣決定不派錢直接派口罩 市民不用自己撲口罩
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魚宮頤珊
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【5 月 25 日 最新消息】
冒牌日本口罩
K Kwong
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諾翹 Lockill
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香港政府
卓悅
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【即將輸港?】台灣口罩管制將解! 最快 6 月起開放自由買賣
卓悅
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Mr Durian
網店賣港產 Pasión Level 1 口罩! PFE & BFE≧95% 現貨售 $128/50個
愛的家
愛的家口罩變 Made in HK! 計劃在港建立口罩生產綫
THE GULU
THE GULU 再賣 PERFETTA Level 2 現貨口罩! BFE/ PFE/VFE >99% 平售$149/50個
Simply Mask
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標誌局
【口罩供應】五款港產口罩獲「Q嘜」認證 通過ASTM美國標準
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萃康醫療
【附訂購方法】港牌便利妥 30 個獨立裝兒童口罩 醫療集團售 $60盒
華潤堂
【返回疫前價】華潤堂售韓國 KF94 口罩每個唔駛 $10! 抗疫套裝超抵用!
荃心
港牌口罩跌破新低價! Ex-ProShield PFE/BFE>95% 口罩售$58/30個
榮華百購藥房
【附購買連結】免到門市撲空! 便利妥 3D 口罩售 $100/2 包 藥房線上線下同步供應
Seeusoon
Good Mask
【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 再送coupon
Medox
【附優惠訂購方法】港產口罩 Medox 低至75折發售! VFE/BFE/PFE>98% 口罩售 $120起 設成人和中童款式
WAO本一
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萬寧
尚芳
【附訂購連結】港產口罩廠尚芳 加推抗菌口罩 10000 盒 每盒售$96
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【附購買連結】港廠masklab 採用德國進口溶噴布 BFE/ PFE ≥99.8% 獨立包裝口罩現貨售$88盒
同舟
【附開賣詳情】港產同舟口罩免費「升級 Level 2 ! 現貨仍賣$150/50個
GP MASK
【附訂購連結】港牌 GP MASK 口罩再補貨! BFE>99%/PFE>95% 售 $158盒/50個
屈臣氏
$69.9 盒 Level 2 港產口罩望穿秋水! 屈臣氏官方消息 : 公開發售 5 月尾再安排
福罩
【附購買連結】港產福罩口罩即時發售! Level 2 認證口罩售 $145/50個
Good Mask
【附訂購連結】真．Level 3 港產口罩下周發售! Good Mask VFE/BFE/PFE>99%成人及中童口罩售$138 盒起
CareGuard
【附訂購連結】港產 CareGuard 女士/兒童獨立包裝口罩 通過 SGS 測試、每個只售$1.8
優品360
零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個
日本 BIKEN
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實惠
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【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask
中科諾翹 Lockill
上次開賣$94/50個! 諾翹 Lockill Level 1 口罩將於下周再開賣! 將採自家銷售系統改善流程
香港國際旅遊
旅行社都賣香港製造口罩! VFE/PFE/BFE>99% 口罩包郵發售
華米
華米研發 Amazfit Aeri 自動消毒口罩 ！透明設計支援手機 Face ID 解鎖
新世界
【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」下周啟用 更多合資格市民可「嘟卡」取口罩
台灣口罩
Good Mask
【港產口罩】Good Mask 99 「免費」升級至 Level 3 ! 網民:$138 盒超抵買
SPT Mask 國藥科技
【香港口罩】迎接復課! SPT Mask 國藥科技將推 Level 1 級學生口罩
台灣口罩
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令 單日產能躍至2500萬
華潤堂
【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120
Ls Surgical Mask
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
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【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產
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【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩
Classic Army
【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液
屈臣氏
學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩
Wave Mask
【附訂購方法】港廠 Wave Mask 賣 Level 1 現貨口罩 $100盒/50個
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個
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7-11
免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個
Mask lab
【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個
台灣口罩
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SANIAID
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華潤堂
賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情
樓上
【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒詳情
善華藥業
【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個詳情
口罩工廠
【港產口罩】 開賣中童口罩 BFE + PFE > 95% 款最平 $98 盒詳情
Defender Masks
【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個詳情
【口罩新聞】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
E-PRO
【附訂購連結】新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個詳情
MaxProtect
【現貨特價發售】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防!詳情
醫全民用
【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市詳情
Mask X
港產口罩 Mask X 5 月開售! Level1 口罩售 $98盒/50個 詳情
World Wisdom
【附訂購連結】 港產口罩開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起詳情
7-11
斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!詳情
罩住你
【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售詳情
【速購攻略】驚安之殿堂每天門口即賣平日本高質口罩
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單剪專門店推剪頭髮送 5 個口罩詳情
【口罩新聞】日本福井縣決定不派錢直接派口罩 市民不用自己撲口罩
35plus.hk
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魚宮頤珊
派口罩， 可取口罩詳情
撰文 : 張文啟