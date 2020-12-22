【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】

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【疫情消息】【限聚令延長】晚市禁堂食．2人限聚令延長14日 聖誕元旦無法外出享用晚餐



【疫情消息】變種危機! 變種新冠病毒英國大擴散 更入侵荷蘭澳洲等國家

【12 月 22 日最新消息】

美少女戰士

【香港製造】3E>99%! 美少女戰士出擊! Lv3 獨立裝口罩售 $128/30個

盾牌

【清貨劈價】盾牌多款聖誕節口罩 清貨價 $1 個

Astro Boy

【香港製造】一盒齊五款! Astro Boy 小飛俠圖案口罩 獨立裝特價售 $119/30個

Good Mask

【附購買點資料】Good Mask 推 Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 售$128/50個

中衛口罩

【兩種款式】台灣製中衛玩色特別版口罩 售$158盒

TruCare

【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

日本城

【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包

MEDEIS

【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

Sanrio HK

Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起

角落生物

3E>99%! 角落生物成人口罩 獨立裝售 $128/30個

COLORMASK

【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝日本城售$20/10片起

香港口罩

涉用假單呃政府「本地口罩生產資助計劃」912 萬元 警方拘捕 5 人

屈臣氏

型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

OPMask

【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

Porter

【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客

MEDEIS

【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒

HK-M

【已到貨開賣】HK-M 推摩羯座圖案Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個

Medox

Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場

Vannex

【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒

屈臣氏

屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

滅活口罩

能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次

Medigate

【附購買連結】MediGATE Level 3 口罩 售 $58/50個

氣閥口罩

【盡快停用】何栢良指用氣閥口罩自私 提醒港人勿用如買了「當跌咗錢」

Medeis

莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪 每售出口罩即捐一包口罩予慈善團體

理的

港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

Govek

【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

皓淨

【黑白選擇】皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩新登場 售$65/30個

角落小夥伴

正版授權! 角落小夥伴 3D 四層圖案口罩 兩個可愛款式售 $85盒

便利妥

限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

C-Force

殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩新登場

衛家

節日一次過一盒買晒! 衛家聖誕新年特別版 Lv3 口罩 獨立包裝售 $68/30個

盾牌

盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

HKTV Mall/屈臣氏

兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

中衛口罩

【附購買連結】超搶手! 台灣製造中衛牛仔特別版口罩 售 $188盒

香港海關

香港海關:一款中國外科口罩細菌含量超 22 倍 市民應馬上停用

消委會

【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個

HKMB

【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起

口罩選購貼士

【劣質口罩】口罩含菌量超標？ 買口罩最易「中伏位」

消委會

消委會口罩測試:30 款口罩絕大部分達 Level 1 要求 3 款口罩含菌量超標準

日本白元

【附購買連結】3E 99% 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

Skater

【附購買連結已上架】日本 Skater 女士/中童卡通口罩 售$28包/10個

Oxyair Mask

終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣

盾牌

兩款貴氣圖案設計! 盾牌推貴族高雅系列Level 3口罩 售$30

愛的家

愛的家 7 色「一星期 7 天」Level 3口罩 卓悅售 $88 盒

中衛口罩

【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

屈臣氏

【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個

傳恩

【教友福音!】香港口罩廠傳恩推聖誕福音圖案口罩 Level 3 獨立裝售 $50/20個

Procare

【一盒有 5 款】Procare HK 聖誕版獨立包裝口罩 OK便利店售$39盒起

Medepro

【香港製造】搶先賀農曆新年!? Medepro 福字新年 Lv3 口罩 獨立包裝售$75盒

盾牌

【多種圖案選擇】盾牌聖誕節 Lv2 口罩禮盒售 $30 盒 再送 1 盒 Level 3 顏色口罩

TL Mask

香港製造! TL Mask 新推出飛舞蝴蝶圖案 Lv3 口罩 獨立包裝售 $20/6個

萊潔

台灣製造萊潔牛仔丹寧粉口罩新登場 買 2 盒即享 8 折

蠟筆小新



【附購買連結】香港製造Level 2! 蠟筆小新可愛口罩 獨立包裝特價售 $85/30個

香港口罩

【有疫苗打】防病毒變種需基本防護 口罩廠：未來 2 年口罩仍有需求

惠民口罩

【一蚊一個】香港製造 惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$50/50個起

盾牌

【多種圖案選擇】盾牌聖誕節 Lv2 口罩禮盒售 $30 盒 再送 1 盒 Level 3 顏色口罩

masklab

【多款選擇】masklab 聖誕特別版 Lv3 口罩 平面/KF 款現貨售 $38 盒起

屈臣氏

【聖誕特別版】屈臣氏雪花紅+雪花紫色口罩 獨立包裝售$98/30個

PURE LIVING

PURE LIVING 聖誕限定版獨立包裝口罩 售$65/30個

香港口罩及防疫設備協會

港產彩色口罩有害? 香港口罩及防疫設備協會發聲明反駁傳媒報道

日本城

【一盒齊 6 色】日本城 Smile365 特別版彩色 Level 3 口罩 售$59.5盒起【指定門市發售】

維康健

【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價平均售 $34盒

中衛口罩

【附購買連結】型格綠色! 中衛炫綠 30 個裝口罩特價售 $100

屈臣氏

一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個

Good Mask

【附購買點資料】最強 Hello Kitty 港產口罩現身! Good Mask 即時開賣多款 Level 3 卡通口罩 獨立包裝售 $88/30個

Catalog

【附購買連結】CATALOG 推 KAKAO FRIENDS 圖案口罩 LEVEL 3兩種款式下周開賣

Kakao Friends

超級可愛! Kakao Friends Level 3 口罩 獨立包裝售 $128/30個

Doraemon 口罩

【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個

HK-M

【附零售點全表】HK-M x Appolo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個

UFITTO

台灣製造 UFITTO成人/兒童圖案口罩 任揀$50/3包

Avant

【一盒包郵】Avant 香港製造 Level 3 口罩 售$75/50個

Utimask

闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

Gimans

Gimans Care 女士中童 Lv3漸變幻彩口罩 售$108/30個

KMB

【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個

Protector

冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客

Canuxi

【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個

WALLS

【超多款式】WALLS BY FAMILY MASK 靚靚圖案口罩 卓悅減價售 $10/7片

Tri Care 口罩

【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起

理的口罩

【附發售點全表】唔駛四圍搵! 理的公開全港口罩發售點資料 官方網店開張

WatsMask

一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

HKTV Mall

HKTV Mall 再推新 Sanrio 圖案口罩 AP 鴨和蛋黃哥即將登場

Chocolate Rain

【附購買連結】Chocolate Rain 超靚圖案港產 Level 3 口罩 獨立裝售 $108/30個 另仲有野送!

輕鬆小熊

【附購買連結】 日本輕鬆小熊新款圖案Level 3口罩 獨立包裝售$128/30個

HKTV Mall

【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個

Protector

Protector 最強口罩! 3E>99% 破格 V-Shape 激白設計 搶先發售價$99盒

Savewo

【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售

Uniprocare

【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 售 $30/30個

天上野

【附門市資料】60秒殺死新冠病毒! 天上野 KV99 殺毒4層Lv3口罩 門市優惠價發售

【12 月 21 日最新消息】

盾牌

【清貨劈價】盾牌多款聖誕節口罩 清貨價 $1 個

Astro Boy

【香港製造】一盒齊五款! Astro Boy 小飛俠圖案口罩 獨立裝特價售 $119/30個

Good Mask

【附購買點資料】Good Mask 推 Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 售$128/50個

中衛口罩

【兩種款式】台灣製中衛玩色特別版口罩 售$158盒

TruCare

【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

日本城

【可愛親子裝】HELLO KITTY/MY MELODY 圖案口罩 日本城售 $29.9包

MEDEIS

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Sanrio HK

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角落生物

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COLORMASK

【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝日本城售$20/10片起

香港口罩

涉用假單呃政府「本地口罩生產資助計劃」912 萬元 警方拘捕 5 人

屈臣氏

型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

OPMask

【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

Porter

【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客

MEDEIS

【一盒齊色】6 色口罩 x 6 色耳帶! MEDEIS FUNFUL Lv3 口罩售 $99 盒

HK-M

【已到貨開賣】HK-M 推摩羯座圖案Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個

Medox

Medox 推港產 Pokemon 口罩! 8 款神獸口罩即將登場

Vannex

【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒

屈臣氏

屈臣氏口罩限時特價! 特別款雪花口罩售 $89.9 盒 另送 $10 現金券

滅活口罩

能殺死新冠病毒!? 中國成功研製滅活口罩! 不用洗可重複用 60 次

Medigate

【附購買連結】MediGATE Level 3 口罩 售 $58/50個

氣閥口罩

【盡快停用】何栢良指用氣閥口罩自私 提醒港人勿用如買了「當跌咗錢」

Medeis

莎莎及Medeis口罩聯乘周柏豪 每售出口罩即捐一包口罩予慈善團體

理的

港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

Govek

【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

皓淨

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角落小夥伴

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便利妥

限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

C-Force

殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩新登場

衛家

節日一次過一盒買晒! 衛家聖誕新年特別版 Lv3 口罩 獨立包裝售 $68/30個

盾牌

盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

HKTV Mall/屈臣氏

兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

中衛口罩

【附購買連結】超搶手! 台灣製造中衛牛仔特別版口罩 售 $188盒

香港海關

香港海關:一款中國外科口罩細菌含量超 22 倍 市民應馬上停用

消委會

【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個

HKMB

【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起

口罩選購貼士

【劣質口罩】口罩含菌量超標？ 買口罩最易「中伏位」

消委會

消委會口罩測試:30 款口罩絕大部分達 Level 1 要求 3 款口罩含菌量超標準

日本白元

【附購買連結】3E 99% 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

Skater

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Oxyair Mask

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盾牌

兩款貴氣圖案設計! 盾牌推貴族高雅系列Level 3口罩 售$30

愛的家

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中衛口罩

【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

屈臣氏

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傳恩

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Procare

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萊潔

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蠟筆小新



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惠民口罩

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盾牌

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Utimask

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Gimans

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