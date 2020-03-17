【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

新冠肺炎疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！ 這為各位搜尋多間商戶最新口罩供貨和免費派發詳情，並會每日 不斷更新 更新口罩供貨情況，讓市民買到平價口罩。

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

【口罩知識】解讀熱門防菌口罩規格 BFE．PFE．VFE 好重要？

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【最新消息】中國口罩日產量逾 1 億個 超過 2500 間企業生產口罩

【口罩保存】天氣潮濕擔心口罩防護力受影響？口罩防潮 2 步完成

【3 月 17 日 最新消息】

卓悅

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【近日時常開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

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SPTMask

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新香港口罩廠今日於大埔舉行開幕禮詳見

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今日免費派發口罩詳見

口罩工廠

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Mask Factory 口罩工廠

2 萬呎新廠房周五起運作！ 4 月設中童及小童生產線詳見

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今日發放成人口罩予大埔區內SEN學童之家長及殘疾人士詳見

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【口罩消息】香港應傚法？ 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年

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【相關內容】印尼宣布將禁口罩出口 嚴防市場口罩炒賣 估計香港印尼口罩售價將上揚

教協

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【相關內容】韓國完全禁止口罩出口 再推行實名限購 每星期只可購 2 個

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不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

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【3 月 16 日 最新消息】

CareHK

新香港口罩廠 3 月 17 日於大埔舉行開幕禮詳見

HKBN

推兩年免費住宅寬頻計劃！附申請資格及方法！詳見

泉酒莊

周二派防疫用品詳見

Jolie Femme

免費派發口罩詳見

SPT Mask 國藥科技

PT Mask 國藥科技口罩周二開賣 網上預購香港製造口罩 FAQ詳見

口罩工廠

網傳 Mask factory 口罩工廠「走佬」！ 官方聲明：會出律師信詳見

東興大藥房

訂日本口罩 售 $150盒/30個詳見

Donki

荃灣西店快閃 Medicom 口罩$12.5

卓悅

ANADELIA S.A 口罩換購價$68包/25個詳見

【近日時常開賣】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

AEON Living Plaza

尖沙咀12 蚊快閃賣口罩

Donki

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卓悅

開售阿根廷ANADELIA S.A口罩 25個連搓手液套裝 $120，ANADELIA S.A口罩規格詳見

Mask Factory 口罩工廠

2 萬呎新廠房周五起運作！ 4 月設中童及小童生產線詳見

HKBN

送酒精搓手液詳見

卓悅

日本幼童口罩 60個抗疫套 裝$299詳見

SPT Mask國藥科技

本周二將開賣港產國藥科技口罩，售 $125盒/50個起詳見

【口罩消息】香港應傚法？ 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年

Mommylicious CLUB

港產口罩Mommylicious CLUB 即時開始訂購！ 一盒 50 個售 $138詳見

HK Mask

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Under Armour

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卓悅

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SPT Mask國藥科技

本周將開賣港產口罩詳見

Oxyair Mask

港產口罩堅持有證書才開訂 ！ 可做 800 萬個口罩原料已抵港詳見

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發放成人口罩予大埔區內SEN學童之家長及殘疾人士詳見

卓悅

開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個詳見

深水埗小店

平賣日本外科口罩！ VFE 95%口罩平均每個僅售 $2詳見

【最新消息】【附口罩外觀圖】小心中招 立即停用！ 海關發現 4 款口罩含菌量超標

B&M

延長口罩壽命！售日製口罩替換墊$30/50片詳見

Mommylicious CLUB

港產口罩廠每日生產 14 萬片，已接受預訂詳見

雅施x靚太

開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片詳見。

口罩工廠

出帖嚴正聲明 逐一反駁 「Mask Factory 大騙局」詳見。

【相關內容】印尼宣布將禁口罩出口 嚴防市場口罩炒賣 估計香港印尼口罩售價將上揚

租鋪

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福港中西大藥行

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教協

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Colourmix

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True Light

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深水埗電子特賣城

可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個詳見

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【相關內容】韓國完全禁止口罩出口 再推行實名限購 每星期只可購 2 個

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自動售賣機有 Diapro 3 層外科口罩賣 ，WeChat Pay 付款即減 $10詳見

The ONE・皇室堡

推積分換口罩活動 詳見

【口罩選購】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

日本城

日本城售口罩及戶外衛生用品套裝。詳情。

Donki

每日有盒裝日本口罩賣，每日開店即時發售。

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韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

【3 月 15 日 最新消息】

【口罩消息】香港應傚法？ 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年

HK Mask

K. Kwong 可重用口罩 HK Mask 明天 11 點預售 詳見

Oxyair Mask

堅持有證書才開訂 ！ 可做 800 萬個口罩原料已抵港詳見

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心

發放成人口罩予大埔區內SEN學童之家長及殘疾人士詳見

卓悅

突發開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個詳見

異度空間工作室

口罩開倉！ Blossom 口罩 $150 起 （1盒50個） 另有N95/小童款式詳見

深水埗小店

平賣日本外科口罩！ VFE 95%口罩平均每個僅售 $2詳見

華潤堂

附 iimono成人口罩50個裝！ 華潤堂開賣抗疫套裝 $130詳見

卓悅

烏克蘭 BUK FFP2 帶空氣閥式口罩一7個套裝$29

【最新消息】【附口罩外觀圖】小心中招 立即停用！ 海關發現 4 款口罩含菌量超標

莎莎

附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝莎莎開售防疫心意包售$98詳見

B&M

延長口罩壽命！售日製口罩替換墊$30/50片詳見

Zenon

今日4pm 派發防疫福袋詳見

卓悅

賣Daiso 7個裝口罩防疫套裝$99

Living plaza

大窩口店開售$12口罩

一田

賣白元口罩$27.9 3個起，限官塘店

Mommylicious CLUB x Face Armor

港產口罩廠每日生產 14 萬片，已接受預訂詳見

阿布泰

馬鞍山分店有售 3M N95 口罩，$198 盒/20 個。

卓悅

今日全線分店不設店舖排隊派籌安排。建議可留意明市或網店口罩突發開賣詳見

雅施x靚太

開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片詳見。

口罩工廠

出帖嚴正聲明 逐一反駁 「Mask Factory 大騙局」詳見。

【相關內容】印尼宣布將禁口罩出口 嚴防市場口罩炒賣 估計香港印尼口罩售價將上揚

凱旋教育中心

今日派發第二輪口罩詳見。

租鋪

港商口罩每盒 $139 /50 個 另計劃生產小童口罩詳見。

福港中西大藥行

藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒詳見。

【相關內容】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

OK 便利店

nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個詳見

AEON Living Plaza

口罩一律只售 $12 網民現場直擊口罩快閃賣詳見

教協

賣口罩，只限會員詳見

Colourmix

推 KF94 口罩換購優惠 換購價 $65/ 5 片再送抗菌搓手液 30ml詳見

【相關內容】收益捐往慈善團體！ 愛心醫療產品公司平售口罩 $50 盒/50 個

True Light

本地口罩最快 4 月發貨趕及復課 每盒成人小童口罩均價 $150詳見

深水埗電子特賣城

可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個詳見

OK 便利店

GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩售$99再送抗菌搓手液詳見

【相關內容】韓國完全禁止口罩出口 再推行實名限購 每星期只可購 2 個

SmADt

自動售賣機有 Diapro 3 層外科口罩賣 ，WeChat Pay 付款即減 $10詳見

The ONE・皇室堡

推積分換口罩活動 詳見

【口罩選購】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

日本城

日本城售口罩及戶外衛生用品套裝。詳情。

Donki

每日有盒裝日本口罩賣，每日開店即時發售。

玩具反斗城

尚芳抗菌孖寶– 8片獨立包裝尚芳抗菌小童口罩 $89.9

【相關內容】日本 Amazon 一盒口罩售 480 日元 運費卻高達港幣 3 萬多

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

【3 月 14 日 最新消息】

雅施x靚太

開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片詳見。

莎莎

連白元 PM2. 5成人口罩 （30片裝） 防疫心意包平賣 $138詳見。

凱旋教育中心

今明兩日派發第二輪口罩詳見。

租鋪

港商口罩每盒 $139 /50 個 另計劃生產小童口罩詳見。

福港中西大藥行

藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒詳見。

Hero's Friday

贈口罩予有需要人士詳見

小魔怪

觀塘門市今日續賣口罩・防疫用品開賣 詳見。

卓悅

發售 3Q 10 個口罩套裝 $110 及卓悅發售兒童口罩抗疫套裝 $79 套詳見

Aeon

太古分店有日本口罩快閃賣

【相關內容】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

Sasa

今日不設排隊賣口罩安排

口罩工廠

接受退款 周六中午前要提交申請詳見。

卓悅

3月14日起，全線分店不設店舖排隊派籌安排。建議可留意明市或網店口罩突發開賣詳見

好鄰舍北區教會

今日派口罩任何持有中學或大專學生證之香港人詳見

【相關內容】印尼宣布將禁口罩出口 嚴防市場口罩炒賣 估計香港印尼口罩售價將上揚

King's Bag Factory

贈抗疫包1000份 有齊口罩搓手液紙巾詳見

True Light

本地口罩最快 4 月發貨趕及復課 每盒成人小童口罩均價 $150詳見

【相關內容】愛心藥房平售 BFE99% 三層獨立包裝口罩平售 $60盒/50個

591 房屋交易網

總共派發 5,000 個口罩詳見

小魔怪

觀塘新門市口罩・防疫用品開賣詳見

Oxyair Mask HK

可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議詳見

李氏大藥廠

預計 4 月生產口罩 月產量達 200 萬個詳見

【相關內容】莎莎 Sasa 網站「網上排隊」賣口罩！記者成功搶購心得分享！

OK 便利店

nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個詳見

AEON Living Plaza

口罩一律只售 $12 網民現場直擊口罩快閃賣詳見

教協

賣口罩，只限會員詳見

Colourmix

推 KF94 口罩換購優惠 換購價 $65/ 5 片再送抗菌搓手液 30ml詳見

【相關內容】收益捐往慈善團體！ 愛心醫療產品公司平售口罩 $50 盒/50 個

鴻福堂

南美洲三層醫療口罩售 $180 盒 50 個詳見

深水埗電子特賣城

可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個詳見

OK 便利店

GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩售$99再送抗菌搓手液詳見

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推積分換口罩活動 詳見

【口罩選購】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

日本城

日本城售口罩及戶外衛生用品套裝。詳情。

Donki

每日有盒裝日本口罩賣，每日開店即時發售。

玩具反斗城

尚芳抗菌孖寶– 8片獨立包裝尚芳抗菌小童口罩 $89.9

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Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

一田

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【3 月 13 日 最新消息】

【相關內容】口罩一律只售 $12 ！ 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

卓悅

3月14日起，全線分店不設店舖排隊派籌安排。可留意明市或網店口罩突發開賣詳見

友和YoHo

友和YoHo今日定時閃賣口罩 5 個 KF94 口罩售 $29詳見

AEON Living Plaza

天水圍銀座分店 $12 口罩到貨，每人限買 3 包。其他分店過往開賣詳見。

屈臣氏網店

發售 N99 Nask納米纖維智能口罩詳見

【相關內容】印尼宣布將禁口罩出口 嚴防市場口罩炒賣 估計香港印尼口罩售價將上揚

Hero's Friday

今日 4 點贈口罩予有需要人士詳見。

雅施x靚太

開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片詳見。

【相關內容】愛心藥房平售 BFE99% 三層獨立包裝口罩平售 $60盒/50個

卓悅

售阿根廷ANADELIA S.A口罩 3層PP醫用款售$68包/25個詳見。

莎莎

網店開賣日本Fitty絲柔口罩7個裝$29.9詳見。

小魔怪

觀塘門市續賣口罩・防疫用品開賣 詳見。

卓越

今日全線分店不設店舖排隊派籌安排 ；另推HK$99抗疫套裝，包10個日本口罩及韓國消毒啫喱。詳見。

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King's Bag Factory

贈抗疫包1000份 有齊口罩搓手液紙巾詳見

True Light

本地口罩最快 4 月發貨趕及復課 每盒成人小童口罩均價 $150詳見

591 房屋交易網

總共派發 5,000 個口罩詳見

小魔怪

觀塘新門市口罩・防疫用品開賣詳見

Oxyair Mask HK

可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議詳見

李氏大藥廠

預計 4 月生產口罩 月產量達 200 萬個詳見

OK 便利店

nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個詳見

好鄰舍北區教會

派口罩任何持有中學或大專學生證之香港人詳見

AEON Living Plaza

口罩一律只售 $12 網民現場直擊口罩快閃賣詳見

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Colourmix

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南美洲三層醫療口罩售 $180 盒 50 個詳見

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日本城

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【3 月 12 日 最新消息】

卓悅

網店突發開售 KOWA 三次元高機能抗菌口罩詳見

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Oxyair Mask HK

可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議詳見

李氏大藥廠

預計 4 月生產口罩 月產量達 200 萬個詳見

卓悅

網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個詳見

德仁中西大藥房

BFE99% 三層獨立包裝口罩平售 $60盒/50個詳見

King's Bag Factory

贈抗疫包1000份 有齊口罩搓手液紙巾詳見

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觀塘門市口罩・防疫用品開賣詳見

Aeon

大窩口店快閃賣nepia企鵝仔口罩$35/5個

千色店

快閃賣日本口罩$39/7個

華潤堂

售口罩套裝詳見

卓悅

今日全線分店不設店舖排隊派籌安排 。

影音使團

今天12：30派發1,000個口罩。

地點：九龍牛頭角鴻圖道一號影音使團地下天恩館

OK 便利店

nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個詳見

口罩工廠

網站被黑客攻擊只賣出 1 成貨！ 即時可重新訂購詳見

好鄰舍北區教會

派口罩任何持有中學或大專學生證之香港人詳見

SaSa 莎莎

SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝詳見

保信慈善基金

今日派發 20,000 口罩予有需要市民詳見

AEON Living Plaza

口罩一律只售 $12 網民現場直擊口罩快閃賣詳見

港鐵

設口罩生產線生產口罩詳見

阿布泰

望市民幫手清廁紙詳見

教協

賣口罩，只限會員詳見

鍾國斌

港產布口罩可重用 60 次面世詳見

【相關內容】莎莎 Sasa 網站「網上排隊」賣口罩！記者成功搶購心得分享！

Yellowfactory

本土口罩廠 Yellowfactory 登場！ 口罩原料已率先抵港詳見

591 房屋交易網

總共派發 5,000 個口罩詳見

火鍋撚

派贈 2000 份抗疫用品詳見

【疫情商機】中國研發「防護鼻罩」吃飯避感染 病毒飛沫不會由口腔食道進入嗎？

莎莎

發售附5個KF94口罩連兩枝搓手液套裝，套装價$128

Colourmix

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Dream Hub

免費送口罩，每人可獲 20 個。詳見

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A.W.Fashion

送日本製 unicharm 口罩一包七個詳見

鴻福堂

南美洲三層醫療口罩售 $180 盒 50 個詳見

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賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 特價 $9.9 一件詳見

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韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

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The ONE・皇室堡

推積分換口罩活動 詳見

深水埗特賣城

售開門㩒掣「神器」 毋須直接接觸物件詳見

【口罩選購】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

鄰住買

今日 6pm 賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 特價 $9.9 一件詳見

華潤堂

抗疫必備套裝$75 只限今天詳情

萬寧

【附購買連結】店方售賣理的口罩 $68 盒/30個詳情

卓悅

3月6日 全線分店不設店舖排隊派籌安排 。開賣口罩連金莎套餐，售$150 起，門市有售詳情 另有 日本ZODIAC三層口罩抗疫優惠套裝售 $373

深水埗明哥

夥共享充電公司今日派發 4,000 個口罩 詳情

德仁中西大藥房

平售 75% 乙醇消毒火酒！ $22/450ml．$140 / 3.6L 有證書免買假貨詳見

錦興瓷器行

售 3M N95 口罩 $120 盒/20個詳見

【相關內容】理的口罩發聲明 指未曾供貨予一家口罩專門作銷售

日本城

日本城售口罩及戶外衛生用品套裝。詳情。

Aspire Upper Room

派發 5,000 個免費口罩及酒精消毒用品詳情。

【已到貨】古天樂捐 130 萬個口罩贈社區 肺積塵互助會出帖感謝男神

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

Donki

每日有口罩賣，開店即發售。

Sasa

3月4日至3月6日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。例如發售銀離子日本 VFE 99%口罩 詳情

【相關內容】網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

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尚芳抗菌孖寶– 8片獨立包裝尚芳抗菌小童口罩 $89.9

【又要買口罩！】梁卓偉：香港或爆發第二波疫潮！建議市民儲備幾個月口罩量

深水埗電子特賣城

日本口罩 立體設計售 $69 包 （12 個裝）詳情

華潤堂

抗疫套裝（有3個KF94口罩） $80

香港裝飾材料有限公司

周五派發20000口罩詳情

7-11

有印尼和 N95 口罩發售詳情

【相關內容】日本 Amazon 一盒口罩售 480 日元 運費卻高達港幣 3 萬多

議員莫乃光

加碼派發 4,000 個外科口罩詳情

天益參茸

發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個詳情

【相關內容】中科工程 x 租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

【相關內容】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

零食皇 SNACK WONG

防災備品現貨（包括獨立包裝口罩7個）詳情

先施

防疫套裝售 $148詳情

香港人日曆 HongKonger Calendar

葵芳柴灣防疫用品大開倉詳情

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

魚家

免費送 3M 口罩一包詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳情

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【一文看清口罩售價】3月4日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

【3月 4 日 最新消息】

【酒精行騙】海關再檢獲有藥房賣含甲醇酒精 使用後嚴重者可使人中毒

卓悅

3月5日 全線分店不設店舖排隊派籌安排

【附萬寧派籌連結】萬寧經手機 App 派籌賣「理的口罩」 手機取籌 Step bu Step 教學

德仁中西大藥房

平售 75% 乙醇消毒火酒！ $22/450ml．$140 / 3.6L 有證書免買假貨詳見

錦興瓷器行

售 3M N95 口罩 $120 盒/20個詳見

【相關內容】理的口罩發聲明 指未曾供貨予一家口罩專門作銷售

鄰住買

今日 6pm 賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 特價 $9.9 一件詳見

日本城

日本城售口罩及戶外衛生用品套裝。詳情。

Aspire Upper Room

派發 5,000 個免費口罩及酒精消毒用品詳情。

【已到貨】古天樂捐 130 萬個口罩贈社區 肺積塵互助會出帖感謝男神

一田

日本兒童卡通口罩$99 30個。詳情。

莎莎網店

開賣日製白元 PM2.5 柔滑兒童口罩 售 $29 包/7 片詳情

紫花油藥廠

建立口罩廠 料月產達 400 萬個醫療級別口罩詳情

萬寧

【附購買連結】店方售賣理的口罩 $68 盒/30個詳情

大航假期

今日再派發 60000 口罩免排隊詳情

【相關內容】收益捐往慈善團體！ 愛心醫療產品公司平售口罩 $50 盒/50 個

Donki

每日有口罩賣，開店即發售。

卓悅

3月4日 全線分店不設店舖排隊派籌安排

開賣口罩連金莎套餐，售$150 起，門市有售詳情

深水埗明哥

夥共享充電公司周四派發 4,000 個口罩 詳情

Sasa

3月2日至3月6日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。例如發售銀離子日本 VFE 99%口罩 詳情

【相關內容】網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

玩具反斗城

尚芳抗菌孖寶– 8片獨立包裝尚芳抗菌小童口罩 $89.9

【又要買口罩！】梁卓偉：香港或爆發第二波疫潮！建議市民儲備幾個月口罩量

深水埗電子特賣城

日本口罩 立體設計售 $69 包 （12 個裝）詳情

友邦慈善基金

捐贈10000個抗疫包予基層家庭詳情

華潤堂

抗疫套裝（有3個KF94口罩） $80

香港裝飾材料有限公司

周五派發20000口罩詳情

港產口罩



「Savewo 救世」開發 5 款口罩詳情

7-11

有印尼和 N95 口罩發售詳情

【相關內容】日本 Amazon 一盒口罩售 480 日元 運費卻高達港幣 3 萬多

議員莫乃光

加碼派發 4,000 個外科口罩詳情

天益參茸

發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個詳情

買上癮

KF94口罩門市限定平售 $15/片詳情

【相關內容】中科工程 x 租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

【相關內容】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

零食皇 SNACK WONG

防災備品現貨（包括獨立包裝口罩7個）詳情

先施

防疫套裝售 $148詳情

香港人日曆 HongKonger Calendar

葵芳柴灣防疫用品大開倉詳情

深水埗電子特賣城

除病毒掛裝 + 口罩 套餐清貨價 $45 發售詳情

ChargeSpot

3月5日派口罩詳情

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

中小企食店聯盟

以成本價發售口罩 $60 盒 50 個詳情

【一文看清口罩售價】3月3日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

魚家

免費送 3M 口罩一包詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳情

養生藥饍坊

Rilakkuma口罩（成人size）VFE ＞99%詳情

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【3月 3日 最新消息】

萬寧

【附購買連結】店方售賣理的口罩 $68 盒/30個詳情

卓悅

開賣口罩連金莎套餐，售$150 起，門市有售詳情

玩具反斗城

尚芳抗菌孖寶– 8片獨立包裝尚芳抗菌小童口罩 $89.9

鄰住買

今日賣韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 特價 $9.9 一件詳情

Sasa

部分門市有 3 次完VFE口罩賣，$198 一盒 15 個

紫花油藥廠

建立口罩廠 料月產達 400 萬個醫療級別口罩詳情

買上癮

派 6000 口罩，每人可取 12 個詳情

【又要買口罩！】梁卓偉：香港或爆發第二波疫潮！建議市民儲備幾個月口罩量

深水埗電子特賣城

日本口罩 立體設計售 $69 包 （12 個裝）詳情

友邦慈善基金

捐贈10000個抗疫包予基層家庭詳情

一合口罩

【有購買 Link】「一合口罩」今日預售 ，口罩規格售價預覽 詳情

一合口罩

口罩今日 2：30 預售 料低至 $1 個，廠商希望做到一人一口罩 詳情

華潤堂

抗疫套裝（有3個KF94口罩） $80

香港裝飾材料有限公司

贈20000口罩 即日下午及周五派發詳情

NASK

今日有少量口罩賣詳情

港產口罩



「Savewo 救世」開發 5 款口罩詳情

龍門冰室

45 萬個醫療級別口罩到貨詳情

卓悅

3月3日 全線分店不設店舖排隊派籌安排.另多款防疫產品到貨詳情

7-11

有印尼和 N95 口罩發售詳情

【入貨小心騙子】日本 Amazon 一盒口罩售 480 日元 運費卻高達港幣 3 萬多

議員莫乃光

加碼派發 4,000 個外科口罩詳情

Sasa

3月2日至3月6日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。例如發售銀離子日本 VFE 99%口罩 詳情

The Club

今日分數換ENOVATA納米光觸媒兒童口罩 詳情

深水埗明哥

夥共享充電公司周四派發 4,000 個口罩 詳情

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

天益參茸

發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個詳情

買上癮

KF94口罩門市限定平售 $15/片詳情

【相關內容】中科工程 x 租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

大航假期

再派發 60000 口罩免排隊詳情

【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

買上癮

向學生派發口罩詳情

零食皇 SNACK WONG

防災備品現貨（包括獨立包裝口罩7個）詳情

先施

防疫套裝售 $148詳情

香港人日曆 HongKonger Calendar

葵芳柴灣防疫用品大開倉詳情

深水埗電子特賣城

除病毒掛裝 + 口罩 套餐清貨價 $45 發售詳情

ChargeSpot

3月5日派口罩詳情

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

中小企食店聯盟

以成本價發售口罩 $60 盒 50 個詳情

【一文看清口罩售價】3月1日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

魚家

免費送 3M 口罩一包詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳

養生藥饍坊

Rilakkuma口罩（成人size）VFE ＞99%詳情

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【3月 2日 最新消息】

一合口罩

3月3日起預售 廠商希望做到一人一口罩 詳情

龍門冰室

45 萬個醫療級別口罩到貨詳情

7-11

有印尼和 N95 口罩發售詳情

議員莫乃光

加碼派發 4,000 個外科口罩詳情

【又要買口罩！】梁卓偉：香港或爆發第二波疫潮！建議市民儲備幾個月口罩量

Sasa

售銀離子日本 VFE 99%口罩 詳情

The Club

分數換ENOVATA納米光觸媒兒童口罩 詳情

買上癮

派 6000 口罩，每人可取 12 個詳情

鄰住買

韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 特價 $9.9 一件詳情

港產口罩



「Savewo 救世」開發 5 款口罩詳情

深水埗明哥

夥共享充電公司周四派發 4,000 個口罩 詳情

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

天益參茸

發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個詳情

卡萊美

白元口罩 3 個裝 $27.9

買上癮

KF94口罩門市限定平售 $15/片詳情

【相關內容】中科工程 x 租鋪成功採購 300 萬個口罩 將以合理價錢出售

Yahoo App

免費換一萬個口罩及過萬防疫、消毒用品 詳情

田生集團

贈 4500 印尼口罩予有需要巿民詳情

K Club

派口罩長者限定，詳情

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

卓悅

3月2日 全線分店不設店舖排隊派籌安排.另多款防疫產品到貨詳情

莎莎



3月2日至3月6日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

大航假期

再派發 60000 口罩免排隊詳情

【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

買上癮

向學生派發口罩詳情

莎莎

Aroma Echo75%酒精噴霧100ml 售$19支

零食皇 SNACK WONG

防災備品現貨（包括獨立包裝口罩7個）詳情

先施

防疫套裝售 $148詳情

香港人日曆 HongKonger Calendar

葵芳柴灣防疫用品大開倉詳情

深水埗電子特賣城

除病毒掛裝 + 口罩 套餐清貨價 $45 發售詳情

ChargeSpot

3月5日派口罩詳情

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

莎莎

向保良局捐出韓國 KF 94 口罩詳情

陽光復康用品公司



將送出1000個印尼口罩詳情

星元素演藝學院

免費派發抗疫物品詳情

中小企食店聯盟

以成本價發售口罩 $60 盒 50 個詳情

【一文看清口罩售價】3月1日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

魚家

免費送 3M 口罩一包詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳

Logon

$100 6個 KF94 獨立裝口罩！

養生藥饍坊

Rilakkuma口罩（成人size）VFE ＞99%詳情

卓悅

多款防疫產品上架詳情

最新口罩價格



口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數詳情

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

HKTVmall

免運費金額回復正常詳情

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【3月 1 日 最新消息】

卓悅

3月2日 全線分店不設店舖排隊派籌安排

鄰住買

韓製 O2 WEAR KF94 成人醫療口罩 特價 $9.9 一件詳情

大航假期

再派發 60000 口罩免排隊詳情

【新冠肺炎】美國超市出現搶購潮 貨架全被清空 【多圖】

買上癮

向學生派發口罩詳情

莎莎

Aroma Echo75%酒精噴霧100ml 售$19支

Yahoo App

免費換一萬個口罩及過萬防疫、消毒用品

小黑糖

今日 4 點免費派發口罩詳情

買上癮

KF94口罩門市限定平售 $15/片詳情

天益參茸

發售巴西 Level 2 三層口罩現貨 $90盒/50 個詳情

零食皇 SNACK WONG

防災備品現貨（包括獨立包裝口罩7個）詳情

先施

防疫套裝售 $148詳情

香港人日曆 HongKonger Calendar

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深水埗電子特賣城

除病毒掛裝 + 口罩 套餐清貨價 $45 發售詳情

永泰佛行

免費派 17,000 個口罩詳情

ChargeSpot

3月5日派口罩詳情

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

Coffee Academics

今日 3 點派發口罩詳情

一田百貨

特急口罩供應詳情

Medisource Supply

香港醫療產品公司賣口罩，平售 $50 盒/50 個，最後今日詳情

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

大圍小館

4 時開始派籌後派米及口罩詳情

孖寶車仔麵

今日 3 點派發口罩詳情

Uchi 屋子

今日 3 點免費派發口罩詳情

甜入心

甜品店今日派贈口罩詳情

卓悅

3月1日 全線分店不設店舖排隊派籌安排

莎莎

向保良局捐出韓國 KF 94 口罩詳情

陽光復康用品公司



將送出1000個印尼口罩詳情

莎莎



2月29日至3月6日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

星元素演藝學院

免費派發抗疫物品詳情

中小企食店聯盟

以成本價發售口罩 $60 盒 50 個詳情

魚家

免費送 3M 口罩一包詳情

文樂美食小炒王

送抗疫禮品包詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳

Logon

$100 6個 KF94 獨立裝口罩！

養生藥饍坊

Rilakkuma口罩（成人size）VFE ＞99%詳情

龍門冰室

新抗疫物資返貨詳情

卓悅

多款防疫產品上架詳情

SaSa

Perfetta 成人口罩 （50個裝）- ASTM F2100-11 Level 2 驗證售價：$268/盒｜每人限購1盒詳情

最新口罩價格



口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數詳情

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情

HKTVmall

免運費金額回復正常詳情

Logon

KF94口罩，$100 有6個

A Plus Make Up & Stylist

售馬來西亞口罩$95盒詳情。

【一文看清口罩售價】2月28日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

鍾國斌

可重用口罩即將推出詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月29日 最新消息】

卓悅

3月1日 全線分店不設店舖排隊派籌安排

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳情

激安之殿堂

荃灣海之戀店公仔日本BFE 口罩到貨 $10 4 個 （17：30更新）

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

小黑糖

免費派發口罩詳情

養生藥饍坊

Rilakkuma口罩（成人size）VFE ＞99%詳情

中小企食店聯盟

以成本價發售口罩 $60 盒 50 個詳情

魚家

免費送 3M 口罩一包詳情

龍門冰室

新抗疫物資返貨詳情

卓悅

多款防疫產品上架詳情

SaSa

Perfetta 成人口罩 （50個裝）- ASTM F2100-11 Level 2 驗證售價：$268/盒｜每人限購1盒詳情

Logon

$100 6個 KF94 獨立裝口罩！

最新口罩價格

口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數詳情

買上癮

KF94 口罩 $15 一個詳情

ALL 砵砵汽車服務中心

星期六下午2：00開始免費派發詳情

鴨脷洲街坊同慶公社

免費派發口罩、酒精消毒液、漂白水給長者詳情

世民中西大藥房

今日藥房贈 4000 韓國口罩詳情

孖寶車仔麵

今日起一連兩日派發 4,000 個口罩詳情

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

生記飯店

送抗疫包絡給長者限定詳情。

卓悅

2月29日 全線分店不設店舖排隊派籌安排

Medisource Supply

香港醫療產品公司賣口罩，平售 $50 盒/50 個詳情

HKTVmall

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SaSa

意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液，會員優惠價$19/件； $100/6件詳情

韓國製 ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾 （10片裝）售$9/包， $15/2包

2月29日至3月6日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

【相關內容】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

出入易迷你倉

今日贈5000日本口罩詳情

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

甜入心

甜品店贈3000口罩長者詳情

Logon

KF94口罩，$100 有6個

A Plus Make Up & Stylist

售馬來西亞口罩$95盒詳情。

香港家庭教育學院

港產口罩生產線首月產30萬個供團體配售 部分免費贈醫護詳情

【一文看清口罩售價】2月28日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

鍾國斌

可重用口罩即將推出詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

一田

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HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月28日 最新消息】

卓悅

明天（2月29日）全線分店不設店舖排隊派籌安排

Medisource Supply

香港醫療產品公司賣口罩，平售 $50 盒/50 個詳情

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HKTVmall

免運費金額回復正常詳情

最新口罩價格

口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數詳情

SaSa

意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液，會員優惠價$19/件； $100/6件詳情

韓國製 ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾 （10片裝）售$9/包， $15/2包

【自保為上】日本月產 6 億口罩仍供不應求？評論指日本應學台灣限制出口

孖寶車仔麵

今個星期六（2 月 29 日） 起一連兩日派發 4,000 個口罩詳情

HKTV Mall

理的 - Level （3） 外科手術口罩 （中碼）30個發售，詳情

世民中西大藥房

藥房贈 4000韓國口罩詳情

日本城

用App派籌賣Fitty口罩詳情

出入易迷你倉

贈5000日本口罩詳情

Sunna Character



韓製 Sunna 抗菌銅口罩售 $160 可重用 100 次詳情

甜入心

甜品店贈3000口罩長者詳情

遊牧爆谷

派送包含10 個口罩，消毒液的網上幫人換領抗疫包詳情

寶倫

再次派發口罩詳情

卓悅

2月28日 全線分店沒有口罩發售，請不要排隊

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

Logon

KF94口罩，$100 有6個

莎莎

韓國酒精消毒搓手液、地板清潔劑返貨。2月22至28日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

A Plus Make Up & Stylist

售馬來西亞口罩$95盒詳情。

Angel Beauty Bar

捐贈 2000 口罩詳情

新利西藥房

派發 4000 韓國口罩詳情

香港家庭教育學院

港產口罩生產線首月產30萬個供團體配售 部分免費贈醫護詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳情

【一文看清口罩售價】2月27日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

鍾國斌

【可重用口罩】鍾國斌：有信心周五前獲認證即推出詳情。

出入易迷你倉

本星期六派發 5,000 個日本口罩。詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月27日 最新消息】

卓悅

2月28日 全線分店沒有口罩發售，請不要排隊

Medisource Supply

香港醫療產品公司賣口罩，平售 $50 盒/50 個詳情

Angel Beauty Bar

捐贈 2000 口罩詳情

新利西藥房

派發 4000 韓國口罩詳情

香港家庭教育學院

港產口罩生產線首月產30萬個供團體配售 部分免費贈醫護詳情

卓悅

發售日本三次元口罩每包 $59 詳情

【相關內容】 藥房良心價發售口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

士多

開賣kf94口罩，$9.9一個，詳情

寶倫

再次派發口罩詳情

遊牧爆谷

送包含10 個口罩，消毒液的網上幫人換領抗疫包詳情

沙田一田百貨

小童日本口罩 $35/10 個

阿布泰

贈10000個口罩予18歲以下大專及中學生詳情

善華藥業

日本 VFE 99% 高階三層口罩平售 $68 包 10 個詳情

日本城

推 JFun App 派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次【附下載連結】詳情。

A Plus Make Up & Stylist

售馬來西亞口罩$95盒詳情。

疫苗

美國快速研發新冠病毒疫苗 擬 4 月進行人體臨床測試詳情。

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

口罩工廠 Mask Factory

剛製成首批口罩詳情。，並開放官網做會員登記 有第一手「香港製」口罩開賣消息詳情。

卓悅

2月27日 全線分店沒有口罩發售

莎莎

殺菌濕紙巾、酒精搓手液、抗菌洗手液返貨詳情。 2月22至28日不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

港產口罩

再有香港口罩廠！ 「一人一口罩」已落實口罩機及原材料詳情。

善華藥業

韓國 KF94 口罩售平均 $17 個詳情。

Auto Beauty 汽車美容公司

一連3日派發漂白水及 10,000 口罩。詳情。

【一文看清口罩售價】2月26日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

大浪音樂文化

第四批日本口罩（合共40盒+248包）抵港，今日網上派籌。詳情。

南韓口罩

26日起限口罩出口 讀者網購南韓口罩訂單被取消詳情。

鍾國斌

【可重用口罩】鍾國斌：有信心周五前獲認證即推出詳情。

Smiley BUY 笑住買

Skater男士口罩門市有少量貨。詳情。

【新冠肺炎】南韓26日起限口罩出口 讀者網購南韓口罩訂單被取消

出入易迷你倉

本星期六派發 5,000 個日本口罩。詳情。

深水埗電子特賣城

日本 3 層立體口罩（12 個裝） 開賣。詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽官網。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

【2月26日 最新消息】

卓悅

2月27日 全線分店沒有口罩發售

莎莎

殺菌濕紙巾、酒精搓手液、抗菌洗手液返貨詳情。

港產口罩

再有香港口罩廠！ 「一人一口罩」已落實口罩機及原材料詳情。

美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土

領華旅行社

免費派40000口罩詳情。

善華藥業

韓國 KF94 口罩售平均 $17 個詳情。

南韓口罩

26日起限口罩出口 讀者網購南韓口罩訂單被取消詳情。

鍾國斌

【可重用口罩】鍾國斌：有信心周五前獲認證即推出詳情。

一田

快閃開售4 款口罩 詳情。

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選 65元一盒口罩信得過？（附購買連結）

大浪音樂文化

第四批日本口罩（合共40盒+248包）抵港，明天（2月27日）網上派籌。詳情。

Smiley BUY 笑住買

Skater男士口罩門市有少量貨。詳情。

CRCare 華潤堂

25,000個口罩免費贈長者詳情。

THE GULU

免費派口罩 憑籌免費換 3 層外科手術口罩 10 片裝詳情。

卓悅

2月26日 全線分店沒有口罩發售

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

香港公益金

黎明親手製作愛心防疫包 內附口罩搓手液等派俾基層市民！詳情。

口罩工廠 Mask Factory

開放官網做會員登記 有第一手「香港製」口罩開賣消息詳情。

小魔怪

有多款口罩發售，買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩詳情。

【新冠肺炎】南韓26日起限口罩出口 讀者網購南韓口罩訂單被取消

Auto Beauty 汽車美容公司

一連3日派發漂白水及 10,000 口罩。詳情。

出入易迷你倉

本星期六派發 5,000 個日本口罩。詳情。

深水埗電子特賣城

日本 3 層立體口罩（12 個裝） 開賣。詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

日本口罩

日本網民 DIY 蕾絲布口罩 成品超「害羞」？。詳情

小心假口罩

上賣口罩騙徒出沒！竟售超劣質「牛油紙」口罩。詳情

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助！ 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

【2月25日 最新消息】

卓悅

明天（2月26日）全線分店沒有口罩發售

THE GULU

免費派口罩 憑籌免費換 3 層外科手術口罩 10 片裝詳情。

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

口罩工廠 Mask Factory

開放官網做會員登記 有第一手「香港製」口罩開賣消息詳情。

小魔怪

有多款口罩發售，買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩詳情。

德仁中西大藥房

開賣口罩成人及小童款均一價 ＄60 一盒詳情。

香港中華總商會

贈 12,000 個口罩、2,000 支搓手液，下午派發。詳情。

【新冠肺炎】南韓26日起限口罩出口 讀者網購南韓口罩訂單被取消

莎莎

開賣日本製 KOKUBO 口罩每包 $20。詳情。

Auto Beauty 汽車美容公司

一連3日派發漂白水及 10,000 口罩。詳情。

田生地產

派發 4,000 個口罩。詳情。

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩曾見 $100

Mask factory口罩工廠

3 月將推出市面，今天下午將開始會員登記。詳情。

出入易迷你倉

本星期六派發 5,000 個日本口罩。詳情。

深水埗電子特賣城

日本 3 層立體口罩（12 個裝） 開賣。詳情。

蟹貨倉

發售 3M Nexcare 三層口罩 26 個盒裝詳情。

卓悅

今早沒有口罩發售

元朗髮型屋

今日中午派口罩。詳情。

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售

Tomica 香港車迷收藏館

即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個詳情。

蟹貨倉

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

日本口罩

日本網民 DIY 蕾絲布口罩 成品超「害羞」？。詳情

小心假口罩

上賣口罩騙徒出沒！竟售超劣質「牛油紙」口罩。詳情

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助！ 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

龍門冰室

推抗疫福袋 ，食餐又送2個口罩詳情。

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Sweet Baby

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月24日 最新消息】

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩曾見 $100

Tomica 香港車迷收藏館

即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個詳情。

深水埗電子特賣城

女裝不織布 3 層口罩（12 個裝） 開賣，只限門市。詳情。

蟹貨倉

賣日本隨身掛頸除菌器和Vio Plus 口罩。詳情

元朗髮型屋

贈 250 份口罩（每份 5 個）周二中午派。詳情。

日本口罩

日本網民 DIY 蕾絲布口罩 成品超「害羞」？。詳情

小心假口罩

上賣口罩騙徒出沒！竟售超劣質「牛油紙」口罩。詳情

九龍樂善堂

贈口罩予基層家庭及長期病患者。詳情。

ColorPub

下午派發口罩 詳情。

卓悅

日本3層口罩開售，指定5分店派籌。詳情。

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助！ 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

葵涌英譽教育

今晚 6：15pm 免費派口罩詳情。

魚宮頤珊

派口罩，每人每天可取兩個口罩詳情。

龍門冰室

推抗疫福袋 ，食餐又送2個口罩詳情。

雜貨佬

日本製 N99 三層口罩現貨 $75/包 5 個詳情。

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳情。

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架 詳情。

HKTVMall

不時有口罩返貨，建議可不時瀏覽。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳情。

Sweet Baby

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

【2月23日 最新消息】

盾牌口罩

至今開倉仍有口罩賣，詳情

一田

賣口罩新策略，口罩快閃上架？詳情。

盾牌口罩

再次舉行開倉活動詳情。

小魔怪 Little Monster

開售多款越南韓國口罩・防疫用品。詳情。

卓悅

優惠價購買抗疫優惠套裝詳情。

荔枝角 Aeon Living Store

有$12口罩到貨，30個一盒。

HKTVMall

墨西哥AMBIDERM三層醫療級口罩售$230

Logon

售日本DR.C 銀離子醫學4層結構口罩 / 韓國Mamison KF94口罩，kf94 $100/6片

假酒精消息

海關發現藥房集團售賣假消毒酒精 用者可能會中毒詳情。

Built-in Pro

星期日派口罩詳情。

卓悅

屯門V City店限定日本口罩

鳳城酒家飲食集團

4pm免費送出一份預先包裝的口罩5個，先到先得詳情。

一田

有口罩發售詳情

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳情。

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩大跌價至 $100

Sweet Baby兒童嬰兒用品店

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳情。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價，大支裝 236ml 加拿大搓手液$29.9特價。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

Circle K

$48 包有 10 個日本口罩 配合優惠即減 $10 附使用方法 詳情。

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

永安百貨

Sunna 抗菌銅可重用口罩接受預購詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

一田

有多款清潔用品到貨

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

【2月22日 最新消息】

盾牌口罩

香港醫護人員專賣日 ，2 月23 日星期日上午9時-晚上12時，地址：新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心

小魔怪 Little Monster

開售多款越南韓國口罩・防疫用品。詳情。

假酒精消息

海關發現藥房集團售賣假消毒酒精 用者可能會中毒詳情。

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

Built-in Pro

星期日派口罩詳情。

鳳城酒家飲食集團

4pm免費送出一份預先包裝的口罩5個，先到先得詳情。

卓悅

BLUNA KF94四層高防護3D成人口罩 1個 $23/包，另有多款防疫產品。詳情。

SaSa

宣布2月22至28日，不作網上或門市派籌安排，會有少量口罩現貨安排到門市發售。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Lemon Fashion Online

今日中午派發 5000 日本口罩詳情。

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳情。

國際商龍交流會

免費派發殺菌消毒液詳情。

善華藥業

贈10000個韓國口罩詳情。

【不斷更新】最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩大跌價至 $100

HGC寬頻

免費派發10000口罩詳情。

卓悅

今日上午無口罩開售。可留意網店更新，詳情。

優品360

向社聯捐贈 5 萬口罩詳情。

理想空間

第二次送囗罩活動詳情。

Sweet Baby兒童嬰兒用品店

免費送出1000個印尼口罩 詳情。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳情。

龍門冰室

冰室老細再成功搵到日本口罩 良心價開賣詳情。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價，大支裝 236ml 加拿大搓手液$29.9特價。

Circle K

$48 包有 10 個日本口罩 配合優惠即減 $10 附使用方法 詳情。

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

永安百貨

預購韓國製可重用口罩。詳情。

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

永安百貨

Sunna 抗菌銅可重用口罩接受預購詳情。

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

SaSa

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售，另有Dr. Story 99.9%消毒濕紙巾售價：$9/包 $15/2包。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

一田

有多款清潔用品到貨

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

【2月21日 最新消息】

卓悅

明早無口罩開售。

優品360

向社聯捐贈5萬口罩詳請。

網售 3M N95 口罩 良心價低至 $5.5 起一個

HK Mask

香港製造可換式口罩發佈詳請。

龍門冰室

冰室老細再成功搵到日本口罩 良心價開賣詳請。

【不斷更新】2 月 21 日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 印尼口罩大跌價至 $100

善華藥業

贈10000個韓國口罩詳請。

HGC寬頻

免費派發10000口罩詳請。

【炒罩末日】港商成功內地設口罩工廠！ 通過 BFE99 測試 N95 口罩再生產

Me2You

分享平台設街站收集 抗疫物資贈慈善機構詳請。

SaSa 卓悅

今晚無發售口罩。

萬寧

有 Dettol 搓手液$20.9特價，大支裝 236ml 加拿大搓手液$29.9特價。

Circle K

$48 包有 10 個日本口罩 配合優惠即減 $10 附使用方法 詳請。

HK Car Product

3M N95 口罩低至 $5.5 起一個詳請。

Lemon Fashion Online

星期六中午派發 5000 日本口罩詳請。

小魔怪 Little Monster

火炭文具店開售越南韓國口罩・防疫用品。詳請。

Colourmix 卡萊美

突賣白元口罩指定 7 分店出售。詳情。

莎莎SaSa

全線分店售白元・My Melody 成人及小童口罩。詳情。

卓悅

日本 ZODIAC 三層口罩發售。詳情。

永安百貨

預購韓國製可重用口罩。詳請。

SaSa

今日不設門市和網上派籌

泰迎

贈12000個口罩白米漂白水詳情。

幸福堂

贈口罩抗肺炎詳情。

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

永安百貨

Sunna 抗菌銅可重用口罩接受預購詳情。

OK,711

有多款大人小童口罩賣，小童口罩賣$48 包/10個。詳情。

古天樂

捐 130 萬個口罩贈社區！優先送贈 4 類人士詳情

盈科拓展

捐 20 萬個口罩 贈予醫管局及社會有需要人士詳情

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

日本城

向九巴提供 6.8 萬口罩詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

八方汽車

驗車送 5 個外科口罩詳情

卓悅

可留意網店更新，詳情。

田生集團

贈 12000 個口罩詳情。

Little Monster

售韓國越南口罩・防疫用品詳情

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售，另有Dr. Story 99.9%消毒濕紙巾售價：$9/包 $15/2包。

卓悅



3 款防疫用品返貨詳情。

深水埗特賣城

出售 75℅ 火酒 260ml 大樽裝只售 ＄39詳情。

日本城

有日本消毒搓手液發售，詳情。

123 by Ella

開賣護目鏡 每副 ＄20 防飛沬飛濺詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

一田

有多款清潔用品到貨

Sasa

【新冠肺炎】莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

香港集運

中東採購醫用口罩賣$130/50個詳情

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝

汽車美容及洗車用品

多款防疫用品詳情。

裕采 ur-choize

日本REED 成人3層口罩 50個（細碼）發售。詳情。

執笠清貨男

售印尼醫療專用sensi口罩詳情。

Baby B 美國入口嬰兒用品專門店

Sanger 口罩（50片裝）預計三月頭到港詳情。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

卓悅網店

出售德國 FFP2 醫療用防護口罩詳情。



印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

【2月20日 最新消息】

OK,711

有多款大人小童口罩賣，小童口罩賣$48 包/10個。詳情。

古天樂

捐 130 萬個口罩贈社區！優先送贈 4 類人士詳情

盈科拓展

捐 20 萬個口罩 贈予醫管局及社會有需要人士詳情

日本城

突賣日本三層口罩！指定 7 分店發售詳情。

OK,711

有多款大人小童口罩賣，小童口罩賣$48 包/10個。詳情。

卓悅

賣日本三層口罩詳情。

日本城

向九巴提供 6.8 萬口罩詳情。

香港口罩工廠

測試已完成 90% 即將試產詳情

Little Monster

售韓國越南口罩・防疫用品詳情

泰迎

贈12000個口罩白米漂白水詳情。

莎莎

開賣韓國 ATEX KF94 及日本 ACE N99 口罩。詳情。

中華總商會

贈 20,000 個口罩。詳情。

【李生親自送港】李嘉誠基金會搜購大批 N95 口罩到港 將贈香港醫護人員

Logon

有多款口罩賣，$48包起。

卓悅

早上全線分店沒有口罩發售。建議可留意網店更新，詳情。

樓上

採購 20 萬個口罩到貨！ 今日可用 1 元換購 5 個詳情。另提供免排隊換購口罩 4 步教學詳情。

田生集團

贈 12000 個口罩詳情。

銀河工程集團

派發 9,000 個口罩及 1,125 枝酒精搓手液詳情。

百佳超級市場

各區快閃賣日本口罩30個60元詳情。

The One ，皇室堡

兩商場備72,000韓國口罩供換領谷人流詳情。

好棧

售韓國製KF94 口罩 $160 包有 11 個詳情。

Kenny's HOME

印尼口罩平售 $12 包有 5 個詳情。

莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

卓悅



3 款防疫用品返貨詳情。

深水埗特賣城

出售 75℅ 火酒 260ml 大樽裝只售 ＄39詳情。

日本城

有日本消毒搓手液發售，詳情。

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開賣護目鏡 每副 ＄20 防飛沬飛濺詳情。

華潤堂

開賣私＋呵護免洗酒精搓手詳情。

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有 Dettol 搓手液$20.9特價

一田

有多款清潔用品到貨

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【新冠肺炎】莎莎開賣澳洲製抗菌消毒產品 全線分店有售

香港集運

中東採購醫用口罩賣$130/50個詳情

深水埗電子特賣城

$20 / 3 個口罩！ 日本 Ag+ 銀防菌三層外科口罩套裝詳情。另有開賣其他多款日本口罩詳情。

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有派發口罩活動詳情。

汽車美容及洗車用品

多款防疫用品詳情。

執笠清貨男

售印尼醫療專用sensi口罩詳情。

Baby B 美國入口嬰兒用品專門店

Sanger 口罩（50片裝）預計三月頭到港詳情。

良心文具店以超成本價賣 3M N95 口罩 只售 $5 賣一個

幸福堂

贈口罩抗肺炎詳情。

卓悅網店

出售德國 FFP2 醫療用防護口罩詳情。

3M Nexcare 口罩現貨到港！ $130 盒/ 26 個 全獨立包裝



印尼DIAPRO 醫用口罩良心價 $69/盒 （50個裝）

NiceCar

10,000 萬個韓國 KF94 口罩現貨發售。詳情。

李嘉誠基金會

首批防疫物資抵港先派 25 萬口罩 稍後再派防護衣及 N95 口罩予醫護詳情

K Digital

日德印口罩現貨發售詳情。

Ohmy Baby & Beauty

荷蘭入口 德國MaiMed醫護用口罩詳情。

Adella Beaute

購得 35 萬個（7,000 盒） ASTM Level 1 口罩發售，預計 2 月底到貨。詳情。