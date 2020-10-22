香港公司大裁員四起 識計遣散費長期服務金免被呃

由於受反修例事件風波影響，香港市道差，裁員消息不絕，「遣散費」、「強積金」和「長期服務金」成為熱門搜尋關字。其實遣散費和長期服務金的領取條件並不相同，唯一共通點便是金額的計算方法，以及兩金（強積金／公積金）僱主都可以用強積金對沖。打工仔知多點保障自己永遠無錯，僱主更應知道計算方法，以免誤墮法網。

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（1）遣散費

當僱員受連續性合約（即受同一僱主受僱 4 星期或以上、每星期不少於 18 小時，俗 稱418）受僱 24 個月，遭僱主裁員解僱、合約期滿後不被續約、又或者被僱主停工，僱主便必須儘快支付遣散費。若然僱主收到僱員的遣散費書面申索書，就必須在收到通知後 2 個月之內支付遣散費。

（2）長期服務金

僱員受連續性合約受僱 5 年，在非裁員或犯嚴重過失的情況下被解僱、或合約期滿不被續約、或在職期間死亡、或獲醫生證明永欠不適合擔任現時工作、或 65 歲因年老而辭職等等，上述各情況都能領取長期服務金。僱主必須在合約終止後 7 天內支付長期服務金，而如果僱員於在職期間死亡，支付給已故僱員家屬的期限則另有規定。

值得留意的是，因為裁員而解僱受僱了 5 年的職員，則只可獲遣散費而不能領取長期服務金。

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計算方法

遣散費和長期服務金的計算法是一樣的。

月薪僱員（最後 1 個月的工資 X 2/3）X 服務年資

日薪僱員（最後 12 個月平均工資 X 2/3）X 服務年資

無論本身工資如何，計算兩金時工資均有封頂上限港幣 22,500 元，所以那怕最後 1 個月月薪 10 萬元，都只會是 22,500 元乘 2/3，即 15,000 元再乘以服務年資。

強積金對沖機制

當需要支付長期服務金或遣散費時，僱主可以在強積金的僱主供款戶口提取金錢代以支付，即是將本身就屬於僱員的錢拿出來支付長期服務金或遣散費。這種方式一直以來為人詬病，至去年施政報告政府終提出取消強積金對沖機制，且由政府補貼商界落實執行。政府當時表示，開展草擬賦權法例前期工作，盼能在 2022 前通過法例。

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