【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

新冠肺炎 （武漢肺炎，NCP）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！ 這為各位搜尋多間商戶最新口罩供貨詳情，並會每日 不繼更新 更新口罩供貨情況，讓用戶貫到平價口罩。 （第二版）

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

解讀熱門防菌口罩規格 BFE．PFE．VFE 好重要？

盡覽香港商店口罩銷售和推廣情報：

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【內附減月費登記方法】香港寬頻跟全港市民逆境同行 將免客戶月費上限 $500

【2月25日 最新消息】

深水埗電子特賣城

日本 3 層立體口罩(12 個裝) 開賣。詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

卓悅

今早沒有口罩發售

元朗髮型屋

今日中午派口罩。詳情。

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩曾見 $100

田生地產

派發 4,000 個口罩予 800 名市民,星期二上午 11:30,筲箕灣地鐵站 A3 出口。詳情。

Tomica 香港車迷收藏館

即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個詳情。

蟹貨倉

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

日本口罩

日本網民 DIY 蕾絲布口罩 成品超「害羞」？。詳情

小心假口罩

上賣口罩騙徒出沒！竟售超劣質「牛油紙」口罩。詳情

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助! 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

龍門冰室

推抗疫福袋 ,食餐又送2個口罩詳情。

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠! 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Sweet Baby

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

The One ,皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月24日 最新消息】

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩曾見 $100

Tomica 香港車迷收藏館

即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個詳情。

深水埗電子特賣城

女裝不織布 3 層口罩(12 個裝) 開賣，只限門市。詳情。

蟹貨倉

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

元朗髮型屋

贈 250 份口罩（每份 5 個）周二中午派。詳情。

日本口罩

日本網民 DIY 蕾絲布口罩 成品超「害羞」？。詳情

小心假口罩

上賣口罩騙徒出沒！竟售超劣質「牛油紙」口罩。詳情

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

ColorPub

下午派發口罩 詳情。

卓悅

日本3層口罩開售，指定5分店派籌。詳情。

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助! 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

葵涌英譽教育

今晚 6：15pm 免費派口罩詳情。

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

龍門冰室

推抗疫福袋 ,食餐又送2個口罩詳情。

雜貨佬

日本製 N99 三層口罩現貨 $75/包 5 個詳情。

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳情。

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠! 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳情。

Sweet Baby

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

The One ,皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月23日 最新消息】

盾牌口罩

至今開倉仍有口罩賣，詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架?詳情。

盾牌口罩

再次舉行開倉活動詳情。

小魔怪 Little Monster

開售多款越南韓國口罩・防疫用品。詳情。

卓悅

優惠價購買抗疫優惠套裝詳情。

荔枝角 Aeon Living Store

有$12口罩到貨，30個一盒。

HKTVMall

墨西哥AMBIDERM三層醫療級口罩售$230

Logon

售日本DR.C 銀離子醫學4層結構口罩 / 韓國Mamison KF94口罩，kf94 $100/6片

假酒精消息

海關發現藥房集團售賣假消毒酒精 用者可能會中毒詳情。

Built-in Pro

星期日派口罩詳情。

卓悅

屯門V City店限定日本口罩

鳳城酒家飲食集團

4pm免費送出一份預先包裝的口罩5個，先到先得詳情。

一田

有口罩發售詳情

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠! 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳情。

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩大跌價至 $100

Sweet Baby兒童嬰兒用品店

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳情。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價,大支裝 236ml 加拿大搓手液$29.9特價。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

Circle K

$48 包有 10 個日本口罩 配合優惠即減 $10 附使用方法 詳情。

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

永安百貨

Sunna 抗菌銅可重用口罩接受預購詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

The One ,皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

一田

有多款清潔用品到貨

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

【2月22日 最新消息】

盾牌口罩

香港醫護人員專賣日 ,2 月23 日星期日上午9時-晚上12時，地址：新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心

小魔怪 Little Monster

開售多款越南韓國口罩・防疫用品。詳情。

假酒精消息

海關發現藥房集團售賣假消毒酒精 用者可能會中毒詳情。

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

Built-in Pro

星期日派口罩詳情。

鳳城酒家飲食集團

4pm免費送出一份預先包裝的口罩5個，先到先得詳情。

卓悅

BLUNA KF94四層高防護3D成人口罩 1個 $23/包，另有多款防疫產品。詳情。

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠! 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Lemon Fashion Online

今日中午派發 5000 日本口罩詳情。

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳情。

國際商龍交流會

免費派發殺菌消毒液詳情。

善華藥業

贈10000個韓國口罩詳情。

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩大跌價至 $100

HGC寬頻

免費派發10000口罩詳情。

卓悅

今日上午無口罩開售。可留意網店更新，詳情。

優品360

向社聯捐贈 5 萬口罩詳情。

理想空間

第二次送囗罩活動詳情。

Sweet Baby兒童嬰兒用品店

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳情。

龍門冰室

冰室老細再成功搵到日本口罩 良心價開賣詳情。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價,大支裝 236ml 加拿大搓手液$29.9特價。

Circle K

$48 包有 10 個日本口罩 配合優惠即減 $10 附使用方法 詳情。

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

永安百貨

預購韓國製可重用口罩。詳情。

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

永安百貨

Sunna 抗菌銅可重用口罩接受預購詳情。

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

The One ,皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

SaSa

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售，另有Dr. Story 99.9%消毒濕紙巾售價：$9/包 $15/2包。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

一田

有多款清潔用品到貨

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

【2月21日 最新消息】

卓悅

明早無口罩開售。

優品360

向社聯捐贈5萬口罩詳請。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳請。

龍門冰室

冰室老細再成功搵到日本口罩 良心價開賣詳請。

【不斷更新】2 月 21 日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩大跌價至 $100

善華藥業

贈10000個韓國口罩詳請。

HGC寬頻

免費派發10000口罩詳請。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠! 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳請。

SaSa 卓悅

今晚無發售口罩。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價,大支裝 236ml 加拿大搓手液$29.9特價。

Circle K

$48 包有 10 個日本口罩 配合優惠即減 $10 附使用方法 詳請。

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳請。

Lemon Fashion Online

星期六中午派發 5000 日本口罩詳請。

小魔怪 Little Monster

火炭文具店開售越南韓國口罩・防疫用品。詳請。

Colourmix 卡萊美

突賣白元口罩指定 7 分店出售。詳情。

莎莎SaSa

全線分店售白元・My Melody 成人及小童口罩。詳情。

卓悅

日本 ZODIAC 三層口罩發售。詳情。

永安百貨

預購韓國製可重用口罩。詳請。

SaSa

今日不設門市和網上派籌

泰迎

贈12000個口罩白米漂白水詳情。

幸福堂

贈口罩抗肺炎詳情。

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

永安百貨

Sunna 抗菌銅可重用口罩接受預購詳情。

OK,711

有多款大人小童口罩賣，小童口罩賣$48 包/10個。詳情。

古天樂

捐 130 萬個口罩贈社區！優先送贈 4 類人士詳情

盈科拓展

捐 20 萬個口罩 贈予醫管局及社會有需要人士詳情

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

日本城

向九巴提供 6.8 萬口罩詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

卓悅

可留意網店更新，詳情。

田生集團

贈 12000 個口罩詳情。

Little Monster

售韓國越南口罩・防疫用品詳情

The One ,皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售，另有Dr. Story 99.9%消毒濕紙巾售價：$9/包 $15/2包。

卓悅



3 款防疫用品返貨詳情。

深水埗特賣城

出售 75℅ 火酒 260ml 大樽裝只售 ＄39詳情。

日本城

有日本消毒搓手液發售，詳情。

123 by Ella

開賣護目鏡 每副 ＄20 防飛沬飛濺詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

一田

有多款清潔用品到貨

Sasa

【新冠肺炎】莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

香港集運

中東採購醫用口罩賣$130/50個詳情

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

汽車美容及洗車用品

多款防疫用品詳情。

裕采 ur-choize

日本REED 成人3層口罩 50個(細碼)發售。詳情。

執笠清貨男

售印尼醫療專用sensi口罩詳情。

Baby B 美國入口嬰兒用品專門店

Sanger 口罩(50片裝)預計三月頭到港詳情。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

卓悅網店

出售德國 FFP2 醫療用防護口罩詳情。



印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

【2月20日 最新消息】

OK,711

有多款大人小童口罩賣，小童口罩賣$48 包/10個。詳情。

古天樂

捐 130 萬個口罩贈社區！優先送贈 4 類人士詳情

盈科拓展

捐 20 萬個口罩 贈予醫管局及社會有需要人士詳情

日本城

突賣日本三層口罩！指定 7 分店發售詳情。

OK,711

有多款大人小童口罩賣，小童口罩賣$48 包/10個。詳情。

卓悅

賣日本三層口罩詳情。

日本城

向九巴提供 6.8 萬口罩詳情。

香港口罩工廠

測試已完成 90％ 即將試產詳情

Little Monster

售韓國越南口罩・防疫用品詳情

泰迎

贈12000個口罩白米漂白水詳情。

莎莎

開賣韓國 ATEX KF94 及日本 ACE N99 口罩。詳情。

中華總商會

贈 20,000 個口罩。詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

Logon

有多款口罩賣,$48包起。

卓悅

早上全線分店沒有口罩發售。建議可留意網店更新，詳情。

樓上

採購 20 萬個口罩到貨！ 今日可用 1 元換購 5 個詳情。另提供免排隊換購口罩 4 步教學詳情。

田生集團

贈 12000 個口罩詳情。

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

The One ,皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

好棧

售韓國製KF94 口罩 $160 包有 11 個詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

卓悅



3 款防疫用品返貨詳情。

深水埗特賣城

出售 75℅ 火酒 260ml 大樽裝只售 ＄39詳情。

日本城

有日本消毒搓手液發售，詳情。

123 by Ella

開賣護目鏡 每副 ＄20 防飛沬飛濺詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價

一田

有多款清潔用品到貨

Sasa

【新冠肺炎】莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

香港集運

中東採購醫用口罩賣$130/50個詳情

深水埗電子特賣城

$20 / 3 個口罩！ 日本 Ag+ 銀防菌三層外科口罩套裝詳情。另有開賣其他多款日本口罩詳情。

RedSo

有派發口罩活動詳情。

汽車美容及洗車用品

多款防疫用品詳情。

執笠清貨男

售印尼醫療專用sensi口罩詳情。

Baby B 美國入口嬰兒用品專門店

Sanger 口罩(50片裝)預計三月頭到港詳情。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

幸福堂

贈口罩抗肺炎詳情。

卓悅網店

出售德國 FFP2 醫療用防護口罩詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝



印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

NiceCar

10,000 萬個韓國 KF94 口罩現貨發售。詳情。

李嘉誠基金會

首批防疫物資抵港先派 25 萬口罩 稍後再派防護衣及 N95 口罩予醫護詳情

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

Ohmy Baby & Beauty

荷蘭入口 德國MaiMed醫護用口罩詳情。

Adella Beaute

購得 35 萬個（7,000 盒） ASTM Level 1 口罩發售，預計 2 月底到貨。詳情。

【2月19日 最新消息】

$1 買 5 片口罩! 樓上賣 20 萬個口罩 免排隊換購口罩步驟

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

The One ,皇室堡

兩商場備72000韓國口罩供換領谷人流詳情。

好棧

售韓國製KF94 口罩 $160 包有 11 個詳情。

Supergirl

售美國手術口罩售$150盒/50個詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

彩虹串燒專門店

派發免費抗疫包詳情。

小魔怪

【新冠肺炎】小魔怪快閃觀塘口罩散貨場 11 時開賣 6 款抗疫情產品，尚有現貨

卓悅



3 款防疫用品返貨詳情。

海味店

【好人好事】海味店贈長者4000口罩 下午九龍城門市派發

深水埗特賣城

出售 75℅ 火酒 260ml 大樽裝只售 ＄39詳情。

日本城

【新冠肺炎】日本城今早突賣日本口罩！指定 5 分店出售﹔另有日本消毒搓手液發售，詳情。

123 by Ella

開賣護目鏡 每副 ＄20 防飛沬飛濺詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價

一田

有多款清潔用品到貨

卓悅網店

下午有口罩賣。詳情。

Sasa

【新冠肺炎】莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

香港集運

中東採購醫用口罩賣$130/50個詳情。

龍門冰室

70% 酒精搓手液 500ml 良心價發售詳情。

宏信藥房

土耳其次貨口罩超薄兼走鐵線！ 良心藥房：全部退款詳情。

深水埗電子特賣城

$20 / 3 個口罩！ 日本 Ag+ 銀防菌三層外科口罩套裝詳情。另有開賣其他多款日本口罩詳情。

RedSo

有派發口罩活動詳情。

執笠清貨男

售印尼醫療專用sensi口罩詳情。

Baby B 美國入口嬰兒用品專門店

Sanger 口罩(50片裝)預計三月頭到港詳情。

卓悅

2 月 19 日全線門市沒有口罩發售。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

幸福堂

贈口罩抗肺炎詳情。

樓上

採購 20 萬個口罩到貨！ 可用 1 元換購 5 個詳情。另提供免排隊換購口罩 4 步教學詳情。

卓悅網店

出售德國 FFP2 醫療用防護口罩詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝



印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

富途證券

富途證券捐口罩予長期病患及照顧者詳情。

龍門冰室

25 萬個口罩到貨，口罩每盒 50個，每盒售 $180詳情。

NiceCar

10,000 萬個韓國 KF94 口罩現貨發售。詳情。

李嘉誠基金會

首批防疫物資抵港先派 25 萬口罩 稍後再派防護衣及 N95 口罩予醫護詳情

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

香港人日曆

成本價預售抗武漢肺炎套裝詳情。

Ohmy Baby & Beauty

荷蘭入口 德國MaiMed醫護用口罩詳情。

Adella Beaute

購得 35 萬個（7,000 盒） ASTM Level 1 口罩發售，預計 2 月底到貨。詳情。

MEIYA STUDIO

Donghae Diaper MASK $49 包/3 個已到貨詳情。

CROXX MOTORSPORT

KF94/N95口罩賣$85一套5個詳情。

蟹貨倉

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 詳情。

【2月18日 最新消息】

深水埗電子特賣城

$20 / 3 個口罩！ 日本 Ag+ 銀防菌三層外科口罩套裝詳情。

卓悅

2 月 19 日全線門市沒有口罩發售。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

幸福堂

贈口罩抗肺炎詳情。

樓上

$1 買 5 片口罩！ 樓上賣 20 萬個口罩 免排隊換購口罩 4 步曲詳情。

實惠

突發開賣迷你酒精搓手液以及日本白元快適口罩。詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

深水埗電子特賣城

開賣多款日本口罩詳情。

卓悅網店

出售德國 FFP2 醫療用防護口罩詳情。

九龍印度廟

贈21,000個口罩詳情。

雅詠音響

有熱心小店捐出 8,000 個口罩予有需要人士詳情

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

Jolly Helper

派發印尼成人口罩詳情

環球全域電訊

免費派 1 萬口罩予獨居長者詳情

Youduud

歐洲 3 層醫護口罩賣 $140盒/50個詳情。

日本城

賣 SARAYA 三層不織布口罩 50 個裝詳情。

SaSa

店方指今日沒有口罩賣

卓悅

賣日本三層不織布口罩詳情。

富途證券

富途證券捐口罩予長期病患及照顧者詳情。

樓上

採購 20 萬個口罩到貨！ 可用 1 元換購 5 個詳情。

龍門冰室

25 萬個口罩到貨，口罩每盒 50個，每盒售 $180詳情。

蘇寧網店

再開賣 3M Nexcare 醫用口罩 超平價 $13包/5片開賣詳情。

NiceCar

10,000 萬個韓國 KF94 口罩現貨發售。詳情。

賓德汽車服務

聯同嬰幼用品商 BeBe Dream 捐贈口罩免洗消毒液，今日 930am 派發。詳情。

杜汶澤

購英國消毒搓手液抵港 詳情

眾志

再有 120 萬個口罩抵港免費派口罩詳情

李嘉誠基金會

首批防疫物資抵港先派 25 萬口罩 稍後再派防護衣及 N95 口罩予醫護詳情

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

香港人日曆

成本價預售抗武漢肺炎套裝詳情。

Ohmy Baby & Beauty

荷蘭入口 德國MaiMed醫護用口罩詳情。

Adella Beaute

購得 35 萬個（7,000 盒） ASTM Level 1 口罩發售，預計 2 月底到貨。詳情。

MEIYA STUDIO

Donghae Diaper MASK $49 包/3 個已到貨詳情。

CROXX MOTORSPORT

KF94/N95口罩賣$85一套5個詳情。

蟹貨倉

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 詳情。

華仁書院

發起口罩捐贈計畫 已募集逾 2000 個將轉送基層。詳情

【2月17日 最新消息】

賓德汽車服務

聯同嬰幼用品商 BeBe Dream 捐贈口罩免洗消毒液，明日 930am 派發。詳情。

眾志

再有 120 萬個口罩抵港免費派口罩詳情。

卓悅

晚上快閃賣 azfit日本製口罩。詳情。

莎莎

日本 Fitty 成人口罩及韓國 ONNIONNI 消毒搓手凝膠，港九 5 間分店發售。詳情。

李嘉誠基金會

首批防疫物資抵港先派 25 萬口罩 稍後再派防護衣及 N95 口罩予醫護詳情。

深水埗電子特賣城

開賣口罩一盒 30 個售 $99詳情。

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

東方文具

開賣防疫用品 有約 3000 盒口罩 另有酒精搓手液詳情。

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

士多

下午 3 點開售香港製殺菌口罩詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

領航地產

派2500個口罩及500枝抑菌劑 名額1000個詳情。

元朗商會

送每人10 個口罩・1 支搓手液詳情。

王牌冰室

冰室贈1萬枝漂白水。詳情。

皂然工房Innoscent

贈漂白水，港九兩地方派發。詳情。

東方文具

開賣韓國 KF94 口罩 下午加售防疫產品詳情。

蘇寧網店

開賣 3M Nexcare 醫用口罩 超平價 $13包/5片開賣詳情。

香港人日曆

成本價預售抗武漢肺炎套裝詳情。

Adella Beaute

購得 35 萬個（7,000 盒） ASTM Level 1 口罩發售，預計 2 月底到貨。詳情。

宏大通訊

免費派發口罩，料有1500人名額詳情。

MEIYA STUDIO

Donghae Diaper MASK $49 包/3 個已到貨詳情。

CROXX MOTORSPORT

KF94/N95口罩賣$85一套5個詳情。

卓悅

今日早上沒有口罩售賣。

蟹貨倉

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 詳情。

皂然工房

免費派發漂白水詳情。

領航地產

免費派發印尼一次性外科醫療三層口罩詳情。

慢煮工業

白楊街分店免費派發漂白水，每位限量 500ml

囍記- 港泰海

免費派發漂白水，要自備樽。詳情。

保進金屬棚架

棚架公司派發 5 千個口罩詳情

華仁書院

發起口罩捐贈計畫 已募集逾 2000 個將轉送基層。詳情

【2月16日 最新消息】

Adella Beaute

購得 35 萬個（7,000 盒） ASTM Level 1 口罩發售，預計 2 月底到貨。詳情。

囍記- 港泰海

免費派發漂白水，要自備樽。詳情。

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

上海新大眾大閘蟹專門店

售賣日本 N99 Morse Protection 口罩。詳情。

御記御犇麵館

大圍食店推捐口罩送麵 醫護人士可免費獲 3M N95 口罩詳情。

HKTVmall

不時會有口罩上架，買家可以多瀏覽。

CROXX MOTORSPORT

KF94/N95口罩賣$85一套5個詳情。

盾牌

盾牌口罩開倉日 13：30 最新消息詳情

盾牌口罩開倉價高開 $150！ 廠方：如不接受 可在 5 月疫情後購買

華潤堂

KF94 小童口罩30 個裝，售 $300。部分分店有售。

買口罩小心中招

發現假醫護供應商網頁賣口罩 懷疑盜名騙財 苦主已報警求助詳情。

盾牌

2 月 16 日盾牌口罩開倉日！ 售大量成人小童口罩派 10000 張籌詳情。

蟹貨倉

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 詳情。

慢煮工業

白楊街分店免費派發漂白水，每位限量 500ml

卓悅

2月16日沒有口罩返貨，提供 7 款防疫產品詳情。

BFE + PFE 99% 阻隔！ $95 盒/50 個泰國口罩

Logon

觀塘apm一樓21號舖 Log on 發售口罩 Easy Breath Comfy 口罩 （7片裝）$38 Unicharm 超立體口罩 （7片裝）$45詳情。

莎莎

賣 18,000 包日本 Fitty 口罩！ $24.6/7 個詳情。另有 Cellapy 思理膚護膚酒精搓手液 25ml，$10 包

裕華網店

賣口罩 DIAPRO 口罩良心價 $69/盒 （50個裝）詳情。

上海新大眾大閘蟹專門店

售賣日本 N99 Morse Protection 口罩。詳情。

永鴻 Motor Services

中午1點開始派口罩。詳情。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

御記御犇麵館

大圍食店推捐口罩送麵 醫護人士可免費獲 3M N95 口罩詳情。

HKTVmall

不時會有口罩上架，買家可以多瀏覽。

歐冠藥房

2月16日派中童口罩。詳情

保進金屬棚架

棚架公司派發 5 千個口罩詳情

華仁書院

發起口罩捐贈計畫 已募集逾 2000 個將轉送基層。詳情

【2月15日 最新消息】

莎莎

賣 18,000 包日本 Fitty 口罩！ $24.6/7 個詳情。

上海新大眾大閘蟹專門店

售賣日本 N99 Morse Protection 口罩。詳情。

裕華網店

賣口罩 DIAPRO 口罩良心價 $69/盒 （50個裝）詳情。

魄毅清潔

免費派發口罩，每人5 個詳情。

莎莎

韓國防護眼鏡，酒精搓手液返貨詳情

荃灣友信日韓藥粧

賣印尼外科口罩詳情

小時光 scoool

餐廳 1 萬個口罩予學生 每人限取10個詳情。

$75盒/50個 Sensi 醫療級三層口罩 影音店也賣口罩救港

Colourmix

賣日本口罩詳情

莎莎

賣日本口罩詳情

東方文具

賣大人小童口罩詳情

東瀛遊

再贈 2000 口罩！周六上午11時尖沙咀分店派詳情。

咖哩葉

長者可獲發 5 個口罩詳情

深水埗電子特賣城

多款日貨口罩發售詳情

BFE + PFE 99% 阻隔！ $95 盒/50 個泰國口罩

理想空間

派日本醫療用三層外科口罩！香港人限定 每人 5 個！詳情

御記御犇麵館

大圍食店推捐口罩送麵 醫護人士可免費獲 3M N95 口罩詳情。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

花研草說 MZK Life

免費派發1000個日本口罩及石斛凍齡茶200包， 詳情

Watsons 屈臣氏

推實名制口罩輪候系統詳情。

永利澳門有限公司

向澳門政府捐贈100萬個口罩詳情

歐冠藥房

2月16日派中童口罩。詳情

保進金屬棚架

棚架公司派發 5 千個口罩詳情

百佳網上超級市場

官網不定時於其網站補貨，瀏覽時可知道防疫產品銷售情況。

【2月14日 最新消息】

中記文具玩具模型行

3M N95 口罩 只售 $5 賣一個，開賣詳情。

Colourmix

日本 FITTY 口罩一日兩度返貨！$35/ 7 片 指定 6 間分店發售，開賣詳情。

小魔怪

開賣日本口罩 私人醫生診所優先，開賣詳情。

SaSa

防疫產品在青衣城發售開售詳情

123 by Ella

消毒搓手液開賣 3 支小瓶裝售 30 元，平市價一半，開賣詳情。

深水埗電子特賣城

日本製高品質不織布口罩 $250 盒詳情。

莎莎

突開賣日本 ACE N99 口罩 香港全線分店有售。詳情。

Colourmix

日本三層 FITTY 口罩返貨！詳情。

卓越

卓悅日本女士用外科口罩 3 間指定分店售賣。詳情。

小黑糖

7 時免費派發口罩 每人限取10個詳情。

御記御犇麵館

大圍食店推捐口罩送麵 醫護人士可免費獲 3M N95 口罩詳情。

黃文意

黃文意捐2萬個口罩今日派發詳情。

Watsons 屈臣氏

推實名制口罩輪候系統詳情。

歐冠藥房

2月16日派中童口罩。詳情

HKTVmall

執貨機械人 每日可執 1 萬張單詳情

龍門冰室

賣自家搓手液 $15 支， 詳情

華仁書院

發起口罩捐贈計畫 已募集逾 2000 個將轉送基層。詳情

香港婚活

情人節送花送朱古力已 out？3 成男女表示想收口罩及酒精消毒液。詳情

萬寧

今日部分分店有口罩賣，為 N99 的兒童口罩。

桔梗 JIEGENGE.HK

捐贈口罩供有需要市民和客人購買。詳情

Club Like

網店賣藍鷹牌兒童口罩，購買詳情

小黑糖

2月14日（五）免費派1000個口罩，購買詳情

花研草說 MZK Life

免費派發1000個日本口罩及石斛凍齡茶200包， 詳情

保進金屬棚架

棚架公司派發 5 千個口罩詳情

理想空間

派日本醫療用三層外科口罩！香港人限定 每人 5 個！詳情

【2月13日 最新消息】

保進金屬棚架

棚架公司派發 5 千個口罩詳情

理想空間

派日本醫療用三層外科口罩！香港人限定 每人 5 個！詳情

阿布泰國生活百貨

突發賣口罩 每片 $1詳情

深水埗電子特賣城

出售韓國 KF94 口罩 $45 / 3 個限購一包詳情

榮華慈善基金

捐贈 10 萬個口罩詳情

龍門冰室

賣自家搓手液 $15 支， 詳情

卓悅

卓悅 3 分店快閃開賣口罩詳情

新聞

代購商訴苦：美國 Medicom 口罩賣家加價 8 倍 不付新價不出貨詳情

豐鍋本家

免費派發由日本、印尼、印度製的口罩共 1,200 個。詳情

歐冠藥房

2月16日派中童口罩。詳情

youduud

售歐洲口罩共有50個，每盒80元。購買詳情

屈臣氏

屈臣氏口罩輪侯登記網站流出。詳情

Sasa

用 The GULU app 網上派籌賣口罩。詳情

萬寧

今日部分分店有口罩賣，亦有酒精搓手液賣。

卓悅

突擊指定分店開售日本製口罩及防疫消毒用品。詳情

理的

宣布口罩集中優先供應醫管局詳情

OK 便利店

即日開賣酒精消毒搓手液詳情

NABWork

銷售酒精搓手液、歐盟 FFP1 規格口罩等抗疫產品。詳情

租鋪

印度產醫用口罩，預計 3 月中空運到港。詳情

日本城

JHC 日本城再返日本口罩 指定 4 分店出售。詳情

萬達藥妝

今日下午 1 時再度派發口罩予有需要人士。詳情

桔梗 JIEGENGE.HK

捐贈口罩供有需要市民和客人購買。詳情

Club Like

網店賣藍鷹牌兒童口罩，購買詳情

The Gulu

莎莎 App 排隊取籌買口罩方法公開詳情

市民

有心人今日 2pm 派發5千個口罩詳情

Onbrico

免費派 16000 個口罩詳情

香港郵政

「口罩優先」派送 調配額外人手進行夜間派遞詳情

【2月12日 最新消息】

HKTVmall

指製口罩物料到齊 料可製造 100 萬個。詳情

Club Like

網店賣藍鷹牌兒童口罩，購買詳情

桔梗 JIEGENGE.HK

捐贈漂白水供市民自助分派。詳情

市民

有心人明日2pm派發5千個口罩詳情

卓悅心意

捐贈 10,000 個口罩及 1,000 包消毒濕紙巾予康美樓居民。詳情

莎莎

開賣韓國 HUSTORM KF94口罩（5個裝） + 送酒精搓手液50ml 1支 ，購買詳情

忠醫診所

平售 3M 口罩！＄40 9 片 ，購買詳情

聖公會聖基道兒童院

好心人捐贈口罩 小朋友合力 DIY 升級布口罩，詳情

眾志網店

今晚 8 點網售口罩，＄98 一盒有 50 個，購買詳情

卓悅網店

快閃開賣台灣兒童口罩 ＄55 一盒有 50 個。購買詳情

阿布泰國生活百貨

阿布泰酒精消毒棉紙全線分店發售，供有需要人士優先購買。購買詳情

田灣區議員

美國訂口罩售街坊。購買詳情

深水埗電子特賣城

開賣型仔防護眼鏡 ＄10 。購買詳情

香港作家王迪詩

一盒 50 個，每盒賣 $250，每人限一盒詳情

莎莎

開賣SUZURAN 成人標準／細碼口罩。購買詳情

卓悅

有口罩及防疫用品 4 款產品發售，只限青衣城分店。購買詳情

123 by Ella

指定 24 間分店開賣韓國 eco Dream KF94 成人口罩。購買詳情

再生會

早上11時派發每人可獲8個詳情

The Gulu

莎莎，日本城，友信合作推手機 App 排隊取籌買口罩詳情

【真假口罩】日本 Saraya 教授兩招分辨假口罩方法 有中文標記即為冒牌

尚德中西藥房

藥房今日每人派 1000ml 漂白水詳情

宏大通訊

再度免費派發口罩詳情

SRSWorks

美國 Level 3 粉紅色 20 個口罩一包低至 $40， 購買詳情

建達太陽能

【附三階段派發詳情】愛心建材公司 派發 100,000 個合規格口罩！詳情

平至 $2 一個！ 網店發售美國 Litepak 專業口罩【附訂購方法】

宏利

捐出10,000 個口罩詳情

杜汶澤

派發口罩予有需要人士，詳細

魚宮頤珊

免費派口罩，每人每天可取兩個口罩， 購買詳情

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

皇家體育會

將於2月15日星期六派發1000個口罩詳情

Cheung Tang

網民星期四元朗教育路街頭直接派發比老人家（每人5個）詳情

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

【2月11日 最新消息】

宏大通訊

再度免費派發口罩詳情

建達太陽能

【附三階段派發詳情】愛心建材公司 派發 100,000 個合規格口罩！詳情

平至 $2 一個！ 網店發售美國 Litepak 專業口罩【附訂購方法】

皇家體育會

將於2月15日星期六派發1000個口罩詳情

旺角樂高直銷中心

賣韓國 KF94 口罩，今晚 10 時開售， 購買詳情

尚德中西藥房

藥房星期三捐贈1000ml漂白水詳情

新地

新地採購 32 萬個口罩贈有需要人士詳情

Colourmix

KOKUBO口罩， 購買詳情

Cheung Tang

網民星期四元朗教育路街頭直接派發比老人家（每人5個）詳情

香港作家王迪詩

一盒 50 個，每盒賣 $250，每人限一盒詳情

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽。

萬達藥妝

藥房4pm派發免費口罩詳情

孖寶

免費漂白水派發 每人限取500ml詳情

麵之神

免費漂白水派發 每人限取一支詳情

上水區鄉事委員會

上水區鄉事委員會主席侯志強在 Facebook 專頁表示，捐贈 5,000 多個口罩予市民，今日（2 月 11 日）中午 12 時將在鄉事會派籌，2 時派發口罩；只要手持香港身份證，每人即可獲 6 個口罩，先到先得，派完即止。詳情

荃灣宣道會海濱堂

捐贈 8,400 個口罩，下午 2 時派籌。詳情

Goodlife

【口罩義賣】印尼 U mask 成人醫用口罩（一包5個）， 購買詳情

友信日韓藥粧

韓國現貨大人/中童KF94（獨立包裝）25/個 ， 購買詳情

卓悅

售日本 KOO ECO PM2.5 口罩。詳情

莎莎

推 App 排隊取籌買口罩，免買家辛苦， 購買詳情

魚宮頤珊

免費派口罩，每人每天可取兩個口罩， 購買詳情

SRSWorks

美國 Level 3 粉紅色 20 個口罩一包低至 $40， 購買詳情

Focus Point

售印尼 Sensi 醫療級三層口罩，可過濾 95% 病毒細菌，$75盒 /50 個， 購買詳情

Baby B 美國入口嬰兒用品專門店

售美國 Kimberly-Clark Level 3 最高防護口罩， 購買詳情

杜汶澤

派發 2 萬口罩全數送前線醫護，詳細

Basic Concept

泰國三層口罩 $95/1 盒 50 個， 購買詳情

Mochhi Fashion

78元/50個 印尼 OneMed 口罩現貨到， 購買詳情