【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

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【口罩知識】 台日美歐中口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？

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【9 月 2 日 最新消息】

【限聚令放寬？】傳堂食時間延至晚上10時 健身室・按摩院等處所有條件重開 (不斷更新)

日本除菌卡

【日本都有假嘢】日本禁售抗疫「除菌卡」！指違反商品說明條例

台灣口罩

台灣口罩加大徵收量!? 中衛等台製口罩出貨延期 網店被客瘋狂追貨吐苦

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中衛

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【限時優惠】日本城全線產品買4 送 1 口罩都有得減!

卓悅

韓國製造Bye Corona KF94 四層高防口罩 卓悅賣$6.5個

笑容口罩

笑口再開! 日本店員戴「笑容口罩」待客！太詭異會有反效果？

衛家

港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩現貨平售$55/30個 廠方更把部分收益捐出

Gimans

【附直購連結】港牌Gimans推秋日粉紅/紫水晶Level3漸變色口罩 售$108盒

可口可樂

【勁 Cool】日本可口可樂旗下自販機 推出冰鎮口罩助你降溫 自動販賣機新財路

CA Mask

K Kwong 曾推介! CA Mask Level 2 成人/ 中童口罩限時特價售 $80/50個起

宏瑋

【附購買連結】超靚四色選擇! 台製宏瑋 BFE/VFE>99%! 彩虹TypeII口罩 售$79/50個起 可門市自取

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨周三發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

Marz Mask

【一盒齊三色】港牌 Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩售 $70/50個

Good Mask

【附購買方法】一盒齊7色! Good Mask中秋彩虹99 限定版 Level 3獨立包裝售$108/35個 即日開賣

J&C

【一包五色】日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩 123 by Ella售$30/10個

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩好過台灣藍鷹口罩? 印尼口罩過濾僅得 30.7

Medicom

【現貨即取】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 50 個裝 再減價售 $95

Nask

港產 Nask Smart Mask 抗菌口罩 平售 $75/5個

Simply Mask

【附直購連結】3E 99%! Simply Mask 秋冬三色口罩賣$99/50個 即時發售

盾牌口罩

【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個

救世

【附購買連結】3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒

康匠友你

【附港官網購買連結】台灣製康匠友你口罩 平面立體款售$108/50個起

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

Masklab

【附購買詳情】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩

Oxyair

【附購買連結】Oxyair Mask HK周四賣 Level 3 口罩! 七色彩虹口罩最後一次開賣

YOKOISADA

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩 特價售$135/50個

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 NP-3D 口罩 港行指定網店售 $140/50個

GOVEK

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎公開發售賣 $78​/30個

IRIS

3E>99%! 日本 IRIS 安心．清潔成人獨立包裝口罩 售 $99/30個

SAVEWO

SAVEWO超立體口罩全尺寸! SOGO 有現貨賣啦! 售$149/30個起

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$132/50個

一合口罩

一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

Ease Mask

3E>99%! 日本 Ease Mask成人/中童口罩 藥房門市網店同步售$120/60個

GOVEK

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎網售$78/30個

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令 未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合 莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機 多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個」

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨發售

B&M

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

OK 便利店/理的口罩

24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【9 月 1 日 最新消息】

可口可樂

【勁 Cool】日本可口可樂旗下自販機 推出冰鎮口罩助你降溫 自動販賣機新財路

CA Mask

K Kwong 曾推介! CA Mask Level 2 成人/ 中童口罩限時特價售 $80/50個起

宏瑋

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Marz Mask

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J&C

【一包五色】日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩 123 by Ella售$30/10個

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩好過台灣藍鷹口罩? 印尼口罩過濾僅得 30.7

Medicom

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Nask

港產 Nask Smart Mask 抗菌口罩 平售 $75/5個

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Airish

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Masklab

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Oxyair

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YOKOISADA

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藍鷹牌

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GOVEK

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IRIS

3E>99%! 日本 IRIS 安心．清潔成人獨立包裝口罩 售 $99/30個

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Medicom

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一合口罩

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盾牌

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GPMASK

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HK-M

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莎莎

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YOHM

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Fuji

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Face Armor

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EG

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日本製造口罩

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卓悅

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盾牌口罩

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理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

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中衛

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家港口罩

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Medox

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九巴

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九巴 KMB

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【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市

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近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

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【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個」

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【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

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Medicom

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萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 31 日 最新消息】

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【附購買詳情】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩10時開賣

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盾牌

盾牌口罩銅鑼灣開專門店 方便用戶購買防疫用品

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台灣屈臣氏賣多款中衛口罩 引來市民/炒家連夜排隊搶購

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台灣口罩

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MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

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【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

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香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

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【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

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BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

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[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令 未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

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【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

口罩市況

各國倡企業廠房撤華 惟防疫裝備仍要依賴中國

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

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【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍 外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

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韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合 莎莎售$99套

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【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

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【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

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【附購買連結】憧憬開學商機 多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

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健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

口罩市況

各國倡企業廠房撤華 惟防疫裝備仍要依賴中國

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍 外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合 莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機 多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Fortune Mask

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Medicom

99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Good Mask

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

HK-M

【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 口罩 平均$75/50個 另推新色彩虹口罩

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍 外國人信香港出品質素

Gundam Mask

【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

YOHM

【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

Masklab

【附購買詳情】港產masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個」

Npower

【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

SAVEWO

【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

Pure Living

【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨發售

CareHK

【附購買網址】港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚 9 時實惠率先訂購

GoldPro Mask

【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

B&M

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

新都醫療

【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付款

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

雙妹嚜

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

OK 便利店/理的口罩

24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 29 日 最新消息】

長戴口罩多一年?袁國勇:秋冬恐爆第四波 疫情會持續多達一年

3DMASK

3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨周日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩 每個只售 $6

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

Lion Rock mask

【附購買方法】唔怕搶唔到! Lion Rock mask 小巴水牌口罩 再加推三日預售

JHCeshop

【附購買連結】JHCeshop 快閃優惠! 韓國製造 HAPPYDAY KF94 口罩平均售 $6.72/片

台灣口罩

【加價在即】台灣政府提高口罩/熔噴布徵收價 分析指10月起口罩恐加價

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 迷彩/特別圖案口罩再開售現貨!

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

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BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

康乃馨

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令 未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

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【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

新都醫療

【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付款

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

雙妹嚜

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

快適嘉

【附特價碼】夏日高透氣! 港產快適嘉納米口罩現貨特價售$99/50個

香港保家

【附購買連結】港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起

NEULIFE

天仁茗茶代理造口罩! NEULIFE Level 3 港產口罩 售$148/50個

A99 口罩

【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個

OK 便利店/理的口罩

24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 27 日 最新消息】

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

Lion Rock Mask

【附購買資料】今日再次發售! Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨今日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

康乃馨

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令 未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

中衛

【附購買連結】台製中衛三款絕版雪花口罩 售$138盒/30個再送Cif消毒濕紙巾

口罩市況

各國倡企業廠房撤華 惟防疫裝備仍要依賴中國

中衛

推廣活動! 中衛迷彩/丹寧藍特別版口罩現貨 藥房入手價$150/30個

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍 外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合 莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機 多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Fortune Mask

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Medicom

99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Good Mask

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

HK-M

【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 口罩 平均$75/50個 另推新色彩虹口罩

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍 外國人信香港出品質素

Gundam Mask

【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

YOHM

【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

Masklab

【附購買詳情】港產masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個」

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【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

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【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

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【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

SPT Mask

【SPT Mask】貪心員工偷良心口罩廠9000盒報廢口罩平賣! 部分已流出市面【附生產序號】

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【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

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【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99% 港產口罩 現貨發售

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【附購買網址】港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚 9 時實惠率先訂購

口罩風扇

【疫市營商】抗疫用品新商機 口罩配港產風扇配件增舒適度【附購買連結】

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