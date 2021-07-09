【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠【即日不斷更新】

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Gimans Care
Gimans Care x @FluffyHouse 可愛口罩 售 $108 盒起
屈臣氏
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Dr. K Kwong
真．Dr. K Kwong 自家品牌口罩 水駐極立體口罩多色登場
Good Manner
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Good Mask
MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒
Savewo
KF94+Lv3 超強防護兼透氣! SAVEWO 3DMASK KIDS 口罩 首批特價售 $99 盒
Go Medic
香港製造 Level 3 口罩售 $29 盒! Go Medic Lv3 獨立包裝口罩
Donki
Donki 推口罩新優惠! $1 換購日製 Medicom Comfort+ 口罩
HKMB
【一盒齊 6 款】HKMB 仲夏•花頌系列口罩 獨立裝售 $68 盒
Medicom
【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個
小王子
小王子 Together for our planet 立體口罩 最新全彩印花設計限量登場
冷感口罩
【唔好貪涼快?】冷感口罩其實唔清涼 或會釋出過量甲醛? 港口罩廠列出四大問題
Snoopy
【9 大可愛設計】Snoopy Fun in the Sun 立體口罩 KF94+Lv3 規格售 $95 盒
盾牌
【逆市擴張】盾牌又開新分店 口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個
愛的家
【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場
V3D
【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒
Ease Mask
【3E>99%】抵用價! 日本 Ease Mask 已到貨! 售 $75/60 個
MediGATE
新色登場! MediGATE 牛油紙家族口罩 Lv3 售 $22包
OxyAIR
【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場
H Plus
【第二彈】H Plus KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 Level 3 售 $68 盒起
Focus
【附購買連結】KF94 破盤衝擊價! 韓國製造 Focus KF94 立體口罩只售 $1 一個
Good Mask
Good Mask 最高級 Premium + 口罩 終極進化新開賣
HK Medical Mask
HK Medical Mask 新四色口罩! Level 3 獨立裝售 $50 盒
家港口罩
香港口罩
【K Kwong 推介】 今日開始！香港製造 x 德國用料! Level 3 口罩$40/50 個起 具多種款式選擇
MASKDPT
救世
採用加長 6mm 舒適耳帶 救世 3DMEOW For Kidults 可愛口罩升級登場
UNICHARM
【破底價】3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個
AQUA MASK
【附購買連結】AQUA MASK 納米口罩全面 6 折 仲包運費
Simply Mask
【附優惠詳情】Simply Mask 口罩正式升級至 Level 3! 另推全單減 $20 優惠和新色口罩
口罩市況
口罩需求日益減少 生產商霍尼韋爾關閉2間N95工廠
Her own words
【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩
H Plus
透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起
屈臣氏
【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市
蜜瓜包口罩
Gimans
【KF94款】變身香港製造! Gimans Care x Rilakkuma 輕鬆小熊 超靚童話款立體口罩 Level 3 售 $98 盒
Calling
夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個
便利妥
【一盒兩款】便利妥 X Her Own Words 雲石紋 3D 限量版口罩 售 $85 盒
Ls Surgical Mask
Ls Surgical Mask 顏色耳帶口罩 十色同時上架 售 $75 套
美保
3E>99%! 日本製美保兒童口罩 獨立裝售 $55/30 起
Vannex
型格質感! Vannex Mask Lv3 立體口罩多色登場
多啦 A 夢
【一盒兩款．全新圖案】全新設計!多啦 A 夢 Lv3 圖案口罩 二大系列售 $118 盒
Medicom
Medicom Safe + Mask Sofskin 低致敏醫用口罩 售 $58/50個
Good Mask
【本地創作】Good Mask x Whale in the city 口罩 限量發售 $40盒
Cross Protection
進口高品質! Cross Protection Level 2/3 多色口罩 售 $50/50 個起
Maskology
樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售
MaskX
【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒
cooling KF94
韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個
白元快適
【再補貨! 附購買連結】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個
Canuxi
無痛感5mm寬耳帶! Canuxi 幼童 Lv3 口罩新登場 獨立包裝特價售 $30/30個
Oxyair Mask
追加兩款新色! Oxyair Mask 純色系列口罩 Lv 3 售 $85 盒
Ease Mask
【3E>99%】反應熱烈! 日本 Ease Mask 再返貨! 售 $75/60 個
HKMB
蠟筆小新
Vannex Mask
Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市
ACE
【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個
Snoopy
全球首創用盲盒賣口罩! 提供超過十款可愛 Snoopy 圖案款式 現貨發售【附全套口罩設計圖】
MB Filter口罩
通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個
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【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個
愛的家
轉用水駐極溶噴布! 運動超透氣 愛的家 Sports 系列口罩即日開賣
Gimans Care
Gimans Care 鳳梨突襲 夏日優惠 精選口罩七折發售
MF Living
兩盒thx
Suppina
3E >99%! 日本 Suppina 口罩 三款尺寸獨立包裝售 $30/50個
Maskology
【附購買詳情】Q-Max 值達 0.35! Maskology Popsicle 涼感五色 Lv3 口罩售 $78 盒
屈臣氏
超靚色! 屈臣氏新推 WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩 抵買過 Protector/Maskon?
愛的家
【附領取方法】打針送口罩! 愛的家送三個月用量 10 彩繽紛口罩 商界齊谷疫苗接種數量
Wilson Tech
HK-M
【正式推出】QMAX度高達 0.3! HK-M 冰感系列口罩 Level 3 高防售 $58 盒
Go Medic
【口罩市況】售價再插! 香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩
HKMB
Monchhichi
【三款設計】香港製造! Monchhichi Lv3 可愛口罩 售 $199/兩盒
惠民
3E>99%! 香港製造惠民 Level 3 口罩 獨立裝特價售 $37.5/50個
Miffy
香港製造! 新款圖案 Miffy 成人口罩 一盒齊兩款售 $93 盒
Gimans
【炎夏新商機】 清涼免焗熱! 涼感口罩搶市場空隙 Gimans Care Fresh Cool 即將上市
MB Filter
通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個
H Plus
香港製造 H Plus 寵物小精靈系列口罩 特價最多 85 折
UNICHARM
【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個
白元
返回疫前價! 3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $49/30
Gimans Care
Gimans Care 三色雪糕 Level 3 口罩 香港製造售 $98 盒
SEC
【附購買連結】採用日本濾芯! SEC AB Diamond 殺菌塗層糖果粉Level 3口罩 買一送一只售 $24.5
Canuxi
【一盒齊 5 色】Canuxi Dreamy 夢幻柔和色系口罩 Level 3 獨立包裝售 $78 盒
Wilson Tech
Comfy Wear HK
【附購買連結】Comfy Wear HK 幻彩星空口罩 三款選擇售 $20 盒
Medicom
【已到貨】透氣舒適! 日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $119/50個
香港製造 Zionburg FACE/OFF 為食系列口罩 鬼馬食物造型 一套四套特價 $58盒
原田
3E>99%! 純日本製原田 PREMIUM 口罩 售 $149/50個
Gimans
轉回香港製造! Gimans Care CHIC 型格三色口罩 獨立裝售 $98盒
World Wisdom
DR K Kwong 打造! 方便聽障人士溝通 智視唇語口罩正式發售
Trucare
【包郵費】口罩試真點! TruCare Mask 推口罩試戴裝 Level 3 售 $9/5個
救世
【日日見笑容】便利行業和聽障人士! SAVEWO 3DMASK Smile 高防透明 KF94 口罩 救世價售 $40 盒
Mask X
【父親節商機】MASK X 推父親節限定口罩 一套三款售$10
LAP
【鍾舒漫設計】LAP x Max Protect 狗狗口罩 少量現貨發售
Masklab
Masklab Frame & Fable 2021 時尚口罩系列 立體款售 $78 盒
平和
再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個
Protector
Protector Daily Palette 新色 MOODY 限定口罩 低調潮色型男必用
H-PLUS
香港製造 Level 3! H-PLUS Garfield 口罩 五大款式售 $138 盒
Chocolate Rain
【兩款特別版】Chocolate Rain x LION ROCK MEDICAL LEVEL 3 口罩售 $90 盒
Sanrio
香港製造! HELLO KITTY/MY MELODY 卡通口罩 Level 3 獨立包裝售 $32 盒 更有禮物送
Good Mask
Lulu Pig x Good Mask 可愛豬仔 Lv3 Premium 口罩售 $110 盒
多啦 a 夢
超強 KF94+N95 規格! V3D 多啦 a 夢圖案立體口罩 7-11 售 $40 盒
Savewo
【全球最強口罩】 支援 FFP3 / KF99 / TypeiiR / Lv3! SAVEWO 3DMASK EXTREME PRO
Comfy Wear
【兩款選擇】Comfy Wear HK 日式櫻花口罩 Level 2 售 $20 盒
medicom
【附領取資料】造福人群!社區藥房免費派口罩! 合資格人士可獲 Medicom safe+mask sofskin 低致敏口罩盒裝 50 個
HK Medical Mask
多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個
SAVEWO
【二代改良版】貼面透氣! SAVEWO 3DMASK HanaR 及 HanaS KF94 立體口罩新上市
藍鷹
【多款尺寸】台灣製造! 藍鷹牌 NP-3D N95 四層立體口罩 平均售 $100/50 個
盾牌
同舟
【一盒齊五款】香港製造!同舟星空 Galaxy 口罩靚色登場
Medicom
【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $119/50個
救世
【二代改良版】貼面透氣! SAVEWO 3DMASK HanaR 及 HanaS KF94 立體口罩新上市
WILSON TECH
【鮮艷三色】香港製造 WILSON TECH 馬卡龍口罩 Level 3 防護即日上市
Good Mask
【復古可愛】Good Mask x Keroppi 口罩 三款圖案設計本周開賣
SNOOPY
【附購買方法】韓國製造! SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款
中衛
J&C
【一盒齊三款】J&C 花卉圖案水彩系列口罩 日本城售 $48 盒
Good Mask
【各有兩款】Good Mask Barbie +Thomas 口罩 Lv3 可愛上市
屈臣氏
【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場
平和
再度返貨 ! 真．日本製平和 Lv3 立體口罩 卓悅減價售 $128/60個
HKMB
屈臣氏
【附直購連結】屈臣氏仲有新款口罩出! WatsMask 雙色蕾絲口罩高貴登場
Kenichi
【再返貨】3E>99%! 夏日冰感日系 Kenichi Cool Mask 獨立包裝售 $45/50個
冠展
【香港製造】冠展 Level 3 口罩促銷 特色獨立包裝口罩售 $70/50個起 再包郵
Airish
【有黑色】韓國製造 Airish plus KF94 4層口罩 日本城特價售每片$2.8 起
WILSON TECH
WILSON TECH 新拼色 Level 3 口罩 10 個裝售價更平
MIRROR
【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 開賣 MIRROR MASK
家港
K Kwong
長效靜電! K Kwong x 家港合作推出水駐極熔噴布立體口
Iris Ohyama
【新包裝】3E>99%! 日本 IRIS OHYAMA 成人口罩 屈臣氏售 $79.9/50個
Reynard
要錢唔要貨! Reynard Level 2 口罩 澳洲政府都有用 現貨售 $5/50個
masklab
【低調型格】上班族合用! masklab 幾何形狀圖案口罩 售 $36 盒起
Medicom
【附購買方式】多款 Medicom 口罩全面減價 售價由 $65 盒起
Govek
【附購買連結】GOVEK Level 3 粉紅色口罩 售 $38/50個
HKMB
MK-M
午夜藍與奶酪白! HK-M Noble 系列口罩 Level 3 售 $38 包
白元
3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $58/30 起
Zmart
【一套齊四款】針對行山遠足者! Zmart 野外・山系列口罩 售 $58 盒
蠟筆小新
蠟筆小新 x PATPAT怪獸限定版 Level 2 口罩 DONKI 限定售 $89.9 盒
Vannex
【香港製造】Vannex Mask 芝麻街 Lv3 口罩 獨立包裝售 $128 盒
Savewo
【完全消毒】全面升級! Savewo 救世 PremiumMask 超卓口罩 Lv3 醫護版 獨立包裝特價 $69 盒
SAVEWO
高防護幼兒口罩! SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒口罩正式開售
PM
【三種尺寸】PM 專業藍色口罩 獨立包裝特價售 $39/30個
中衛口罩
同舟
【一盒齊三款】同舟夏祭 Tie-Dye 扎染口罩 Lv3 港產售 $69 盒
SAVEWO
【夏天更透氣】KF94+Lv3 規格! SAVEWO 3DMASK V3 超立體口罩 舒適透氣登場
Medicom
雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個
便利妥
【限定唇膏色】告別口罩肌! 便利妥 Rouge 裸色 3D 護理口罩新登場
H Plus
【香港製造】圖案更可愛! H Plus the bears’ school 第二波新口罩 售 $128 盒
騎士竜戰隊
【香港製造】首個日本戰隊口罩 騎士竜戰隊獨立包裝口罩售 $85 盒
Disney
Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣
WILSON TECH
【返工必用】低調型格! WILSON TECH 上班一族口罩新登場
名創優品
名創優品再推子品牌 開專門店賣花色口罩吸年輕客
Protector
【一盒齊五色】Protector 加推 Daily Resort 型色口罩 Level 3 中/細碼新鮮應市
SAVEWO
高防護幼兒口罩! SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒口罩月底面世
Medcross
【香港製造】Medcross 愛色口罩 6 款潮色登場
Gimans Care
【港產第二彈】Gimans Care 銀杏 Ginkgo 四色款口罩 售 $108盒
Protector
OL 潮色! Protector Daily 新款口罩 MAUVE 限定登場
HKMB
【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒
Simply mask
MEDEIS
【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折
中衛
【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!
橫井定
【附減價詳情】Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $98/30個
萬寧
型格登場! 海軍藍迷彩新色! 萬寧 Level 3 口罩獨立包裝售 $70 盒
榮華
【減價】榮華元朗製造 First Mask Level 2 口罩 入手價$45/50個
kkBird
紅十字
【附購買網址】多款日本口罩大量返貨! 日本製紅十字 Level 2 口罩售 $139/50個
TL Mask
Lv3 香港製造! TL Mask 3D 立體口罩 TL99 售 $99 盒
HKMB
【5 大款式】香港製造！ HKMB 戀戀櫻花系列立體口罩 售 $60 盒
HALYARD
高達口罩
【高達商機】三個型格款式！ Gimans 推第二彈高達 Lv3 口罩售 $118 盒
美少女戰士
【Lv3高防】 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $118/30個
Mask Factory
【香港製造】Mask Factory 推靚靚 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩套裝 附成人兒童口罩
Good Mask
Good Mask 最新 Hello Kitty 限定版口罩 一田、官方網店開賣 獨立裝售 $110 盒
Gimans
【首次香港製造！】櫻花盛開！ Gimans Care Sakura （朝 、夕） Level 3 口罩 一盒齊兩款售 $108 盒
多啦 A 夢
同舟
Love Kid
【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包
HKMB
【6 大款式】香港製造 HKMB 奇趣貓貓口罩 獨立裝售 $68 盒
Wilson Tech
Wilson Tech 新推 Galaxy 口罩 夢幻設計 一套兩款
Hygiene Mask
Hygiene Mask 推新優惠！ Level 3 獨立裝口罩平均售 $45 盒
Comfy Wear HK
Comfy Wear HK 限時特價！ 尋找香港系列口罩售 $29/2盒
CA Mask
【平過中國製】3E>99%！ 香港製造 Classic Army Lv2 中童口罩 特價售 $28/50個
我係小忌廉
精美可愛！ 香港製造正版我係小忌廉圖案口罩 特價售 $85 盒
便利妥
【一盒齊 5 色】便利妥大地色系 3D 口罩 獨立包裝減價售 $68 盒
Gimans Care
Gimans Care 機動戰士高達 Level 3 口罩 現貨發售
Good mask
【疫市營商】口罩獨一無二 DIY！ Good Mask 推自訂圖案口罩服務 訂一盒都可以
愛的家
【一盒齊 5 色】漸變幻彩顏色設計！ 愛的家 V99 幻彩五色口罩登場
Wilson Tech
WILSON TECH Vintage 系列 Level 3 口罩 各大門市有售
便利妥
【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 多間零售商已發售
藍鷹牌
【附優惠碼】新印花．新包裝！ 台灣藍鷹牌新款口罩即將到港 推限時 8 折優惠
Good Mask
【四款靚靚圖案】Good Mask 推 Hello Kitty 春天新款口罩 Lv3 獨立包裝售 $110 盒
KF94
Protector
Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻 其他款已補貨
Gimans Care
【一盒齊兩色】Gimans Care x Rilakkuma 海獺鬆弛熊 Level 3 口罩 獨立包裝售 $128 盒 隨附同款口罩套
蠟筆小新
超靚盒裝+可愛圖案！ 台灣蠟筆小新 BioMask 親膚口罩三款超靚登場
OxyAIR
GOVEK
【半價發售】一盒齊 3 款！ GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒
HKMB
【5 大設計】HKMB 和風圖案口罩 獨立裝售 $68/30個
盾牌
Good Mask
多款靚靚毛孩設計！ Good Mask x MUCHEN 狗狗口罩一田搶先賣
HK M
Iris Ohyama
【99% 防護】日本 Iris Ohyama v-Fit 獨立包裝立體口罩 售 $58/50個
Comfy Wear
Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒
Miffy
同舟
【一盒齊六色】同舟彩映 Rainbow 6 港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $89 盒
Protector
【一盒齊 5 色】型格春夏！ Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻
Wilson Tech
Fuji
BFE/PFE/VFE 99%！ 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$7/5個
Simply Mask
Simply Mask 迎夏第一擊 新推海洋系列珊瑚粉 + 海葵紫口罩
便利妥
【一盒齊 5 色】便利妥大地色系 3D 口罩 獨立包裝售 $80 盒
Sanrio
第三批新設計！ Sanrio 可愛圖案港產口罩 搶先訂購有最多 85 折優惠
HKMB
Watsons
【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒
TL Mask
TL Mask 7 色型格口罩 Lv3 獨立包裝售 $90盒
香港口罩獅子山
【香港大學植入】香港口罩獅子山小巴牌新系列口罩 - 港我主場 Lv3 售$108盒
東興
東興藥房推香港製造自家品牌口罩 採 Level 3 黑白簡約設計 售 $55 盒
MERS
MERS 都出自家港產口罩！ 推出 M Cut 堅定黃黑女士貼面口罩
Ex-ProShield
【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個
Medcross
香港製造！ Medcross 推 5 款新口罩 獨立包裝售 $60/30個
盾牌
【大降價】盾牌 ：幾經努力終於返回疫前價 Safeguard Lv3 口罩賣 $40/50個
SAVEWO
【一盒包郵】SAVEWO 3DMASK 超立體口罩 清貨特價售 $99/30個
中衛
【台商攻港設廠】中衛口罩變港產 落地生根售價更平！ 現貨售 $80/50個
Maskology
【救口罩災難】香港口罩廠 Maskology 口罩．學 x A Plastic Ocean Foundation 計劃推出生物可降解口罩
WAO 本一
【成功人士選擇？】WAO 本一英倫風口罩 型格男女款口罩 Level 3 售 $98 盒
Good Mask
Good Mask 新推三大新系列口罩 千鳥格．羽毛．圖騰 Lv3 獨立裝售 $80 盒
口罩回收
【環保回收口罩】澳洲大學用廢棄口罩修路 300 萬個口罩可建 1km 車路
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99.9% 殺毒！ 雙重殺菌機制 Raze 光觸媒抗菌立體口罩售 $88 盒
Protector
一盒齊五色！ Protector Aurora 潮色極光口罩 型格高防搶先賣
消委會
【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個
撰文 : 張文啟