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【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

業界頭條 03:10 2020/07/26

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【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

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BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

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文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

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【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

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【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

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【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

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【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

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港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

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【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

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NWN

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【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

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【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

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【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

K Kwong

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TruCare

【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起

一合口罩

一合口罩突發聲明 : 感到無比憤怒 否認有質素問題 反駁無理指控

GPMask

【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個

K Kwong

【附口罩多圖】K Kwong 測試口罩大發現! 口罩驚見毛髮加碎昆蟲?

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心專門店有售

台灣健康天使

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深水埗電子特賣城

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永明口罩

【附分店資料】香港製造永明 Level 1 口罩 卓悅售 $69/50個

健康．彩旦

【香港製造】 健康．彩旦 BFE 99% / PFE 98% 多色獨立裝口罩售$100盒附購買連結 

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

CareGuard

港廠 CareGuard 成人口罩免費升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒 優惠延長

Medox

港廠Medox新推出彩虹口罩! BFE/PFE > 98% 4 色全獨立包裝夠衛生

Organic Plus

【附門市資料】港產Organic Plus 歐盟最高標準 Type II R 口罩 現貨每盒售 $60 起

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

Medicom

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masklab

【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 現貨套裝價售$99

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

香港人口罩

【附購買連結】港廠香港人口罩推 UV 殺菌口罩 限時售$89/50 個

盾牌

【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

Gimans

【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

順易利

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Ex-ProShield 

【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

SPT

港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

便利妥

便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

FAMILY MASK

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩$109/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 23日 最新消息

SOSo Mask

港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨發售! 紫粉紅綠藍色 口罩每盒售$90/30個起

萊潔

【附購買網址】台製萊潔口罩港行直接提供! BFE≧99%/VFE≧99% 口罩售$119/50個(門市網店有售)

Sanrio Mask

【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 PFE/BFE >99% 獨立裝口罩 最平售$23.8/10個 可門市自取

IRIS

日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 藥房售$120/50個

卓悅

韓製 CareMax KF94 四層高防口罩 卓悅平售 $8.9/個

Medicom

一包齊 6 色! 官方代理指定藥房 Medicom 彩虹口罩即時到貨

萬寧

【到貨注意】萬寧自家 Level 2 口罩到貨! 萬寧門市售 $113/50個

屈臣氏

剛又到貨! $69.9屈臣氏 Level 2 口罩大貨到! 今次到屈臣氏門市有售

卓悅

【附分店資料】卓悅賣韓製 Clapiel KF94 四層高防口罩 疫前價只售$8.9一個

理的口罩

【附購買詳情】理的港產Level 3 口罩又有現貨賣! 代理合作網店售$150/50個

OK 便利店/理的口罩

【突發】24 小時有售超方便! OK 便利店都有理的 Level 3 獨立包裝口罩賣!

易廷口罩

【附購買連結】台灣製易廷醫療兒童口罩 紫粉紅粉藍粉黃色選擇 售$89/50個起

SOSo Mask

港產SOSo Mask Level 2 彩虹口罩現貨發售! 紫粉紅綠藍 口罩每盒售$90/30個起

快適嘉

【附特價碼】夏日高透氣! 港產快適嘉納米口罩現貨特價售$99/50個

Pasión

【附購買連結】香港製造Pasión Level 1 全獨立包裝口罩 特價售$100/50個

NEULIFE

天仁茗茶代理造口罩! NEULIFE Level 3 港產口罩 售$148/50個

A99 口罩

【附購買連結】香港製造 A99 彩虹口罩 BFE≥99%/PFE≥98%現貨平售$88/50個

萊潔

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

K Kwong

【附口罩廠列表】K Kwong : 香港口罩廠最緊要有「心」! 點出多間有改進香港口罩廠

TruCare

【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起

一合口罩

一合口罩突發聲明 : 感到無比憤怒 否認有質素問題 反駁無理指控

GPMask

【附購買連結】港牌GPMask Level 3 獨立包裝口罩 售$148/50個

K Kwong

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九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心專門店有售

台灣健康天使

【櫻花粉/高雅紫色/天空藍色】KKday發售台灣製成人＋幼童口罩　免運費直送香港（附連結）

YOKOISADA Mask

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩現貨到! 售$165/50個

深水埗電子特賣城

【插水式劈價】深水埗小店售三層口罩 再破底價售 $34/50個

永明口罩

【附分店資料】香港製造永明 Level 1 口罩 卓悅售 $69/50個

健康．彩旦

【香港製造】 健康．彩旦 BFE 99% / PFE 98% 多色獨立裝口罩售$100盒附購買連結 

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

CareGuard

港廠 CareGuard 成人口罩免費升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

Medicom

一包齊 6 色! 官方代理指定藥房預告 Medicom 彩虹口罩將到貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒 優惠延長

Medox

港廠Medox新推出彩虹口罩! BFE/PFE > 98% 4 色全獨立包裝夠衛生

Organic Plus

【附門市資料】港產Organic Plus 歐盟最高標準 Type II R 口罩 現貨每盒售 $60 起

口罩工廠

【附購買詳情】口罩工廠將發售 V99 等 7 款口罩! 售價$75/50個起  

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

masklab

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Marz Mask

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香港人口罩

【附購買連結】港廠香港人口罩推 UV 殺菌口罩 限時售$89/50 個

盾牌

【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

Gimans

【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

順易利

【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

Ex-ProShield 

【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

SPT

港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

珈啡公義

【附申請連結】咖啡網店免費派口罩 更有專車送到! 針對有需要人士

Accmask

 Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

便利妥

便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更

萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

FAMILY MASK

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩$109/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨 

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

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NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

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WE The Mask

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KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

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Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 22日 最新消息

快適嘉

【附特價碼】夏日高透氣! 港產快適嘉納米口罩現貨特價售$99/50個

NEULIFE

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一合口罩

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GPMask

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K Kwong

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九巴口罩

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Pasión

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深水埗電子特賣城

【插水式劈價】深水埗小店售三層口罩 再破底價售 $34/50個

永明口罩

【附分店資料】香港製造永明 Level 1 口罩 卓悅售 $69/50個

健康．彩旦

【香港製造】 健康．彩旦 BFE 99% / PFE 98% 多色獨立裝口罩售$100盒附購買連結 

屈臣氏

屈臣氏 Level 3 口罩大貨到! 多間百佳Fusion/Taste有售

ASIA Mask

【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩售 $88/50個

Dailywood

【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個 新訂購安排

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

CareGuard

港廠 CareGuard 成人口罩免費升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

Medicom

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Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒 優惠延長

Medox

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Organic Plus

【附門市資料】港產Organic Plus 歐盟最高標準 Type II R 口罩 現貨每盒售 $60 起

口罩工廠

【附購買詳情】口罩工廠將發售 V99 等 7 款口罩! 售價$75/50個起  

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

萊潔

【附購買網址】台製萊潔口罩港行直接提供! BFE≧99%/VFE≧99% 口罩售$119/50個

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

masklab

【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 現貨套裝價售$99

Marz Mask

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Ex-ProShield 

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珈啡公義

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Accmask

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萊潔口罩

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便利妥

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萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

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Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨 

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

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Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 21 日 最新消息

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心專門店有售

台灣健康天使

【櫻花粉/高雅紫色/天空藍色】KKday發售台灣製成人＋幼童口罩　免運費直送香港（附連結）

TruCare

【附直購連結】 最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 成人中童口罩現貨售$120/50個起

Pasión

【附購買連結】香港製造Pasión Level 1 全獨立包裝口罩 特價售$100/50個

深水埗電子特賣城

【插水式劈價】深水埗小店售三層口罩 再破底價售 $34/50個

SOSo Mask

港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 多色口罩每盒售$90/30個起

永明口罩

【附分店資料】香港製造永明 Level 1 口罩 卓悅售 $69/50個

健康．彩旦

【香港製造】 健康．彩旦 BFE 99% / PFE 98% 多色獨立裝口罩售$100盒附購買連結 

屈臣氏

屈臣氏 Level 3 口罩大貨到! 多間百佳Fusion/Taste有售

ASIA Mask

【附購買網址】香港製造 ASIA Mask Level 2 口罩售 $88/50個

Dailywood

【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個 新訂購安排

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

7-11

【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

CareGuard

港廠 CareGuard 成人口罩免費升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

Medicom

一包齊 6 色! 官方代理指定藥房預告 Medicom 彩虹口罩將到貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒 優惠延長

Medox

港廠Medox新推出彩虹口罩! BFE/PFE > 98% 4 色全獨立包裝夠衛生

Organic Plus

【附門市資料】港產Organic Plus 歐盟最高標準 Type II R 口罩 現貨每盒售 $60 起

口罩工廠

【附購買詳情】口罩工廠將發售 V99 等 7 款口罩! 售價$75/50個起  

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

萊潔

【附購買網址】台製萊潔口罩港行直接提供! BFE≧99%/VFE≧99% 口罩售$119/50個

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

masklab

【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 現貨套裝價售$99

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

香港人口罩

【附購買連結】港廠香港人口罩推 UV 殺菌口罩 限時售$89/50 個

盾牌

【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

Gimans

【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

順易利

【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

Ex-ProShield 

【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

HKTVmall

【附結果名單】終於再發售! HKTVmall 口罩第六輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩售$65盒/30個

SPT

港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

Accmask

【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時半價售$88/50個 現貨發售

珈啡公義

【附申請連結】咖啡網店免費派口罩 更有專車送到! 針對有需要人士

Accmask

 Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

便利妥

便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更

萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

FAMILY MASK

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩$109/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

Accmask

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BF Care

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家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

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【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

九巴口罩

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Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

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KIZUNA Mask

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Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

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家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

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【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

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萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

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深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

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萬寧/屈臣氏

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NWN

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台灣優紙口罩

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WE The Mask

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NWN

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Grace Mask

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LION MASK

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康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

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魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

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Dailywood

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萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

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【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

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港廠 CareGuard 成人口罩免費升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

OK 便利店

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口罩工廠

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萊潔

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順易利

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【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

HKTVmall

【附結果名單】終於再發售! HKTVmall 口罩第六輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩售$65盒/30個

SPT

港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

Accmask

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珈啡公義

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Accmask

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LCM

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萊潔口罩

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Medicom

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Accmask

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家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

Masklab

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CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

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宏瑋口罩

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家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

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福罩

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Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

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Protector

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同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

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【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

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【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 19 日 最新消息

CareGuard

港廠 CareGuard 成人口罩免費升級 PFE/BFE 99%! 只售$67/30個

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日最後

屈臣氏/百佳

屈臣氏 Level 2 口罩有得賣! $69.9/30個獨立包裝 百佳到貨注意!

萊潔

【附購買網址】台製萊潔口罩港行直接提供! BFE≧99%/VFE≧99% 口罩售$119/50個

Medicom

【附直購連結】Medicom Premier Soft 薰衣草紫成人口罩 限時特價售$168/50個

masklab

【附銷售點資料】港牌masklab Type IIR 口罩50個連500ml搓手液 現貨套裝價售$99

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

masklab

【附購買連結】港廠masklab彩虹口罩現貨今日開賣! 同場推出型格迷彩口罩 售$48盒起

香港人口罩

【附購買連結】港廠香港人口罩推 UV 殺菌口罩 限時售$89/50 個

盾牌

【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

Gimans

【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

順易利

【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

Ex-ProShield 

【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

HKTVmall

【附結果名單】終於再發售! HKTVmall 口罩第六輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩售$65盒/30個

口罩工廠

【附購買詳情】口罩工廠將發售 V99 等 7 款口罩! 售價$75/50個起

SOSo Mask

港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/黃色/藍口罩每盒售$90/30個起

SPT

港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

Accmask

【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時半價售$88/50個 現貨發售

珈啡公義

【附申請連結】咖啡網店免費派口罩 更有專車送到! 針對有需要人士

Accmask

一田百貨都有得賣台灣口罩! Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港

屈臣氏網店

【附直購連結】絕跡多時! 屈臣氏網店快閃發售多款中衛口罩港行

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

便利妥

便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更

萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

FAMILY MASK

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩$109/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨 

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

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Ls Surgical Mask

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【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

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【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

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華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 18 日 最新消息

Gimans

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香港人口罩

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Ex-ProShield 

【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

HKTVmall

【附結果名單】終於再發售! HKTVmall 口罩第六輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩售$65盒/30個

口罩工廠

【附購買詳情】口罩工廠將發售 V99 等 7 款口罩! 售價$75/50個起

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SOSo Mask

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SPT

港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

易廷口罩

【附購買連結】99% 過濾Type II 標準! 台灣製易廷醫療粉紅色口罩 售 $89盒/50個起 可門市取貨最後今日

一田

元朗一田賣三次元口罩，售＄129/30個

Accmask

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珈啡公義

【附申請連結】咖啡網店免費派口罩 更有專車送到! 針對有需要人士

一田百貨

抵買過官網! 一田百貨賣 Protector小童/中童口罩連搓手液套裝售$99

Accmask

一田百貨都有得賣台灣口罩! Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港

屈臣氏網店

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盾牌

【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

便利妥

便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更

萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

屈臣氏/萬寧口罩

屈臣氏萬寧今日有返貨! Level 2 口罩分別售$69.9/30個和$113/50個

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

FAMILY MASK

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩$109/50個

IRIS

【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

龍門冰室/瓏門冰室

【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2港產口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款 

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 17 日 最新消息

珈啡公義

【附申請連結】咖啡網店免費派口罩 更有專車送到! 針對有需要人士

一田百貨

抵買過官網! 一田百貨賣 Protector小童/中童口罩連搓手液套裝售$99

Accmask

【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時半價售$88/50個 現貨發售

Gimans

【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

Accmask

一田百貨都有得賣台灣口罩! Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港

屈臣氏網店

【附直購連結】絕跡多時! 屈臣氏網店快閃發售多款中衛口罩港行現貨

屈臣氏

【到貨注意】今日屈臣氏 Level 3 口罩到貨! 部分屈臣氏門市有售

Ex-ProShield 

【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

盾牌

【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

理的口罩 

【附直購連結】港產理的 Level 3 口罩 網店售 $150/50 個今日發售

IRIS

【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個再補貨 

SOSo Mask

【3E 99%】港產SOSo Mask 紫黃粉紅色口罩現貨到! Level 2 高防口罩售 $90/30個

中衛

【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

萊潔口罩

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便利妥

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屈臣氏

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【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

屈臣氏/萬寧口罩

屈臣氏萬寧今日有返貨! Level 2 口罩分別售$69.9/30個和$113/50個

Polytex

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

FAMILY MASK

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩$109/50個

IRIS

【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

Silver Force

【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

Accmask

台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 今日現貨售$88/50個

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

龍門冰室/瓏門冰室

【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2港產口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款 

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

AccMask

【免運費】疫市推廣!  以 $58 買台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 16 日 最新消息

中衛

【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起

LCM

【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

便利妥

便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更平

屈臣氏

【到貨注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩有得賣! 屈臣氏門市陸續到貨

易廷口罩

【附購買連結】99% 過濾Type II 標準! 台灣製易廷醫療粉紅色口罩 售 $89盒/50個起 可門市取貨

SOSo Mask

【3E 99%】港產SOSo Mask 紫色口罩現貨到! Level 2 高防口罩售 $90/30個

順易利

【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

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SOLIS口罩

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IRIS

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Medicom

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Accmask

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Marz Mask

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理的口罩 

【附直購連結】港產理的 Level 3 口罩 網店售 $150/50 個

BF Care

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Silver Force

【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

Accmask

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龍門冰室/瓏門冰室

【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

Masklab

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【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

尚芳

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【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

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YOKOISADA Mask

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【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

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【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

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【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

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福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

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【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

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香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

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Protector 口罩

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深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

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M Plus Mask

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Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

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萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

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AccMask

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NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

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WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

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康匠口罩

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華潤堂

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魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 15 日 最新消息

萊潔口罩

【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

SOLIS口罩

【附購買連結】BFE/PFE>98%! 台灣製造 SOLIS 3D 立體口罩 售$98/50個起 可門市自取

屈臣氏/萬寧口罩

屈臣氏萬寧今日有返貨! Level 2 口罩分別售$69.9/30個和$113/50個

Polytex

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OK 便利店

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FAMILY MASK

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HK-M

【附購買連結】HK-M 彩虹 Level 2 口罩優惠 平均$95盒/50個新色提供，最後今日

百佳/屈臣氏口罩

【開賣注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩重現江湖! 百佳超市有得賣啦

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

卓悅

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Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

YOKOISADA

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩售$155/50個

理的口罩 

【附直購連結】港產理的 Level 3 口罩 網店售 $150/50 個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

Unicharm超立體

【附購買連結】AEON發售日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩售 $99.9/30個 三款尺寸選擇

Silver Force

【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

順易利

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Accmask

台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 今日現貨售$88/50個

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

龍門冰室/瓏門冰室

【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

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【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2港產口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款 

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

Avant

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萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

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【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒起

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Accmask

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Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

AccMask

【免運費】疫市推廣!  以 $58 買台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 14 日 最新消息

【焦點新聞】【附限購清單】超市再現盲搶廁紙潮! 惠康即日起設「限購令」

百佳/屈臣氏口罩

【開賣注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩重現江湖! 百佳超市有得賣啦

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

卓悅

【指定分店搶先賣】香港製造 FAMILY MASK 粉紫色BFE/PFE 99%口罩 卓悅售 $109/50個

Accmask

Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

Marz Mask

【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

San-X 口罩

【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

YOKOISADA

日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩售$155/50個

理的口罩 

【附直購連結】港產理的 Level 3 口罩 網店售 $150/50 個

BF Care

【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

Unicharm超立體

【附購買連結】AEON發售日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩售 $99.9/30個 三款尺寸選擇

Silver Force

【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

HK-M

【附購買連結】HK-M 彩虹 Level 2 口罩優惠 平均$95盒/50個新色提供

日本製三次元

【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個

順易利

【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

Accmask

台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 今日現貨售$88/50個

香港政府

林鄭:正研究向市民派發第二個CuMask 另已向水泉澳邨住戶派發每戶 50 個口罩

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

龍門冰室/瓏門冰室

【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

口罩市況

【疫市營商】新冠肺炎疫情「復發」口罩搶手？藥房：銷量升售價...

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

KMB Mask

九巴口罩超搶手! 自動售賣機存貨售罄 只剩玩具有售

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

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Protector 口罩

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深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

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【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

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萬寧

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【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Accmask

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Simply Mask

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萬寧/屈臣氏

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NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

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WE The Mask

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KMB Mask

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NWN

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華潤堂

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華潤堂

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魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 13 日 最新消息

家港口罩

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

政府公布

政府出大招! 重點應對第三波新冠肺炎疫情 食肆晚上只准外賣 ＋ 坐公共交通必須戴口罩

深水埗電子特賣城

【破$40關口】深水埗小店售三層 CE/FDA 口罩 破底價售 $39/50個

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Aqua Mask

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順易利

【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

Accmask

台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 今日現貨售$88/50個

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

香港政府

林鄭:正研究向市民派發第二個CuMask 另已向水泉澳邨住戶派發每戶 50 個口罩

香港口罩

【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

 中衛口罩

迪士尼 x 中衛 推出超靚 Tsum Tsum 別注版口罩 今日發售

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

龍門冰室/瓏門冰室

【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

尚芳

【附訂購連結】港產口罩廠尚芳推抗菌成人口罩 每盒售$96 再送消毒潔

康匠友你口罩

【附購買連結】香港分銷商指定網店賣台製康匠友你口罩 成人/小童售$98/50個起

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

口罩市況

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尚芳

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【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

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Protector

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港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

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萬寧

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【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

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深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

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【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

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【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

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萬寧

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【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Accmask

【附購買連結】全台灣製 Accmask 3E 99% 口罩 白/淺綠款 售 $118/50個

Simply Mask

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Japlosophy

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【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

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AccMask

【免運費】疫市推廣!  以 $58 買台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩

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台灣優紙口罩

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NWN

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魚宮頤珊

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【7 月 12 日 最新消息

Medicom

【附購買連結】Medicom Premier Soft 成人口罩 湖水綠色款售 $158/50個(再返貨)

香港政府

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【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

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H&D

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龍門冰室/瓏門冰室

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SOGO/友你口罩

SOGO 有口罩現貨賣 ! 台製康匠友你口罩 成人/小童新色售 $98/50個起星期日新安排

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港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩今日有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

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台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

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【開賣注意】部分百佳超市又到貨! 屈臣氏 Level 3 高防口罩現貨應市

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迪士尼 x 中衛 推出超靚 Tsum Tsum 別注版口罩 

康匠友你口罩

【附購買連結】香港分銷商指定網店賣台製康匠友你口罩 成人/小童售$98/50個起

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

口罩市況

【疫市營商】新冠肺炎疫情「復發」口罩搶手？藥房：銷量升售價...

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

Suzuran

【附直購連結】日本 Suzuran 高防獨立包裝口罩 網店售$125/30個 另有$30折扣 

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

屈臣氏口罩

【快閃發售】百佳分店有現貨賣啦 !屈臣氏Level 3港產口罩 售$109/30個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

KMB Mask

九巴口罩超搶手! 自動售賣機存貨售罄 只剩玩具有售

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Medicom

【附購買連結】紫色 Medicom Safe+Mask Premier 口罩 售$150盒/50個包送貨 再返貨

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2港產口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款 

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

卓悅

【香港製造】YOHM BFE/PFE 95% 口罩! 卓悅特價售 $100盒/50個

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒起

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Accmask

【附購買連結】全台灣製 Accmask 3E 99% 口罩 白/淺綠款 售 $118/50個

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

AccMask

【免運費】疫市推廣!  以 $58 買台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 9 日 最新消息

Suzuran

【附直購連結】日本 Suzuran 高防獨立包裝口罩 網店售$125/30個 另有$30折扣優惠

SOSo Mask

SOSo Mask Level 2彩虹口罩現貨到! 紫/粉紅/黃/綠超吸引 每盒售$90起

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

屈臣氏口罩

【快閃發售】百佳分店有現貨賣啦 !屈臣氏Level 3港產口罩 售$109/30個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

Logon 

 【記者直擊】今日LOGON 各店日本口罩大貨到! 日本製超口體口罩售 $129盒/30個

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

SOSo Mask

【附購買連結】SOSo Mask 將預售 七彩繽紛/極光/杏+橙口罩 售$50盒起

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

KMB Mask

九巴口罩超搶手! 自動售賣機存貨售罄 只剩玩具有售

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

OK 便利店

【附分店資料】OK 便利店賣 Shield Plus 港產成人口罩 BFE/PFE>95% 售 $50 盒

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

Savewo

Savewo 真立體港產口罩於SOGO 有現貨賣! 獨立包裝仍售$149/盒  

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

HK-M

【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個 

Medicom

【附購買連結】紫色 Medicom Safe+Mask Premier 口罩 售$150盒/50個包送貨 再返貨

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

masklab

【附購買連結】masklab 推韓式 KF 立體款彩虹獨立裝FFP1認證口罩 超透氣之選  現貨開售 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

小林藥品

小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2港產口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款 

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

卓悅

【香港製造】YOHM BFE/PFE 95% 口罩! 卓悅特價售 $100盒/50個

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

JTK

【附直購連結】港牌 JTK Level 1 中童口罩劈價賣 $68/50個! 現貨發售

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒起

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Accmask

【附購買連結】全台灣製 Accmask 3E 99% 口罩 白/淺綠款 售 $118/50個

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

AccMask

【免運費】疫市推廣!  以 $58 買台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 11 日 最新消息

SOGO/友你口罩

SOGO 有口罩現貨賣 ! 台製康匠友你口罩 成人/小童新色售 $98/50個起星期日新安排

SOSo Mask

港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

尚芳

【附訂購連結】港產口罩廠尚芳推抗菌成人口罩 每盒售$96 再送消毒潔手液

Accmask

台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

百佳/屈臣氏口罩

【開賣注意】部分百佳超市今日又到貨! 屈臣氏 Level 3 高防口罩現貨應市

萊潔口罩

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

HK-M

【附購買連結】HK-M 彩虹 Level 2 口罩優惠 平均$95盒/50個

 中衛口罩

迪士尼 x 中衛 推出超靚 Tsum Tsum 別注版口罩 

康匠友你口罩

【附購買連結】香港分銷商指定網店賣台製康匠友你口罩 成人/小童售$98/50個起

九巴口罩

$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

口罩市況

【疫市營商】新冠肺炎疫情「復發」口罩搶手？藥房：銷量升售價...

Masklab

【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起 附 9 折代碼

CareGuard

【香港疫情】疫情再爆查詢倍增　CareGuard加推中童及成人口罩每個低於2元（附訂購連結）

Suzuran

【附直購連結】日本 Suzuran 高防獨立包裝口罩 網店售$125/30個 另有$30折扣 

尚芳

【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

KIZUNA Mask

【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

Medicom

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更快更安心

HK KNG

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

屈臣氏口罩

【快閃發售】百佳分店有現貨賣啦 !屈臣氏Level 3港產口罩 售$109/30個

Protector

【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

KMB Mask

九巴口罩超搶手! 自動售賣機存貨售罄 只剩玩具有售

宏瑋口罩

【附購買資料】台灣製宏瑋 BFE/VFE>99% 醫療口罩 最平售$88/50個 可門市取貨

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹港產口罩減價至 $108 盒 今日 8 時開售

家港口罩

【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

IAP

BFE/PFE/VFE>99% ! 港牌 IAP 推自家台灣製口罩 售$128/50個

Savewo

Savewo 真立體港產口罩於SOGO 有現貨賣! 獨立包裝仍售$149/盒  

福罩

【圖案口罩】香港口罩廠搞新意思! 福罩型格可愛 Level 2 口罩再返貨

彩豐行

【附直購連結】VFE/BFE >99% 彩豐行台灣製 TypeIIR 標準口罩 售 $119/50個

Medicom

【附購買連結】紫色 Medicom Safe+Mask Premier 口罩 售$150盒/50個包送貨 再返貨

Gimans Care

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款 

Good Mask

【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

Organic Plus

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起 

The Care

【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

Protector

【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒 

同舟

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個 

永明製藥口罩

【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

口罩市況

【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

理的口罩

【到貨注意】港產理的口罩大貨到? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

快適嘉

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

香港保家

新港廠香港保家推 Level1/2/3 口罩 售$118/60個起 

萬寧

【附購買詳情】萬寧推口罩優惠! $99 可買 50 片裝 Protector/醫特保口罩!

Era Mask

【疫市營商】玩具車廠都出口罩! Era Car 推自家TypeIIR 口罩 現貨售$75/30個

皓淨

【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2港產口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款 

Protector 口罩

【附直購連結】靚色版 Protector 湖水綠口罩 官網現貨賣 $79.9/30個

深水埗電子特賣城

【炎夏救星】2D 口罩速變 3D! 立體口罩支架 $5 即減炎夏口鼻侷促感再返貨

同舟

同舟港產成人 Level 2 口罩 + 台灣順易利立體小童口罩 共100個售$199

YOKOISADA Mask

BFE/VFE/PFE >99%! 日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 售 $165/50個

卓悅

【香港製造】YOHM BFE/PFE 95% 口罩! 卓悅特價售 $100盒/50個

萊潔口罩

【附購買連結】台灣製萊潔口罩 玫瑰粉/海洋藍 VFE/BFE> 99% 平均每盒 $133/50個包郵

文明堂

【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

HKTVMall

【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

M Plus Mask

【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

Tri-Care

【附訂購方法】港牌 Tri-Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售 $120/50 個 

Avant

【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

萬寧

【附購買連結】萬寧網店售 Protector 獨立包裝口罩 $79.9/30個 到店取貨免運費

masklab

【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒起

口罩蒙面俠

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造 BFE/PFE>95%口罩! 針對有需要人士

Accmask

【附購買連結】全台灣製 Accmask 3E 99% 口罩 白/淺綠款 售 $118/50個

Simply Mask

$99盒/50個彩虹口罩! Simply Mask 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

Japlosophy

【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

Mask Library

【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

萬寧/屈臣氏

【連鎖店口罩之戰】萬寧 vs 屈臣氏 Level 2/Level 3 香港製造口罩 規格對決

理的口罩

【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

AccMask

【免運費】疫市推廣!  以 $58 買台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩

NWN

港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

台灣優紙口罩

【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

WE The Mask

愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

KMB Mask

【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB送你自家品牌口罩一盒 30 個

NWN

【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

Grace Mask

【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Ls Surgical Mask

【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Hearty Face Mask

【附訂購連結】新香港口罩廠 Hearty Face Mask 推售歐盟最高水平Type IIR 口罩 售$138/50個

LION MASK

【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

康匠口罩

【附購買連結】代理供貨!發售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

Saniaid

【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

華潤堂

 【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

華潤堂

賣日本 iimono小童口罩50個套裝 售 $120一套詳情

魚宮頤珊

派口罩， 可取口罩詳情

【7 月 9 日 最新消息

Suzuran

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撰文 : 張文啟

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