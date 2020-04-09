【勞工法例】返寫字樓復活節竟然無假放？認識僱傭條例「法定假日」

一到長假期前夕，總有不少打工仔抱怨「明明日曆紅色，點解我無假放？公司刻薄我！」雖然有不少行業容許員工在「公眾假期」（即俗稱銀行假）放假，但仍有不少從業員放「法定假日」 （即俗稱勞工假），且後者比前者少 5 天假期！打工仔除了要分辨公司是放銀行假還是勞工假外，亦可以用簡單方法分辦節日是否屬於「法定假日」（但絕不是在寫字樓上班便一定享有「紅假」！）。

勞工假比銀行假少5日



明明大家都是打工仔，為何會有銀行假及勞工假之分？法定假日或「勞工假」是根據《僱傭條例》第 39 條《假日的給予》，僱員每年都享有 12 日法定假日期。雖然勞工假比銀行假少，亦不能單單以日曆「紅日」判斷當日是否勞工假。部分節日（如：復活節、佛誕）並不包括在 12 日法定假日中。至於公眾假期或銀行假是根據香港《公眾假期條例》，規定市民每年擁有 17 日公眾假期，但不包括星期日。

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要分辨銀行假比較簡單，在日曆上全部節日都是銀行假，亦即所謂「紅日」。放勞工假的打工仔要分辨節日是否同樣屬於勞工假，只要扣除復活節 3 日假期、佛誕，再扣掉 1 日 (僱主選擇冬至或聖誕節其中 1 日放假)，就是完整的法定假日。

▲ 一般而言，藍領主要放勞工假，白領放銀行假

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全港只有140萬員工享銀行假



雖然銀行假比勞工假的假期較多，原來《僱傭條例》是最基本保障員工福利的條款，即是底線，只要僱主不違反當中的條例便沒有犯法。僱主如果可以或願意，當然可以為員工提供更好的福利，因此有些僱主會讓員工放銀行假（相對較好的福利），而有些老闆只會讓員工放勞工假（滿足福利底線）。根據勞工處在2011 年的調查顯示，香港約有 280 萬名僱員（不包括外籍家庭傭工）可享法定假日，當中近半數（約 140 萬人）可放取公眾假期，而約 3 成僱員（約 85 萬人）沒有放取公眾假期，可見職場上有不少打工仔是按法定假日而休息。

究竟能否統一假期？香港負責諮詢及法定機構和國際勞工事務的勞工顧問委員會，勞資雙方委員一直各執一詞，最終亦無達成任何共識。繼續「一港兩假」。

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2020 年的 12 天法定假日是：

1 月 1 日 1 月 1 日 星期三 農曆年初一 1 月 25 日 星期六 農曆年初三 1 月 27 日 星期一 農曆年初四 1 月 28 日 星期二 清明節 4 月 4 日 星期六 勞動節 5 月 1 日 星期五 端午節 6 月 25 日 星期四 香港特別行政區成立紀念日 7 月 1 日 星期三 國慶日 10 月 1 日 星期四 中秋節翌日 10 月 2 日 星期五 重陽節 10 月 25 日 星期日 冬節 或 聖誕節（由僱主選擇） 12 月 21 日 或 12 月 25 日 星期一 / 星期五

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Photo：《衝上雲霄II》劇照、pixabay、smallcurio