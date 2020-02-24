【疫市對策】手作蛋糕店定單維持 專注自家創作推優惠留客

市面大大小小蛋糕店，每間各具特色，但總的來說，有知名卡通人物造型通常較受歡迎。有手作蛋糕店堅持不做卡通人物的蛋糕，專注自家設計，同時主張不加班的工作文化，希望員工能夠在開心的環境下工作。最近新冠肺炎（武漢肺炎,NCP） 肆虐，雖然店舖生意受影響，幸而定單跌幅不大，可望捱過市況寒冬。

慶祝活動少 大型蛋糕定單急跌



手作蛋糕店 Phoenix Sweets 創辦人許鳳君（Phoenix）坦言，生意確實有影響，定單數目跌幅不算大，但營業額約跌 5 成，因店舖的營業額主要來自蛋糕訂購；但對比其他飲食同業約 8 至 9 成跌幅，影響其實算較少。

武漢肺炎疫情當前，大型慶祝活動。Phoenix 透露，婚宴、大型蛋糕定單明顯減少，加上企業實施在家工作（home office），令中環大館門巿售賣杯子蛋糕（cup cake）銷情也有影響，但約 4 至 8 人份的迷你蛋糕則有升幅，所以「一減一加」下，定單數量跟去年同期相若。她表示，客人雖然未能舉辦較大型的慶祝派對，但還是會訂蛋糕慶祝生日，他們會訂購較小份量的迷你蛋糕在家跟家人慶祝。

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新冠肺炎疫情肆虐，店舖亦,要推出優惠吸引客人「救市」。Phoenix Sweets 在網上商店推出蛋糕與酒類的推廣，如定單內包括網店所列的特選美酒，而定單總額（包括酒類）超過港幣 1,200 元，公司會提供免費送貨，讓客人可以安坐家中慶祝。

烹飪興趣變正職



手作蛋糕店 Phoenix Sweets 在 2013 年開業，許鳳君指創業的原因是源於彩虹蛋糕。她喜歡烹飪，有次因為朋友生日而製作彩虹蛋糕，大獲好評，當時便有朋友建議她開設蛋糕店。之後她開設 Facebook專頁分享自己的作品，沒想到有朋友拜託她製作蛋糕，甚至有人在專頁上詢問蛋糕價錢。Phoenix 表示，當時市面上極少手作蛋糕店，因此決定開店試試，在極短時間便成立公司及開設工場。

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▲ Phoenix 早前為客人製作8層高的結婚蛋糕

業主加租唯有「硬食」



Phoenix Sweets 現時在中環大館設有實體店，主要售賣 cup cake 及曲奇。回想起創業初期，許鳳君指最困難是要處理財政問題，加上當時業主突然加租，令她無所適從，但當時手頭上的資金不足，未能搬到其他地方，所以只好「硬食」租金。Phoenix 指當時因為加租一事而不開心，但現在回想起這件事，覺得困難總會過。

堅持不做卡通人物蛋糕



現時 Phoenix Sweets 主要售賣蛋糕，並會在節日期間推出禮盒。許鳳君指，不少顧客會在聖誕時詢問新年禮盒的推出時間，許鳳君認為「顧客的期待令我不想令佢地失望，這種動力可鞭策自己改進」。她坦言，公司未有做太多宣傳，主要是靠客人的口碑或朋友介紹。Phoenix 製作過無數的蛋糕，但只有一種蛋糕她堅持不會做：知名卡通人物造型蛋糕。她指，自己都是從事創作會尊重知識產權，就算做得多相似也只是別人的創作，倒不如專注自家創作。

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▲ Little Animal系列蛋糕

▲ Rainbow系列蛋糕

提倡不加班工作文化



許鳳君除了專注在蛋糕創作，亦顧及員工的工作及生活平衡。她主張不加班的工作文化，只要員工完成手上的工作就可以離開。Phoenix 笑言，「老闆鐘意做嘢，不代表員工要陪你一齊做」。她認為香港在工作與生活平衡（Work-Life Balance）未能做到，覺得自己身為老闆「有能力俾到就俾」，希望員工可以開心工作。Phoenix 未來希望推出更多新產品給顧客，並會引入外國產品在店舖內發售。

▲ Phoenix Sweets的新年禮盒

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