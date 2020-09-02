  • 30°C
香港時間 : 2020902日 (三) 17:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

業界頭條 17:00 2020/09/02

分享：

新冠肺炎疫情持續，不少令市民收入下降， 這為各位搜尋多間商戶最新購物優惠，包括：口罩供貨和免費派發詳情，並會每日不斷更新口罩供貨情況，讓市民買到平貨!

【口罩知識】解讀熱門口罩包裝字眼! BFE．PFE．VFE 口罩規格點樣揀？ <<< Bookmark 備用

【口罩知識】 台日美歐中口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？ 

【真假口罩】 Barcode 速查口罩真假! 2 招速查口罩公司註冊地等資料<<< Bookmark 備用!

【真假口罩】小心中招! 市售日本口罩 憑標誌.一個字即分真假 <<< Bookmark 備用!

<盡覽香港商店推廣情報和口罩銷售消息 >
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇消息】

【著數優惠】Pizza Hut加盟Uber Eats　本月落單享優惠（附優惠碼）

【著數優惠】Klook推直播優惠吸客　酒店Staycation買一送一（附教學圖）

【著數優惠】K11 ARTUS推度假套餐　下廚住宿5,750元起

【著數優惠】McCafé推新沖繩黑糖珍珠系列　午後優惠35元起

【著數優惠】限聚令放寬新地12商場加推優惠　可免費換領口罩套

【著數優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽

【著數優惠】【消費優惠】購物有咩買？零售折扣和你看（不斷更新） 

【著數優惠】 商場+品牌購物有何着數？日日追蹤 

【9 月 2 日 最新消息】

【限聚令放寬？】傳堂食時間延至晚上10時　健身室・按摩院等處所有條件重開 (不斷更新)

日本除菌卡

【日本都有假嘢】日本禁售抗疫「除菌卡」！指違反商品說明條例

台灣口罩

台灣口罩加大徵收量!? 中衛等台製口罩出貨延期 網店被客瘋狂追貨吐苦

仁安

【3E 99%】買維康健獨立裝口罩送滴露 x Line Friends搓手液 每盒售$80/50個 另買3盒再送1 盒

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

日本城

【限時優惠】日本城全線產品買4 送 1   口罩都有得減!

卓悅

韓國製造Bye Corona KF94 四層高防口罩 卓悅賣$6.5個

笑容口罩

笑口再開! 日本店員戴「笑容口罩」待客！太詭異會有反效果？

衛家

港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩現貨平售$55/30個 廠方更把部分收益捐出

Gimans 

【附直購連結】港牌Gimans推秋日粉紅/紫水晶Level3漸變色口罩 售$108盒

可口可樂

【勁 Cool】日本可口可樂旗下自販機 推出冰鎮口罩助你降溫 自動販賣機新財路

CA Mask

K Kwong 曾推介! CA Mask Level 2 成人/ 中童口罩限時特價售 $80/50個起

宏瑋

【附購買連結】超靚四色選擇! 台製宏瑋 BFE/VFE>99%! 彩虹TypeII口罩 售$79/50個起 可門市自取

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨周三發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

Marz Mask

【一盒齊三色】港牌 Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩售 $70/50個

Good Mask

【附購買方法】一盒齊7色! Good Mask中秋彩虹99 限定版 Level 3獨立包裝售$108/35個 即日開賣

J&C

【一包五色】日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩 123 by Ella售$30/10個

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩好過台灣藍鷹口罩? 印尼口罩過濾僅得 30.7

Medicom

【現貨即取】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 50 個裝 再減價售 $95

Nask

港產 Nask Smart Mask 抗菌口罩 平售 $75/5個

Simply Mask

【附直購連結】3E 99%! Simply Mask 秋冬三色口罩賣$99/50個 即時發售

盾牌口罩

【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個

救世

【附購買連結】3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒  

康匠友你

【附港官網購買連結】台灣製康匠友你口罩 平面立體款售$108/50個起

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

Masklab

【附購買詳情】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩 

Oxyair

【附購買連結】Oxyair Mask HK周四賣 Level 3 口罩! 七色彩虹口罩最後一次開賣

YOKOISADA

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩 特價售$135/50個

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 NP-3D 口罩 港行指定網店售 $140/50個

GOVEK 

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎公開發售賣 $78​/30個

IRIS

3E>99%! 日本 IRIS 安心．清潔成人獨立包裝口罩 售 $99/30個

SAVEWO

SAVEWO超立體口罩全尺寸! SOGO 有現貨賣啦! 售$149/30個起

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$132/50個

一合口罩

一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

Ease Mask

3E>99%! 日本 Ease Mask成人/中童口罩 藥房門市網店同步售$120/60個

GOVEK

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎網售$78/30個

LINE FRIENDS

 【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

 Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

 冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合  莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨 

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC 

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市 

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM 

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵 

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨發售

B&M 

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

OK 便利店/理的口罩

 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【9 月 1 日 最新消息】

可口可樂

【勁 Cool】日本可口可樂旗下自販機 推出冰鎮口罩助你降溫 自動販賣機新財路

CA Mask

K Kwong 曾推介! CA Mask Level 2 成人/ 中童口罩限時特價售 $80/50個起

宏瑋

【附購買連結】超靚四色選擇! 台製宏瑋 BFE/VFE>99%! 彩虹TypeII口罩 售$79/50個起 可門市自取

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨周三發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

Marz Mask

【一盒齊三色】港牌 Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩售 $70/50個

Good Mask

【附購買方法】一盒齊7色! Good Mask中秋彩虹99 限定版 Level 3獨立包裝售$108/35個 即日開賣

J&C

【一包五色】日本J&C COLORMASK 彩虹獨立包裝口罩 123 by Ella售$30/10個

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩好過台灣藍鷹口罩? 印尼口罩過濾僅得 30.7

Medicom

【現貨即取】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 50 個裝 再減價售 $95

Nask

港產 Nask Smart Mask 抗菌口罩 平售 $75/5個

Simply Mask

【附直購連結】3E 99%! Simply Mask 秋冬三色口罩賣$99/50個 即時發售

盾牌口罩

【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個

救世

【附購買連結】3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒 今日發售

康匠友你

【附港官網購買連結】台灣製康匠友你口罩 平面立體款售$108/50個起

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

Masklab

【附購買詳情】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩即時開賣

Oxyair

【附購買連結】Oxyair Mask HK周四賣 Level 3 口罩! 七色彩虹口罩最後一次開賣

YOKOISADA

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩 特價售$135/50個

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 NP-3D 口罩 港行指定網店售 $140/50個

GOVEK 

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎公開發售賣 $78​/30個

IRIS

3E>99%! 日本 IRIS 安心．清潔成人獨立包裝口罩 售 $99/30個

SAVEWO

SAVEWO超立體口罩全尺寸! SOGO 有現貨賣啦! 售$149/30個起

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$132/50個

一合口罩

一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

Ease Mask

3E>99%! 日本 Ease Mask成人/中童口罩 藥房門市網店同步售$120/60個

GOVEK

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎網售$78/30個

盾牌

盾牌口罩銅鑼灣開專門店 方便用戶購買防疫用品

 Good Mask

 一盒齊7色!Good Mask 中秋節彩虹特別版 Level 3 口罩 獨立包裝售$108/35個

LINE FRIENDS

 【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

 Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

 冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合  莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨 

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC 

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市 

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM 

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵 

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒 

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

Npower

【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

SAVEWO

【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨發售

GoldPro Mask

【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

B&M 

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

OK 便利店/理的口罩

 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 31 日 最新消息】

康匠友你

【附港官網購買連結】台灣製康匠友你口罩 平面立體款售$108/50個起

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨明日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

3DMASK

【附購買連結】3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish KF94 成人/小童口罩 同樣只售 $6/片

Masklab

【附購買詳情】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩10時開賣

Oxyair

【附購買連結】Oxyair Mask HK周四賣 Level 3 口罩! 七色彩虹口罩最後一次開賣

YOKOISADA

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩 特價售$135/50個

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 NP-3D 口罩 港行指定網店售 $140/50個

GOVEK 

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎公開發售賣 $78​/30個

IRIS

3E>99%! 日本 IRIS 安心．清潔成人獨立包裝口罩 售 $99/30個

SAVEWO

SAVEWO超立體口罩全尺寸! SOGO 有現貨賣啦! 售$149/30個起

CA Mask

K Kwong 曾推介! CA Mask Level 2 成人/ 中童口罩限時特價售 $80/50個

 Good Mask

 一盒齊7色!Good Mask 中秋節彩虹特別版 Level 3 口罩 獨立包裝售$108/35個

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$132/50個

一合口罩

一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

Ease Mask

3E>99%! 日本 Ease Mask成人/中童口罩 藥房門市網店同步售$120/60個

GOVEK

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎網售$78/30個

盾牌

盾牌口罩銅鑼灣開專門店 方便用戶購買防疫用品

屈臣氏

台灣屈臣氏賣多款中衛口罩 引來市民/炒家連夜排隊搶購

LINE FRIENDS

 【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

Lion Rock mask

【附購買方法】唔怕搶唔到! Lion Rock mask 小巴水牌口罩 再加推三日預售

JHCeshop

 【附購買連結】JHCeshop 快閃優惠! 韓國製造 HAPPYDAY KF94 口罩平均售 $6.72/片

台灣口罩

【加價在即】台灣政府提高口罩/熔噴布徵收價 分析指10月起口罩恐加價

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 迷彩/特別圖案口罩再開售現貨!  

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

康乃馨

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

口罩市況

各國倡企業廠房撤華　惟防疫裝備仍要依賴中國

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

 Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合  莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Fortune Mask

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Medicom

99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC 

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市 

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Good Mask

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

HK-M

【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 口罩 平均$75/50個 另推新色彩虹口罩 

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

Pure Living 

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素 

Gundam Mask

 【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM 

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵 

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

YOHM

【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

Masklab

【附購買詳情】港產masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒 

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

Npower

【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

SAVEWO

【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

Pure Living

 【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨發售

CareHK

【附購買網址】港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚 9 時實惠率先訂購

GoldPro Mask

【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

B&M 

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

新都醫療

【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

雙妹嚜

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

OK 便利店/理的口罩

 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 30 日 最新消息】

Good Mask

 一盒齊7色!Good Mask 中秋節彩虹特別版 Level 3 口罩 獨立包裝售$108/35個

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨周一發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨特價售$132/50個

一合口罩

一合口罩劈價至 $38盒/30個!? 發公開信指初心不變

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care Level2 口罩採用台灣原料台灣製造 特價售$95/50 個

Ease Mask

3E>99%! 日本 Ease Mask成人/中童口罩 藥房門市網店同步售$120/60個

GOVEK

GOVEK 紮染彩/迷彩酷三色獨立包裝口罩 莎莎網售$78/30個

盾牌

盾牌口罩銅鑼灣開專門店 方便用戶購買防疫用品

masklab

【附大圖】紫迷彩/迷彩黑/紫鑽! masklab 將推三款型格新花紋 KF 口罩

屈臣氏

台灣屈臣氏賣多款中衛口罩 引來市民/炒家連夜排隊搶購

LINE FRIENDS

 【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

3DMASK

3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩 每個只售 $6

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

Lion Rock mask

【附購買方法】唔怕搶唔到! Lion Rock mask 小巴水牌口罩 再加推三日預售

JHCeshop

 【附購買連結】JHCeshop 快閃優惠! 韓國製造 HAPPYDAY KF94 口罩平均售 $6.72/片

台灣口罩

【加價在即】台灣政府提高口罩/熔噴布徵收價 分析指10月起口罩恐加價

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 迷彩/特別圖案口罩再開售現貨!  

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

康乃馨

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

口罩市況

各國倡企業廠房撤華　惟防疫裝備仍要依賴中國

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

 Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合  莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Fortune Mask

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Medicom

99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC 

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市 

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Good Mask

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

HK-M

【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 口罩 平均$75/50個 另推新色彩虹口罩 

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

Pure Living 

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素 

Gundam Mask

 【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM 

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵 

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

YOHM

【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

Masklab

【附購買詳情】港產masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒 

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

Npower

【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

SAVEWO

【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

Pure Living

 【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨發售

CareHK

【附購買網址】港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚 9 時實惠率先訂購

GoldPro Mask

【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

B&M 

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

新都醫療

【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

雙妹嚜

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

OK 便利店/理的口罩

 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 29 日 最新消息】

長戴口罩多一年?袁國勇:秋冬恐爆第四波 疫情會持續多達一年

3DMASK

3E>99%!救世新推超立體口罩花色系列 3DMASK Hana 5 個靚色選擇售$169盒

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨周日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

masklab

【附購買詳情】港廠 masklab 晚霞漸變色等圖案口罩 明尚藥房現貨發售

Airish

【附購買連結】韓國製造 Airish 升級版成人和小童 KF94 口罩 每個只售 $6

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

Lion Rock mask

【附購買方法】唔怕搶唔到! Lion Rock mask 小巴水牌口罩 再加推三日預售

JHCeshop

 【附購買連結】JHCeshop 快閃優惠! 韓國製造 HAPPYDAY KF94 口罩平均售 $6.72/片

台灣口罩

【加價在即】台灣政府提高口罩/熔噴布徵收價 分析指10月起口罩恐加價

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 迷彩/特別圖案口罩再開售現貨!  

LINE FRIENDS

 【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS Sally 3E>99% 港產口罩現貨發售 三包包郵

MiniMask

香港殺毒口罩面世! MiniMask 可防COVID-19!? 99.99% 過濾+殺毒口罩

Pure Living

港產 Pure Living Level 2 口罩大特價! 成人/中童款售 $65/50個 仲有大大支搓手液送

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎今日優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

康乃馨

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

口罩市況

各國倡企業廠房撤華　惟防疫裝備仍要依賴中國

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

 Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合  莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Fortune Mask

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Medicom

99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC 

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市 

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Good Mask

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

HK-M

【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 口罩 平均$75/50個 另推新色彩虹口罩 

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

Pure Living 

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素 

Gundam Mask

 【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM 

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵 

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

YOHM

【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

Masklab

【附購買詳情】港產masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒 

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

Npower

【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

SAVEWO

【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

SPT Mask

 【SPT Mask】貪心員工偷良心口罩廠9000盒報廢口罩平賣! 部分已流出市面【附生產序號】

Pure Living

 【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨發售

CareHK

【附購買網址】港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚 9 時實惠率先訂購

口罩風扇

【疫市營商】抗疫用品新商機　口罩配港產風扇配件增舒適度【附購買連結】

GoldPro Mask

【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

B&M 

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

新都醫療

【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

雙妹嚜

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

快適嘉

【附特價碼】夏日高透氣! 港產快適嘉納米口罩現貨特價售$99/50個

香港保家

【附購買連結】港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起

NEULIFE

天仁茗茶代理造口罩! NEULIFE Level 3 港產口罩 售$148/50個

A99 口罩

【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個

OK 便利店/理的口罩

 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

【8 月 27 日 最新消息】

GPMASK

雪糕車盒設計夠特別! 港牌GPMASK 推三色口罩 特價售$114/45個

Pulse

【附參加方法】 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝

香港口罩

【香港製造】居港廿年英國人香港設廠造可重用口罩：「Made in Hong Kong 全球通行！」

HK-M

迎接秋天! 港廠 HK-M 推全新秋季彩虹花紋口罩系列

莎莎

【一盒齊三款】GOVEK 牛仔布紋口罩 莎莎優先賣 $78​/30個

Medicom

【附購買連結】再補貨! Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

香港健康口罩

【自由組合】花紋顏色任你揀! 香港健康口罩 Level 2 納米獨立包裝口罩售$128/30個

Lion Rock Mask

 【附購買資料】今日再次發售! Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

YOHM

港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%! 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$9.9/5個

平和

【有現貨】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩 售$198/60個起

SOSo Mask

【附購買網址】港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨今日發售! 各色口罩每盒售$90/30個起

康乃馨

[台灣口罩] 專利 Z 摺新耳帶設計更貼面舒適! 康乃馨醫療口罩售$49盒

Face Armor

港廠 Face Armor 推型格牛仔藍口罩 Level 3 規格售$98盒

EG

台灣製造 EG 獨立包裝口罩 有四色選擇 售$70/30個

日本製造口罩

【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力

卓悅

四款香港製口罩 卓悅即時特價發售

Oxyair Mask

Oxyair Mask HK下星期賣Level 3口罩 七色彩虹口罩最後購買機會

藍鷹牌

【附購買連結】藍鷹牌香港代理自家網店 發售 4 款藍鷹牌口罩 售價 $140/50個起

Mask X

【繼續進行】港廠Mask X中童 99 Lv2 獨立包裝口罩 現貨半價售 $54

Tri care

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

香港人口罩

【附購買詳情】$20 換購 ASTM Level 2 口罩 30 個! 香港人口罩提供限時優惠

健康天使口罩

【附購買資料】台製健康天使多色醫用口罩 日本城賣 $118/50個

LionRock Mask

一合齊三色! LionRock Mask 夏日繽紛+紅粉佳人系列口罩 獨立包裝售$69/30個

台灣口罩

台灣網民訢苦: 為何香港人來台搶口罩? 難道要從香港網購回台嗎!

藍鷹牌

【附購買連結】台製藍鷹牌 N95 四層口罩 港行指定網店即時預訂

盾牌口罩

盾牌口罩終於有藥房作分銷 公開現貨藥房名單

ComNsafe+

【附購買方法】一盒齊7色! 港廠ComNsafe+ Jewel Collection特別版寶石口罩 Level 2水平售$65盒

理的口罩

記者直擊供應漸多!? 香港製造理的 Level 3 口罩 現貨價 $150/50個

Pasión

玫瑰粉色、薄荷藍色和薰衣紫色! 港廠 Pasión 發售限量版三色口罩套裝 SOGO 有得賣啦

中衛

台灣中衛醫療口罩 三種顏色選擇 售$30/5 個起

Accmask

【附搶購詳情】有15,000 個口罩! Accmask 港產獨立包裝現貨 Level 2 口罩30 個裝只售 $1 盒!?

福罩

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Lion Rock Mask

【附購買資料】Lion Rock Mask x 麥師傅小巴牌口罩升級 Level 2 ! 售 $89/30個

家港口罩

超型格! 數碼迷彩、多色迷彩! 家港口罩推限量版 Level 3納米口罩周五發售

KNG

【彩色口罩劈價】港牌KNG粉紅/蛋黃/型黑口罩 全獨立包裝平均售$34盒/30個

Medox

【附購買連結】全獨立包裝! 港廠Medox Level 2色彩口罩新色登場

中衛

【附購買連結】台製中衛三款絕版雪花口罩 售$138盒/30個再送Cif消毒濕紙巾

口罩市況

各國倡企業廠房撤華　惟防疫裝備仍要依賴中國

中衛

推廣活動! 中衛迷彩/丹寧藍特別版口罩現貨 藥房入手價$150/30個

HKTVmall

有現貨! BFE/PFE>98! HKTVmall 小顏外科口罩 官方大街市新登場

Kleenex

【附購買連結】韓國健力士 KF94 口罩現貨到! 藥房最平售$10.5/個

Halipu

VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧減價售$15包/7個

IRIS healthcare

3E 99%!日本 IRIS healthcare 口罩 藥房售$100/50個

Gimans

【附購買連結】港牌Gimans 推靚色女士新尺寸Level 3口罩 更貼面舒適! 即日發售

九巴

九巴推出 Junior 版 Level 1 中童口罩 每個仍售 $2

SANIAID

【限時特價】日本製 SANIAID 口罩Type IIR 成人及中童口罩 售$159/50個起

香港口罩及防疫用品協會

【附結果全表】K Kwong 再測試 25 款口罩 香港口罩表現佳! 有一大陸口罩過濾率僅 35.7

萬寧

【附直購網址】萬寧港產Level2中童口罩 萬寧網店售$113/50個 送$20現金券

AQUA MASK

【附購買連結】港牌AQUA MASK NANO PLUS 5 層納米口罩 特價售 $120/50個

 Vannex Mask

【附減價詳情】 港產Vannex Mask 獨立包裝 Level 3 口罩 淺紫/粉紅色特價售 $83 盒 另有包郵優惠

口罩市況

挑戰 $20 大關! 深水埗三層口罩賤價售$25/50個 平均一個售 $0.5

屈臣氏 WatsMask

【附購買連結】唔駛四圍搵! 屈臣氏 WatsMask LEVEL 2/3 口罩 Hutchgo 網店現貨發售!

獅子山口罩

BFE/PFE ≥ 99%! 獅子山多色口罩 獨立包裝藥房售 $59/30起

CuMask

薛永恒 : 預計 9 月初政府免費派發新一個銅芯口罩 CuMask 對應冬季疫情

SOSo Mask

【附購買連結】更貼面! 港廠SOSo Mask推新尺寸162mm 成人彩虹Level 2口罩售$90盒

一合口罩

一合口罩 Facebook 專頁突然消失! 嚇親一眾買家 ?

Burberry

【附購買連結】意大利製造! Burberry 經典格仔口罩 即將發售 部分收益捐疫症基金

康那香

【附購買連結】台灣製造康那香 3D 女士/中童口罩 售$135/50個

雙妹嚜

雙妹嚜抗疫福袋 內含雙妹嚜港產/KF94口罩 價值$488現以$198發售

澳美 BF Care

【附購買連結】港廠澳美 BF Care Level 2 口罩特價售$80/50個 可門市自取

TL Mask

【一盒齊5色】升級Level 3不加價! 港產 TL Mask 彩虹口罩售$88/盒 新增現貨零售點

Pure Living

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素

TRI CARE

台製港牌 TRI CARE Level 2 口罩 售$128/50 仲送Dettol 消毒藥水

源吉林

200年香港老牌! 源吉林口罩+盒仔茶抗疫套裝絕配登場 獨立包裝口罩售$59/30個

HK Medical Mask

【附特價詳情】史上最平、超透氣!港廠HK Medical Mask Level 3 成人口罩平均售$84/50個 另有獨立包裝款

冠展

【附購買方法】港廠冠展推11色 Level 3 口罩 全獨立包裝售 $110/50個

Good manner

韓製 Good manner KF94 高防口罩 最平$8 個

莎莎

【價值$230】Perfetta Level 2 50 個口罩防疫組合  莎莎售$99套

J&C COLORMASK

【附購買詳情】一包齊5色!日本J&C COLORMASK 獨立包裝售$29.9/10個

IRIS Ohyama

【附特價連結】VFE/PFE/BFE 99%! 日本 IRIS Ohyama 獨立包裝口罩售$132/40個 自取免運費

Simply Mask

【今秋必買!】3E 99%! 古銅金/松栢綠/琥珀黃 Simply Mask 秋冬系列即將推出

FairBuy Mask

【一盒齊 5 色】港產 FairBuy Mask Level 2 彩虹口罩 特價售$79.2/50個

Careguard/Mask Factory/Glory Mask

【附購買連結】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

屈臣氏

【附零售地點】唔駛排!八達通速買屈臣氏 Level 2/3 口罩! 屈臣氏設口罩自動售賣機

九巴 KMB

九巴 KMB 每月會捐贈 20 萬個口罩! 另買口罩有85折/多送口罩 網購口罩免費送貨

Fortune Mask

【附購買連結】BFE/PFE >98%!福罩Fortune Mask 推 6 款型格可愛花紋口罩

Medicom

99% 過濾! 日版 Medicom Dr. GUARD 防霧/舒適口罩 DONKI 激安殿堂即時發售 仲有搓手液送

深水埗電子特賣城

【每個 $0.58】再破$30大關! 返回疫前價 深水埗小店售三層口罩$29/50個

香港口罩

【附結果全表】齊集 48 款香港口罩! 港產口罩防護力大測試

BMC 

【附購買連結】3E 99%! 日本 BMC 防霧口罩成人/中童款售 $178/50個

萊潔

【台灣製造】萊潔將推玩色 • 牛仔口罩系列 隕石黑/玫瑰粉/金屬藍超型搶市 

便利妥

【限定版本】香港製造! 便利妥超靚粉紅色 3D 立體口罩 百佳有得賣

Good Mask

【附購買網址】Good Mask 開售皇室藍/琥珀黃/奇異果綠新色Level 3口罩 每盒售$108起 可門市免費取貨

HK-M

【附購買連結】3E 99%! 港廠 HK-M Level 2 口罩 平均$75/50個 另推新色彩虹口罩 

Wilson Tech

【一盒包順豐】港產 Wilson Tech Level 3 口罩 現貨售 $125/50個

IRIS Healthcare

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%!日本IRIS Healthcare 歐洲版獨立包裝口罩 現貨售$165/50個

源吉林

近200年歷史!香港老字號源吉林 推自家「盒仔」口罩

Pure Living

【現貨發售】可愛巴士盒設計! Pure Living 女士/中童Level 1港產口罩售 $99/50個

Oxyair Mask

【香港口罩】Oxyair Mask HK 將推Level 3和七色彩虹口罩 每盒售$100 起 稍後加推18色口罩!

Pure Living 

【香港製造】自家熔噴布機口罩製造一條龍　外國人信香港出品質素 

Gundam Mask

 【附購買連結】聯邦．自護加入抗疫戰場! Bandai 推機動戰士高達口罩

LINE FRIENDS

【附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS CONY 3E > 99% 港產口罩 限量發售三包包郵

J&C

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C COLORMASK 彩虹口罩 日本城售$59盒起

Polo

Ralph Lauren 都出型格口罩！過半 POLO 口罩收益將捐世衛

J&C PREMIUM 

【附購買分店和網址】PFE/BFE 99%!日本J&C PREMIUM 三款口罩 日本城售$29.9/10個

港鐵 

【有屈臣氏口罩賣】返工放工都可買口罩! 港鐵車站設多部口罩自動售賣機

YOHM

【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

Masklab

【附購買詳情】港產masklab 迷彩+彩虹口罩 明尚藥房現貨售$138/50個起

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒減價售 $29

便利妥

【附發售點名單】香港製造便利妥 3D 獨立包裝口罩 大/中/兒童尺寸即日全面到貨

Face Armor

【一盒齊十色】Face Armor Level 3 彩虹口罩配彩虹耳繩 超夢幻即日上市 【附購買連結】

Gimans Care

【一盒齊色】港牌Gimans Care Level 3 五色彩虹口罩登場 全獨立包裝售$108盒 

Tempo

【附零售點資料】Tempo : Protect 醫用衛生口罩正式推出 多間超市發售

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫/櫻花粉紅/湖水綠成人口罩 現貨限時特價售$135/50個

HKTVMall

【附購買連結】HKTVMall 不時快閃賣理的口罩! Level 3 港產口罩售$160/50個

Npower

【現貨發售】香港製造 Npower Level 2 彩虹口罩售 $90/50個

SAVEWO

【強過濾、高透氣】SAVEWO第二代真．立體 3E 99% 獨立包裝口罩 推保護計劃售$149盒

肯納絲

【附購買網址】肯納絲 Canuxi 變身香港製造! Level 3 口罩官網售 $119.5/50個 仲免費包郵

Unimask

【附搶先購買方法】可殺滅病毒細菌! 新香港口罩廠 UNIMASK Type IIR 口罩售$100/50個起仲包運費

SPT Mask

 【SPT Mask】貪心員工偷良心口罩廠9000盒報廢口罩平賣! 部分已流出市面【附生產序號】

Pure Living

 【附訂購分店資料】香港製造 Pure Living Level 2 彩虹口罩 123 by Ella 售$59盒/30個起

LINE FRIENDS

【附購買連結】男女合用超可愛! LINE FRIENDS 3E > 99%  港產口罩 現貨發售

CareHK

【附購買網址】港廠 CareHK 口罩升級 LEVEL 2! 每晚 9 時實惠率先訂購

口罩風扇

【疫市營商】抗疫用品新商機　口罩配港產風扇配件增舒適度【附購買連結】

GoldPro Mask

【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

B&M 

【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

HKTV Mall

【附購買連結】再返貨!HKTV Mall Level 2口罩可單獨直購! $65/30個現貨發售

Tri Care

【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 藥房售$120/50 個

中衛口罩

【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

新都醫療

【香港製】醫護集團自家品牌 ASTM Level 2 口罩 現貨售$20/10個 不用預先付

Organic Plus

【附購買方法】無加價!Organic Plus港產口罩升級Level 3水平 最平售$60/30個

雙妹嚜

香港百年老牌雙妹嚜趕潮流! 推出自家品牌港產口罩

Family Mask

【附購買方法】一盒齊10種色彩口罩! Family Mask推V99十彩繽Fun港產口罩 

M Plus Mask

【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

皓淨口罩

【附購買方法】港產皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

快適嘉

【附特價碼】夏日高透氣! 港產快適嘉納米口罩現貨特價售$99/50個

香港保家

【附購買連結】港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起

NEULIFE

天仁茗茶代理造口罩! NEULIFE Level 3 港產口罩 售$148/50個

A99 口罩

【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個

OK 便利店/理的口罩

 24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決口罩 規格對決

撰文 : 張文啟

相關文章

【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!
2020/04/04
【港產口罩】CareHK 四月初賣 200 萬個口罩! 實惠門市都有得賣!
HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ
2020/03/27
HKTVmall 最快下周開售口罩! 料售 $2 一個 Made in HK 口罩消息 FAQ
【附購買連結】口罩全城瘋搶 自救免炒價 精選 Amazon 五款 ASTM 認證口罩
2020/01/30
【附購買連結】口罩全城瘋搶 自救免炒價 精選 Amazon 五款 ASTM 認證口罩
【一文看清】最齊12 大連鎖商戶+小店+網購最新免炒價口罩供應免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】
2020/02/18
【一文看清】最齊12 大連鎖商戶+小店+網購最新免炒價口罩供應免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】
【口罩網購攻略】有貨高質網購口罩 + 抵用集運精選合集 小店 Buyandship．Shipbao 轉運地區夠全面
2020/02/04
【口罩網購攻略】有貨高質網購口罩 + 抵用集運精選合集 小店 Buyandship．Shipbao 轉運地區夠全面
著數優惠 網上購物 網購平台 醫護健美用品 消毒紙巾 消毒酒精 健康問題 健康美容 疫情 搓手液

下一篇文章

【限聚令放寬】白交個半月租終可重開！ 小型健身室老闆：最緊要先復工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹