【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠【即日不斷更新】

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【7 月 2 日最新消息】

Superx

香港製造! Superx Hello Kitty Level 3 靚靚圖案口罩 萬寧售 $29 包



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Gimans Care

Gimans Care x @FluffyHouse 可愛口罩 售 $108 盒起



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屈臣氏

【OL 必用】靚靚和風彩花圖案 ! 屈臣氏 WATSMASK LEVEL 3 JAPANESE FLORAL MASK 已開售

Dr. K Kwong

真．Dr. K Kwong 自家品牌口罩 水駐極立體口罩多色登場



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Good Manner

【型格靚色】韓國製 Good Manner 四層 KF94 潮色立體口罩 最平售 $1.89 一個

Good Mask

MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒



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Savewo

KF94+Lv3 超強防護兼透氣! SAVEWO 3DMASK KIDS 口罩 首批特價售 $99 盒

Go Medic

香港製造 Level 3 口罩售 $29 盒! Go Medic Lv3 獨立包裝口罩

Donki

Donki 推口罩新優惠! $1 換購日製 Medicom Comfort+ 口罩

HKMB

【一盒齊 6 款】HKMB 仲夏•花頌系列口罩 獨立裝售 $68 盒



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Medicom

【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個

小王子

小王子 Together for our planet 立體口罩 最新全彩印花設計限量登場



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冷感口罩

【唔好貪涼快?】冷感口罩其實唔清涼 或會釋出過量甲醛? 港口罩廠列出四大問題

Snoopy

【9 大可愛設計】Snoopy Fun in the Sun 立體口罩 KF94+Lv3 規格售 $95 盒



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盾牌

【逆市擴張】盾牌又開新分店 口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

愛的家

【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場

V3D

【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒



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Ease Mask

【3E>99%】抵用價! 日本 Ease Mask 已到貨! 售 $75/60 個

MediGATE

新色登場! MediGATE 牛油紙家族口罩 Lv3 售 $22包



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OxyAIR

【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場

H Plus

【第二彈】H Plus KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 Level 3 售 $68 盒起



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Focus

【附購買連結】KF94 破盤衝擊價! 韓國製造 Focus KF94 立體口罩只售 $1 一個

Good Mask

Good Mask 最高級 Premium + 口罩 終極進化新開賣

HK Medical Mask

HK Medical Mask 新四色口罩! Level 3 獨立裝售 $50 盒



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家港口罩

家港口罩父親節優惠 口罩全面 8 折優惠

香港口罩

【K Kwong 推介】 今日開始！香港製造 x 德國用料! Level 3 口罩$40/50 個起 具多種款式選擇



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MASKDPT

【一盒齊六色】MASKDPT 仲夏四層納米口罩 限量發售

救世

採用加長 6mm 舒適耳帶 救世 3DMEOW For Kidults 可愛口罩升級登場

UNICHARM



【破底價】3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個

AQUA MASK

【附購買連結】AQUA MASK 納米口罩全面 6 折 仲包運費

Simply Mask

【附優惠詳情】Simply Mask 口罩正式升級至 Level 3! 另推全單減 $20 優惠和新色口罩



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口罩市況



口罩需求日益減少 生產商霍尼韋爾關閉2間N95工廠



Her own words

【一盒齊兩款】Her own words x Sanrio x 便利妥 合推新款 My Melody & Little Twin Stars 限定版立體口罩

H Plus

透明盒裝! H Plus 櫻桃小丸子第二彈港產口罩 Lv3 售 $45 盒起



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屈臣氏

【搶先曝光】對抗炎炎夏日! 屈臣氏 WatsMask Cool Mask 冰感口罩即將上市

蜜瓜包口罩

【疫市商機】日本驚現蜜瓜包口罩！聲稱防飛沫兼有麵包香味？

Gimans

【KF94款】變身香港製造! Gimans Care x Rilakkuma 輕鬆小熊 超靚童話款立體口罩 Level 3 售 $98 盒



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Calling

夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個

便利妥

【一盒兩款】便利妥 X Her Own Words 雲石紋 3D 限量版口罩 售 $85 盒



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Ls Surgical Mask

Ls Surgical Mask 顏色耳帶口罩 十色同時上架 售 $75 套



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美保

3E>99%! 日本製美保兒童口罩 獨立裝售 $55/30 起

Vannex

型格質感! Vannex Mask Lv3 立體口罩多色登場



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多啦 A 夢

【一盒兩款．全新圖案】全新設計!多啦 A 夢 Lv3 圖案口罩 二大系列售 $118 盒

Medicom

Medicom Safe + Mask Sofskin 低致敏醫用口罩 售 $58/50個

Good Mask

【本地創作】Good Mask x Whale in the city 口罩 限量發售 $40盒



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Cross Protection

進口高品質! Cross Protection Level 2/3 多色口罩 售 $50/50 個起

Maskology

樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售



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MaskX

【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒

cooling KF94

韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個

白元快適

【再補貨! 附購買連結】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個

Canuxi

無痛感5mm寬耳帶! Canuxi 幼童 Lv3 口罩新登場 獨立包裝特價售 $30/30個



Oxyair Mask

追加兩款新色! Oxyair Mask 純色系列口罩 Lv 3 售 $85 盒



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Ease Mask

【3E>99%】反應熱烈! 日本 Ease Mask 再返貨! 售 $75/60 個

HKMB

【每盒有六款】HKMB 貓狗一家港產口罩 售 $68 盒



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蠟筆小新

香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒

Vannex Mask

Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市



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ACE

【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

Snoopy

全球首創用盲盒賣口罩! 提供超過十款可愛 Snoopy 圖案款式 現貨發售【附全套口罩設計圖】



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MB Filter口罩

通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個

Azfit

【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個



愛的家

轉用水駐極溶噴布! 運動超透氣 愛的家 Sports 系列口罩即日開賣



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Gimans Care

Gimans Care 鳳梨突襲 夏日優惠 精選口罩七折發售

MF Living

MF Living 尖沙咀分店搬遷大減價 口罩低至半價發售

兩盒thx

兩盒thx X 星塵 X 小克口罩 現已在阿布泰發售

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Suppina

3E >99%! 日本 Suppina 口罩 三款尺寸獨立包裝售 $30/50個

Maskology

【附購買詳情】Q-Max 值達 0.35! Maskology Popsicle 涼感五色 Lv3 口罩售 $78 盒

屈臣氏

超靚色! 屈臣氏新推 WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩 抵買過 Protector/Maskon?



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愛的家

【附領取方法】打針送口罩! 愛的家送三個月用量 10 彩繽紛口罩 商界齊谷疫苗接種數量

Wilson Tech

Wilson Tech 迷人花語口罩第二擊 復古大紅花登場

HK-M



【正式推出】QMAX度高達 0.3! HK-M 冰感系列口罩 Level 3 高防售 $58 盒



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Go Medic

【口罩市況】售價再插! 香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩

HKMB

HKMB 哥基與骨頭圖案口罩 售 $60 盒起

Monchhichi

【三款設計】香港製造! Monchhichi Lv3 可愛口罩 售 $199/兩盒



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惠民

3E>99%! 香港製造惠民 Level 3 口罩 獨立裝特價售 $37.5/50個

Miffy

香港製造! 新款圖案 Miffy 成人口罩 一盒齊兩款售 $93 盒



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Gimans

【炎夏新商機】 清涼免焗熱! 涼感口罩搶市場空隙 Gimans Care Fresh Cool 即將上市

MB Filter

通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個

H Plus

香港製造 H Plus 寵物小精靈系列口罩 特價最多 85 折



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UNICHARM

【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個

白元

返回疫前價! 3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $49/30

Gimans Care

Gimans Care 三色雪糕 Level 3 口罩 香港製造售 $98 盒



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SEC

【附購買連結】採用日本濾芯! SEC AB Diamond 殺菌塗層糖果粉Level 3口罩 買一送一只售 $24.5

Canuxi

【一盒齊 5 色】Canuxi Dreamy 夢幻柔和色系口罩 Level 3 獨立包裝售 $78 盒



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Wilson Tech

Wilson Tech 迷人花語 Level 3 口罩登場

Comfy Wear HK

【附購買連結】Comfy Wear HK 幻彩星空口罩 三款選擇售 $20 盒



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Medicom

【已到貨】透氣舒適! 日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $119/50個

Zionburg

香港製造 Zionburg FACE/OFF 為食系列口罩 鬼馬食物造型 一套四套特價 $58盒



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原田

3E>99%! 純日本製原田 PREMIUM 口罩 售 $149/50個

Gimans

轉回香港製造! Gimans Care CHIC 型格三色口罩 獨立裝售 $98盒



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World Wisdom

DR K Kwong 打造! 方便聽障人士溝通 智視唇語口罩正式發售

Trucare

【包郵費】口罩試真點! TruCare Mask 推口罩試戴裝 Level 3 售 $9/5個

救世

【日日見笑容】便利行業和聽障人士! SAVEWO 3DMASK Smile 高防透明 KF94 口罩 救世價售 $40 盒













Mask X

【父親節商機】MASK X 推父親節限定口罩 一套三款售$10

LAP

【鍾舒漫設計】LAP x Max Protect 狗狗口罩 少量現貨發售



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Masklab

Masklab Frame & Fable 2021 時尚口罩系列 立體款售 $78 盒



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平和

再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

Protector

Protector Daily Palette 新色 MOODY 限定口罩 低調潮色型男必用



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H-PLUS

香港製造 Level 3! H-PLUS Garfield 口罩 五大款式售 $138 盒



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Chocolate Rain

【兩款特別版】Chocolate Rain x LION ROCK MEDICAL LEVEL 3 口罩售 $90 盒



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Sanrio

香港製造! HELLO KITTY/MY MELODY 卡通口罩 Level 3 獨立包裝售 $32 盒 更有禮物送

Good Mask

Lulu Pig x Good Mask 可愛豬仔 Lv3 Premium 口罩售 $110 盒

多啦 a 夢

超強 KF94+N95 規格! V3D 多啦 a 夢圖案立體口罩 7-11 售 $40 盒



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Savewo

【全球最強口罩】 支援 FFP3 / KF99 / TypeiiR / Lv3! SAVEWO 3DMASK EXTREME PRO

Comfy Wear

【兩款選擇】Comfy Wear HK 日式櫻花口罩 Level 2 售 $20 盒



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medicom

【附領取資料】造福人群!社區藥房免費派口罩! 合資格人士可獲 Medicom safe+mask sofskin 低致敏口罩盒裝 50 個

HK Medical Mask

多種顏色! HK Medical Mask 日式四摺 Lv3 口罩 新色新尺寸登場 特價售 $50/50個

SAVEWO

【二代改良版】貼面透氣! SAVEWO 3DMASK HanaR 及 HanaS KF94 立體口罩新上市



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藍鷹

【多款尺寸】台灣製造! 藍鷹牌 NP-3D N95 四層立體口罩 平均售 $100/50 個

盾牌

Lv 3 高防! 盾牌 Slim 系列多色口罩 正式上架

同舟

【一盒齊五款】香港製造!同舟星空 Galaxy 口罩靚色登場

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Medicom

【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $119/50個

救世

【二代改良版】貼面透氣! SAVEWO 3DMASK HanaR 及 HanaS KF94 立體口罩新上市

WILSON TECH

【鮮艷三色】香港製造 WILSON TECH 馬卡龍口罩 Level 3 防護即日上市



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Good Mask

【復古可愛】Good Mask x Keroppi 口罩 三款圖案設計本周開賣

SNOOPY

【附購買方法】韓國製造! SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款

中衛

台灣中衛X謝金燕蕾絲口罩 抵用價 $35 盒

J&C

【一盒齊三款】J&C 花卉圖案水彩系列口罩 日本城售 $48 盒



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Good Mask

【各有兩款】Good Mask Barbie +Thomas 口罩 Lv3 可愛上市



屈臣氏

【附購買連結】屈臣氏 WatsMask 潮款口罩! 雙色波浪圖案款型格登場

平和



再度返貨 ! 真．日本製平和 Lv3 立體口罩 卓悅減價售 $128/60個

HKMB

【四款選擇】HKMB 迷彩系列口罩 獨立包裝售 $68 盒



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屈臣氏

【附直購連結】屈臣氏仲有新款口罩出! WatsMask 雙色蕾絲口罩高貴登場

Kenichi

【再返貨】3E>99%! 夏日冰感日系 Kenichi Cool Mask 獨立包裝售 $45/50個



冠展

【香港製造】冠展 Level 3 口罩促銷 特色獨立包裝口罩售 $70/50個起 再包郵



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Airish

【有黑色】韓國製造 Airish plus KF94 4層口罩 日本城特價售每片$2.8 起

WILSON TECH

WILSON TECH 新拼色 Level 3 口罩 10 個裝售價更平

MIRROR

【疫市商機】食正 Mirror 熱! 姜濤/Jer 等團員皆有專屬設計 Moov Shop 開賣 MIRROR MASK

家港

搶眼新色登場! 家港五層納米口罩 售 $120 盒



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K Kwong



長效靜電! K Kwong x 家港合作推出水駐極熔噴布立體口

Iris Ohyama

【新包裝】3E>99%! 日本 IRIS OHYAMA 成人口罩 屈臣氏售 $79.9/50個

Reynard

要錢唔要貨! Reynard Level 2 口罩 澳洲政府都有用 現貨售 $5/50個

masklab

【低調型格】上班族合用! masklab 幾何形狀圖案口罩 售 $36 盒起



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Medicom

【附購買方式】多款 Medicom 口罩全面減價 售價由 $65 盒起

Govek

【附購買連結】GOVEK Level 3 粉紅色口罩 售 $38/50個

HKMB

【有平面立體款選擇】HKMB 蝴蝶款口罩 售 $60 盒起



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MK-M

午夜藍與奶酪白! HK-M Noble 系列口罩 Level 3 售 $38 包

白元

3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $58/30 起

Zmart

【一套齊四款】針對行山遠足者! Zmart 野外・山系列口罩 售 $58 盒



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蠟筆小新

蠟筆小新 x PATPAT怪獸限定版 Level 2 口罩 DONKI 限定售 $89.9 盒

Vannex

【香港製造】Vannex Mask 芝麻街 Lv3 口罩 獨立包裝售 $128 盒



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Savewo

【完全消毒】全面升級! Savewo 救世 PremiumMask 超卓口罩 Lv3 醫護版 獨立包裝特價 $69 盒

SAVEWO

高防護幼兒口罩! SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒口罩正式開售



PM

【三種尺寸】PM 專業藍色口罩 獨立包裝特價售 $39/30個

中衛口罩

平過屈臣氏! 中衛 x 哈利波特口罩限量預訂



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同舟

【一盒齊三款】同舟夏祭 Tie-Dye 扎染口罩 Lv3 港產售 $69 盒

SAVEWO

【夏天更透氣】KF94+Lv3 規格! SAVEWO 3DMASK V3 超立體口罩 舒適透氣登場



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Medicom

雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個

便利妥

【限定唇膏色】告別口罩肌! 便利妥 Rouge 裸色 3D 護理口罩新登場

H Plus

【香港製造】圖案更可愛! H Plus the bears’ school 第二波新口罩 售 $128 盒



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騎士竜戰隊

【香港製造】首個日本戰隊口罩 騎士竜戰隊獨立包裝口罩售 $85 盒

Disney

Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣



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WILSON TECH

【返工必用】低調型格! WILSON TECH 上班一族口罩新登場



名創優品



名創優品再推子品牌 開專門店賣花色口罩吸年輕客

Protector

【一盒齊五色】Protector 加推 Daily Resort 型色口罩 Level 3 中/細碼新鮮應市



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SAVEWO

高防護幼兒口罩! SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒口罩月底面世

Medcross

【香港製造】Medcross 愛色口罩 6 款潮色登場



Gimans Care

【港產第二彈】Gimans Care 銀杏 Ginkgo 四色款口罩 售 $108盒

Protector

OL 潮色! Protector Daily 新款口罩 MAUVE 限定登場

HKMB

【一套 4 款】HKMB 星河系列 3D 口罩 售 $60 盒



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Simply mask

Simply Mask 新口罩霧霾紫 售 $99/50個

MEDEIS

【一盒 4 款】MEDEIS 新推出 DENIM / RUSTIC 3D Lv3 口罩 售 $89 盒 買 3 盒有 8 折



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中衛

【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

橫井定

【附減價詳情】Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $98/30個



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萬寧

型格登場! 海軍藍迷彩新色! 萬寧 Level 3 口罩獨立包裝售 $70 盒

榮華

【減價】榮華元朗製造 First Mask Level 2 口罩 入手價$45/50個

kkBird

香港製造 kkBird 立體口罩 多款型格新色配搭新登場



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紅十字

【附購買網址】多款日本口罩大量返貨! 日本製紅十字 Level 2 口罩售 $139/50個

TL Mask

Lv3 香港製造! TL Mask 3D 立體口罩 TL99 售 $99 盒

HKMB

【5 大款式】香港製造！ HKMB 戀戀櫻花系列立體口罩 售 $60 盒



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HALYARD

HALYARD 專業醫用口罩 現貨特價售 $108/50個

高達口罩

【高達商機】三個型格款式！ Gimans 推第二彈高達 Lv3 口罩售 $118 盒



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美少女戰士

【Lv3高防】 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $118/30個

Mask Factory

【香港製造】Mask Factory 推靚靚 Stand BY ME 2 多啦 A 夢電影紀念版口罩套裝 附成人兒童口罩

Good Mask

Good Mask 最新 Hello Kitty 限定版口罩 一田、官方網店開賣 獨立裝售 $110 盒

Gimans

【首次香港製造！】櫻花盛開！ Gimans Care Sakura （朝 、夕） Level 3 口罩 一盒齊兩款售 $108 盒

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多啦 A 夢

【一盒兩款】多啦 A 夢口罩 獨立包裝售 $69/30個

同舟

【超多款式】同舟狗狗口罩 再有現貨售 $89/30個



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Love Kid

【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包

HKMB

【6 大款式】香港製造 HKMB 奇趣貓貓口罩 獨立裝售 $68 盒



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Wilson Tech

Wilson Tech 新推 Galaxy 口罩 夢幻設計 一套兩款

Hygiene Mask

Hygiene Mask 推新優惠！ Level 3 獨立裝口罩平均售 $45 盒

Comfy Wear HK

Comfy Wear HK 限時特價！ 尋找香港系列口罩售 $29/2盒



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CA Mask

【平過中國製】3E>99%！ 香港製造 Classic Army Lv2 中童口罩 特價售 $28/50個

我係小忌廉

精美可愛！ 香港製造正版我係小忌廉圖案口罩 特價售 $85 盒

便利妥

【一盒齊 5 色】便利妥大地色系 3D 口罩 獨立包裝減價售 $68 盒

Gimans Care

Gimans Care 機動戰士高達 Level 3 口罩 現貨發售



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Good mask

【疫市營商】口罩獨一無二 DIY！ Good Mask 推自訂圖案口罩服務 訂一盒都可以

愛的家

【一盒齊 5 色】漸變幻彩顏色設計！ 愛的家 V99 幻彩五色口罩登場



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​Wilson Tech

WILSON TECH Vintage 系列 Level 3 口罩 各大門市有售

便利妥

【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 多間零售商已發售

藍鷹牌

【附優惠碼】新印花．新包裝！ 台灣藍鷹牌新款口罩即將到港 推限時 8 折優惠

Good Mask

【四款靚靚圖案】Good Mask 推 Hello Kitty 春天新款口罩 Lv3 獨立包裝售 $110 盒



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KF94

日系 KF94 3D立體口罩 售 $25/10個

Protector

Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻 其他款已補貨

Gimans Care

【一盒齊兩色】Gimans Care x Rilakkuma 海獺鬆弛熊 Level 3 口罩 獨立包裝售 $128 盒 隨附同款口罩套

蠟筆小新

超靚盒裝+可愛圖案！ 台灣蠟筆小新 BioMask 親膚口罩三款超靚登場



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OxyAIR

【限量發售】OxyAIR 彩虹口罩抗疫套裝 六折發售

GOVEK

【半價發售】一盒齊 3 款！ GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒

HKMB

【5 大設計】HKMB 和風圖案口罩 獨立裝售 $68/30個



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盾牌

盾牌貴族黑色口罩 Level 3 獨立包裝售 $25 盒

Good Mask

多款靚靚毛孩設計！ Good Mask x MUCHEN 狗狗口罩一田搶先賣



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HK M

融合春天色彩！ HK-M 花紋蝴蝶幻彩口罩 售 $60 盒

Iris Ohyama

【99% 防護】日本 Iris Ohyama v-Fit 獨立包裝立體口罩 售 $58/50個

Comfy Wear

Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒



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Miffy

香港製造 Miffy 口罩 2 款新設計曝光

同舟

【一盒齊六色】同舟彩映 Rainbow 6 港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $89 盒



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Protector

【一盒齊 5 色】型格春夏！ Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻



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Wilson Tech

Wilson Tech 休閒襯衫系列口罩 型格登場

Fuji

BFE/PFE/VFE 99%！ 日本Fuji 女士小顏抗菌口罩 卓悅售$7/5個

Simply Mask

Simply Mask 迎夏第一擊 新推海洋系列珊瑚粉 + 海葵紫口罩



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便利妥

【一盒齊 5 色】便利妥大地色系 3D 口罩 獨立包裝售 $80 盒

Sanrio

第三批新設計！ Sanrio 可愛圖案港產口罩 搶先訂購有最多 85 折優惠



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HKMB

3E>99%！ HKMB 戀戀櫻花系列 一套五款售 $68

Watsons

【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒

TL Mask

TL Mask 7 色型格口罩 Lv3 獨立包裝售 $90盒



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香港口罩獅子山

【香港大學植入】香港口罩獅子山小巴牌新系列口罩 - 港我主場 Lv3 售$108盒

東興

東興藥房推香港製造自家品牌口罩 採 Level 3 黑白簡約設計 售 $55 盒

MERS

MERS 都出自家港產口罩！ 推出 M Cut 堅定黃黑女士貼面口罩



Ex-ProShield

【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個

Medcross

香港製造！ Medcross 推 5 款新口罩 獨立包裝售 $60/30個

盾牌

【大降價】盾牌 ：幾經努力終於返回疫前價 Safeguard Lv3 口罩賣 $40/50個



SAVEWO

【一盒包郵】SAVEWO 3DMASK 超立體口罩 清貨特價售 $99/30個



中衛

【台商攻港設廠】中衛口罩變港產 落地生根售價更平！ 現貨售 $80/50個



Maskology

【救口罩災難】香港口罩廠 Maskology 口罩．學 x A Plastic Ocean Foundation 計劃推出生物可降解口罩

WAO 本一

【成功人士選擇？】WAO 本一英倫風口罩 型格男女款口罩 Level 3 售 $98 盒

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Good Mask

Good Mask 新推三大新系列口罩 千鳥格．羽毛．圖騰 Lv3 獨立裝售 $80 盒



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口罩回收

【環保回收口罩】澳洲大學用廢棄口罩修路 300 萬個口罩可建 1km 車路

Raze

99.9% 殺毒！ 雙重殺菌機制 Raze 光觸媒抗菌立體口罩售 $88 盒



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Protector

一盒齊五色！ Protector Aurora 潮色極光口罩 型格高防搶先賣



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消委會

【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個