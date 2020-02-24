  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:46
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【疫市對策】手作蛋糕店定單維持 專注自家創作推優惠留客

商管策略 10:50 2020/02/24

分享：

市面大大小小蛋糕店，每間各具特色，但總的來說，有知名卡通人物造型通常較受歡迎。有手作蛋糕店堅持不做卡通人物的蛋糕，專注自家設計，同時主張不加班的工作文化，希望員工能夠在開心的環境下工作。最近新冠肺炎（武漢肺炎,NCP） 肆虐，雖然店舖生意受影響，幸而定單跌幅不大，可望捱過市況寒冬。

慶祝活動少 大型蛋糕定單急跌

手作蛋糕店 Phoenix Sweets 創辦人許鳳君（Phoenix）坦言，生意確實有影響，定單數目跌幅不算大，但營業額約跌 5 成，因店舖的營業額主要來自蛋糕訂購；但對比其他飲食同業約 8 至 9 成跌幅，影響其實算較少。

武漢肺炎疫情當前，大型慶祝活動。Phoenix 透露，婚宴、大型蛋糕定單明顯減少，加上企業實施在家工作（home office），令中環大館門巿售賣杯子蛋糕（cup cake）銷情也有影響，但約 4 至 8 人份的迷你蛋糕則有升幅，所以「一減一加」下，定單數量跟去年同期相若。她表示，客人雖然未能舉辦較大型的慶祝派對，但還是會訂蛋糕慶祝生日，他們會訂購較小份量的迷你蛋糕在家跟家人慶祝。

【相關文章】特色小店：90 後少女創香港芋頭酥品牌 用心造不怕抄襲

新冠肺炎疫情肆虐，店舖亦,要推出優惠吸引客人「救市」。Phoenix Sweets 在網上商店推出蛋糕與酒類的推廣，如定單內包括網店所列的特選美酒，而定單總額（包括酒類）超過港幣 1,200 元，公司會提供免費送貨，讓客人可以安坐家中慶祝。

烹飪興趣變正職

手作蛋糕店 Phoenix Sweets 在 2013 年開業，許鳳君指創業的原因是源於彩虹蛋糕。她喜歡烹飪，有次因為朋友生日而製作彩虹蛋糕，大獲好評，當時便有朋友建議她開設蛋糕店。之後她開設 Facebook專頁分享自己的作品，沒想到有朋友拜託她製作蛋糕，甚至有人在專頁上詢問蛋糕價錢。Phoenix 表示，當時市面上極少手作蛋糕店，因此決定開店試試，在極短時間便成立公司及開設工場。

【相關文章】港青放棄專業開燉湯店1年奪米芝蓮 秘技： 堅持・識反省・睇準巿場

Phoenix 早前為客人製作8層高的結婚蛋糕

業主加租唯有「硬食」

Phoenix Sweets 現時在中環大館設有實體店，主要售賣 cup cake 及曲奇。回想起創業初期，許鳳君指最困難是要處理財政問題，加上當時業主突然加租，令她無所適從，但當時手頭上的資金不足，未能搬到其他地方，所以只好「硬食」租金。Phoenix 指當時因為加租一事而不開心，但現在回想起這件事，覺得困難總會過。

堅持不做卡通人物蛋糕

現時 Phoenix Sweets 主要售賣蛋糕，並會在節日期間推出禮盒。許鳳君指，不少顧客會在聖誕時詢問新年禮盒的推出時間，許鳳君認為「顧客的期待令我不想令佢地失望，這種動力可鞭策自己改進」。她坦言，公司未有做太多宣傳，主要是靠客人的口碑或朋友介紹。Phoenix 製作過無數的蛋糕，但只有一種蛋糕她堅持不會做：知名卡通人物造型蛋糕。她指，自己都是從事創作會尊重知識產權，就算做得多相似也只是別人的創作，倒不如專注自家創作。

【相關文章】特色小店：興趣變正職 公關變身西洋書法家記錄溫馨優雅

Little Animal系列蛋糕

Rainbow系列蛋糕

提倡不加班工作文化

許鳳君除了專注在蛋糕創作，亦顧及員工的工作及生活平衡。她主張不加班的工作文化，只要員工完成手上的工作就可以離開。Phoenix 笑言，「老闆鐘意做嘢，不代表員工要陪你一齊做」。她認為香港在工作與生活平衡（Work-Life Balance）未能做到，覺得自己身為老闆「有能力俾到就俾」，希望員工可以開心工作。Phoenix 未來希望推出更多新產品給顧客，並會引入外國產品在店舖內發售。

Phoenix Sweets的新年禮盒

【相關文章】【隱世小店】香港邊陲最美咖啡店 社企營運兼顧賺錢環保

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【特色小店】退休公僕開米芝蓮推介燉蛋店 老闆：材料簡單用心做奪客人心
2020/01/15
【特色小店】退休公僕開米芝蓮推介燉蛋店 老闆：材料簡單用心做奪客人心
【隱世小店】香港邊陲最美咖啡店 社企營運兼顧賺錢環保
2020/01/23
【隱世小店】香港邊陲最美咖啡店 社企營運兼顧賺錢環保
創業 商業營銷 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 小店 蛋糕 產品

上一篇文章

【疫市營商】愈減價反而愈滯銷 Uniqlo捱過去靠40歲顧客？

下一篇文章

【小店奇招】車房推「驗車送口罩」優惠 新冠肺炎疫市反擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣