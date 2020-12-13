【香港製造】本地授權IP角色難衝出香港？同行合作跨界聯乘方有出路

新冠肺炎肆虐，不同公司各出奇謀突出自己，有港產授權角色（IP）與不同本地品牌深入合作，推出多款聯乘產品，讓粉絲們置身於故事的獨特氛圍。

「Blow Creation」創立於 2018 年，聯合創辦人曾文俊笑言，由於 3 位公司創辧人都非常喜歡經典電影《教父》 風格， 所以創作出的 IP 「10K & The Kriminal World」 （10K）都跟黑幫、殺手息息相關。故事由 9 名主角與 8 大黑幫勢力所編織，非常硬派。他說：「故事的核心理念是『無人比殺手更加尊重生命』，營銷上我們是先創作出原創人物，在未有故事的情況下先一步與不同香港品牌合作推聯乘產品，以產品講故事。」

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▲ 勇奪 Hong Kong Smart Design Awards 香港智營設計大賞 2020 金獎的 Poker set。

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由於主角是殺手，所以 10K 的聯乘產品都陽剛味極重，如：啤牌、啤酒、外置充電器。安量彩印製盒是 Blow Creation 的合作夥伴之一，營銷經理鄭慧絲表示，公司非常支持本地創作並樂於與本地設計師合作，10K 的 Poker Set 正是公司的信心之作。

鄭慧絲說：「 相關產品得到了 Hong Kong Smart Design Awards 香港智營設計大賞 2020 金獎、第31屆香港印製大獎冠軍，這款 Poker Set 包含了兩副特製啤牌、籌碼、 紙槍、骰、鉛筆，打開時更會播出 10K 主題曲。在遊玩時更容易浸沉於故事氛圍。除此之外，我們亦推出防水防撕、防 RFID 的 100% 泰維紙紙銀包，以及為 T裇製作了特殊包裝盒，其不僅附送了 10K 啤牌，包裝更可化身派牌器，環保之餘有更大玩味。安量本身業務是以盈利較低的 OEM 代工為主，跟本地品牌合作的話盈利空間會更大，所以無論在情感上和經營上，合作都能夠達到雙贏。」

▲ 右上角是 Tee，盒子可以化身派牌器。

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Blow Creation 聯合創辦人 Patrick Chow 表示，非常榮幸能被安量選中，10K 起步時便有技術成熟的印刷公司無限量支持，讓產品更加多元化，營運得又快又穩建。

10K & The Kriminal World 的故事劍走偏鋒，目標客群會是高消費力、高要求的 30 至 40 歲人士，產品要做得精緻又有心思才能滿足他們。

Patrick Chow 解釋：「10K 的殺手們聚在一起會喝酒、打牌，所以跟印刷公司合作推出啤牌之外，我們也跟本地手工啤『門神』合作推出聯乘產品。10K 世界裏有反派專做走私啤酒，所以便由這名虛擬角色跟門神合拍宣傳片來推廣聯乘手工啤。」

▲ 與門神合作推出的手工啤。

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未來 10K 會與兩間遊戲公司合推 Card Game 和 Board Game。10K & The Kriminal World 的故事將透過上述產品慢慢鋪開，透過合理的產品規劃，交由聯乘產品講故事，以產品連動會帶出額外品牌價值。Patrick 指正研究製作動畫，讓消費者更能了解，投入 10K 的世界。

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