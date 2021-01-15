【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

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【1 月 15 日最新消息】

SAVEWO

【可用 24 小時!】平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask 綠色 Lv3 口罩售 $69/30個

n95口罩

【氣密口罩拆解】袁國勇視察疫廈換鴨咀 N95 口罩 親自解釋換口罩原因 香港口罩廠亦有推同類口罩

Govek

【每片賣$0.8】返工抵用! Govek LEVEL 3 白色獨立包裝口罩 售$24/30個

屈臣氏

【兩種顏色】屈臣氏 WatsMask 出新款! 推 Lv3 幼童口罩 獨立包裝特價售 $75/30個

Maeli Studios x masklab

【附購買連結】Maeli Studios x masklab 農曆新年版 三款精美設計售 $78 盒

Maskology

【再 77 折優惠】Maskology Style 型格六大色系 Lv 3 口罩 售 $68盒起



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Razer



Razer針對疫情 研發智能口罩Project Hazel

Govek

【一盒齊三款】Govek 千鳥格 Level 3 口罩 獨立包裝售 $78/30個

Miffy

【香港製造】彩色更可愛! 新款 Miffy 圖案口罩 即將登場

藍鷹牌

【附購買連結】包運費! 台製藍鷹牌 N95 4 層立體口罩 NP-3D 大劈價 最平賣 $108/50個

Medcross

【兩大系列】Medcross 和風新年版口罩 獨立裝售$98/30個



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香港口罩

【香港口罩】本地口罩生產資助計劃 已向20條生產線發放共約1400萬

MediGATE

【價值多一倍!】MediGATE 賀年防疫福袋 各款售$188 起

Skater

日本 Skater Hello Kitty/My Melody 童裝口罩 平售 $45/20個

medicom

名牌高防! 日版 Medicom Safe Mask Premier Elite Level 3 口罩售 $115/50個

Savewo

【附購買連結】KF94+Level 3! SAVEWO 救世 Kuro 四色超立體口罩 官方現貨正式開賣



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FairBuy

FairBuy 新推狗狗圖案 Lv3 口罩 賀年設計超可愛 售 $58盒

Perfetta

Perfetta 總公司發聲明反駁消委會口罩測試表現 港代理指消委會工作馬虎 擬向消委會採法律行動

TLmask

TL Mask 冬日色系口罩 即將登場



港產口罩

【香港製造】台灣需求大主打差異化市場 港產口罩時尚設計反攻台灣

愛的家

愛的家口罩買一送一優惠 另送圓桶包裝口罩15片

實惠

【附購買連結】KF94+Level 3! SAVEWO 救世型格四色超立體口罩 實惠網店搶先發售

藍鷹牌

【附購買連結】多款藍鷹牌口罩限時大特價 售價低至$100/50個

ABC Smile

免運費! ABC Smile 賀年口罩利是 買10送10優惠

Good Mask

Good Mask 賀年優惠延長! 口罩全部 8 折

masklab

【附購買連結】升級版 KF2.0! masklab 新推 SPARKLE 時裝口罩 7 款時尚設計售$78/盒



快適嘉

【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套

便利妥

香港製造! 便利妥新春賀年版口罩10個裝售 $34

華光外科

【包兩處運費】華光外科口罩賀年優惠 套裝價 $168/4 盒

Medox

【 全套 24 款】香港製造 Medox Pokémon 精靈口罩 MF Living 即日起賣 $128 盒

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SAN-X

【兩款可愛設計】SAN-X 角落小夥伴圖案 4 層立體口罩 莎莎現貨售 $85 盒

理的

【消委會五星品牌】理的新推細碼港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $90/30個

masklab

【香港口罩】本地口罩廠初哥衝出香港發圍! 反攻口罩老大哥台灣地盤

叮噹口罩

【電影特別版】三款可愛設計! 台灣華淨醫材推叮噹圖案口罩 售 $75盒

Kakao Friends

【五款超靚設計】KF94+Level 3! Kakao Friends 真立體高防口罩 售$88盒起 【周一發售】



Vannex

【設計超搶眼】香港製造! Vannex Mask 民族風 Lv3 立體口罩售 $150盒

Medicom

連大廠 Medicom 口罩都出事 ! 台灣廠生產口罩涉違藥事法 負責人准以 50 萬新台幣保釋

藍鷹牌

【低於 7 折!】台灣製造藍鷹牌 N95 立體四層口罩 一田百貨減價售 $120/50個

橫井定

【附購買詳情】Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個



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Gimans

【附購買連結】Gimans x 熊本熊 Lv3 賀年口罩套裝 送利是封和環保袋 售$148套

CA Mask

CA Mask 推純白 Level 2 口罩 獨立包裝售 $30/30個

小王子

【超靚盒裝】香港製造小王子圖案口罩 售 $48 盒

Gimans

Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封

中衛口罩

【附購買連結】屈臣氏特價賣多款中衛口罩 售 $99/4 包或 $300/2 盒

Mask X

新店大優惠! Mask X 口罩買一送一優惠

角落小夥伴

香港 San-X 正版授權! 角落小夥伴立體四層卡通口罩 獨立包裝售 $85 盒

SUZURAN

3E>99%! 日本 SUZURAN AIRSPACE 獨立裝口罩 莎莎賣$59.9/30個

Gimans Care

【分男女兩款】Gimans Care Poker Lv3 口罩 獨立包裝售 $80 盒

盾牌

【附優惠詳情】消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

小王子

異度空間工作室新作 小王子真立體圖案口罩設計曝光

Govek

【附直購連結】一盒有三款優美設計! Govek 超靚和風賀年Lv3口罩 獨立包裝售$78盒 2 盒 9 折

OxyAir

【一盒齊四款】OxyAir 星座星空色系口罩 Level 3現貨售$120盒 附購連結

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masklab 口罩升級進化! 平面．KF 同推 2.0 版 夜幕芬馥漸層口罩售 $36 盒起

理的

【消委會 5 星評級】理的 Level 3 獨立裝新版港產口罩 特價售$65/30個 附購買連結

Protector

女士尊享! Protector Daily Palette 潮色口罩一盒齊五色

彩色口罩

​​​​​​【口罩營銷】愈Colourful愈毒？彩色口罩含致癌偶氮色料 台灣食藥局加緊查廠

Medepro

【賀年口罩】Medepro 和風牛年5 in 1口罩 三種尺寸售 $100/50個

AQUA MASK

【附購買連結】AQUA MASK Type IIR納米口罩 特價售 $50/50個 兩盒包運費

LS MASK

【一盒齊五款】 LS MASK x Dustykid 圖案港產口罩 獨立包裝售 $128/30個

Gimans Care

【附購買連結】Gimans Care x 林祥焜特別版口罩售 $128 盒

同舟

【賀年送禮口罩】同舟將推琉球皇 Oki 新年 Lv3 口罩 獨立裝售 $99/30 個

​​​​​Medeis

【升級 3D 設計】型格色系! MEDEIS 3D Urban 口罩售 $89 盒

Zmart

【一盒齊 6 款】設計超正! 香港製造! Zmart 和風賀年口罩 獨立包裝售$68盒

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【附購買連結】便利妥推賀年圖案 3D 口罩 限時優惠售 $40 包

Vannex Mask

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Kakao Friends

【附購買詳情】香港製造! Kakao Friends 真．立體圖案口罩 售$88盒起

Medcross

【一盒齊兩色】Medcross 美式牛仔Lv2口罩 獨立包裝售$60/30個 香港製造

Her own words

【超夢幻圖案設計】內衣品牌都出口罩! Her own words x 便利妥推 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩 疫市推廣必殺技?

中衛

斷貨多時! 台灣製造中衛青蘋果口罩再次開訂 售$158/50個

惠民口罩

【香港製造】3E>99%! 惠民 Lv3 獨立包裝口罩 門市現貨售 $49/50個

中衛口罩

【多款選擇】台灣製中衛口罩現貨 售 $12 包起

Fuji

【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

Good Mask

【4 大可愛卡通】Good Mask x Sanrio 系列口罩! XO 仔 Bad Badtz-Maru 新登場 Lv3 獨立裝售 $88/30個 附購買連結

盾牌

盾牌 4 層活性碳外科口罩 Lv3 獨立包裝售$90盒

愛的家

【四色選擇】愛的家秋冬色彩 Level 3 口罩 售 $118/50 個

Mask Factory

【Lv3高防】 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $128/30個

Govek

【附購買連結】一盒齊三色! Govek 多款圖案口罩買一送一 獨立包裝售$39/30個

Watsons

【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

Snoopy

【五款超可愛設計】港產真立體 Snoopy 圖案口罩 售$68盒起

Skater

【99% 防護!】有My Melody．Hello Kitty 款! 日本 Skater 口罩售 $28包起

福罩

迎接新春! 福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版 獨立包裝售 $98 盒

MaskX

兩款型格設計! MaskX Pop Art 口罩注目登場

Catalog

【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 門市發售

HKMB

【香港製造】8 款出位設計! HKMB 賀年口罩登場

同舟

【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個

藍鷹牌

【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

同舟

同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售 $25 包起

九巴

搭九巴免費換盒裝口罩! 九巴龍運FUN分賞升級版

MedBox

歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包

中衛口罩

【真大貨到】 日本城都有得賣! 台灣製造中衛特別款口罩賣 $23 包起 附購買連結

Mask Factory

【十色齊集】冬日冷色系! Mask Factory 型格 V99X 口罩 升級至 Level 3

J&C

【3E>99%】新顏色新配搭! 日本 J&C COLORMASK 口罩 獨立包裝售 $19.9/10個

SAVEWO

平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起

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一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

多啦A夢

香港製造! 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩 Lv2 獨立包裝售 $99/30 個

SAVEWO

KF94 x Lv3 真立體! SAVEWO 新推 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩

AEON/百佳

3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON/百佳百貨售 $59.9/30個

Protector

消委會五星品牌! Protector 型格 Level 3 口罩 追加炭焦紅和松木綠新顏色

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轉戰農曆新年! Oxyair Mask HK 推賀年福字新春口罩 賣$18包起即日發售

中衛口罩

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HKTV Mall

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便利妥

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Medcross

【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50個

香港口罩

由全城瘋搶至劈價無人要・多款式任揀 回顧香港口罩市況「動盪」1 年

Sanrio Characters

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Astro Boy

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中衛口罩

【兩種款式】台灣製中衛玩色特別版口罩 售$158盒

TruCare

【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

Sanrio HK

Sanrio HK 多款可愛卡通口罩 售 $28/10個起

COLORMASK

【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝日本城售$20/10片起

屈臣氏

型格口罩逐個買! 屈臣氏特別圖案口罩夾糖式任你揀 門市增口罩專櫃

OPMask

【附購買連結】Chocolate Rain x OPMask 圖案港產口罩 現貨售 $88/30個

Porter

【疫市推廣】潮牌 PORTER x 中衛特別版限量口罩 跨界聯乘吸客

MEDEIS

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Vannex

【一盒齊六色】Vannex 型格秋冬 Cool 立體 Lv3 口罩 香港製造售$150盒

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港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

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限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

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盾牌

盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

消委會

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HKMB

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口罩選購貼士

【劣質口罩】口罩含菌量超標？ 買口罩最易「中伏位」

日本白元

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