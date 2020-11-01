創業奇情之「失業奇兵」

妻子說：「你要創業？我不贊成！」Priscilla 反對丈夫 Norman 離開工作十多年的跨國企業。「創業一直是我的夢想，當年爸爸憑一門手藝白手興家，在國內擁有過千人的工廠，我也希望能闖出一番事業。」Norman 解釋着。「過百萬年薪不賺，卻跑來創業燒錢，你是不管這個家了嗎？」Priscilla 以家庭作威脅，但半年前仍改變不了丈夫創業的決定。

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時間回到七十年代，人稱「絲印陳」的 Norman 爸爸初中畢業便投身社會，當上絲網印刷學徒，年輕時他無師自通，學懂絲印、移印和轉印等技術的竅門。絲印陳其後自立門戶，八十年代往國內設廠，承接絲印加工及印刷機械製造的生意，高峰期東莞的廠房擁有過千工人，出入有司機接送；絲印陳當年坐擁廠房地皮，是香港人北上成功創業的好例子。

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「你要創業？我不贊成！」Priscilla 媽媽反對丈夫離開工作十多年的外資銀行，但 Uncle Ray 當年一意孤行，決定與絲印陳一起打江山，開拓東南亞的新市場。不久他更離開了香港，在越南、柬埔寨、泰國等地推銷絲印陳工廠的機器設備，跟家人聚少離多。Priscilla 百思不得其解，為何男人可以放棄家庭而盲目去追尋所謂的夢想？她憎恨他的爸爸拋妻棄女，並發誓未來絕不容許自己的丈夫踏上所謂創業之路。

九七年亞洲金融風暴摧毁了整個東南亞市場，絲印陳及 Uncle Ray 的努力付諸流水，各地的客戶相繼倒閉，他們被拖欠過千萬美元的款項。絲印陳在銀行累積的貸款未能償還，被迫賤賣廠房及物業；他們處理好銀行的債務，卻未能安頓國內的供應商；兩人不久在人間蒸發了，有說他們躲在泰國的村落，又聽聞他們準備在越南東山再起。

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十數年後，Uncle Ray 再度出現在 Priscilla 面前。他哭著的說對不起她們兩母女，他更說出自己從一個備受重用的銀行高層，到被暗示錯批貸款給絲印陳而要離職，是旁人難以體會及想像的。Uncle Ray 說寧願向她們解釋為創業圓夢才主動請辭。「自尊！自尊！男人要的就是自尊！」Priscilla 聽得心裏在發慌，她想飛奔回家向老公 Norman 問個明白。

「你是否以創業作藉口掩蓋失業？」Norman 起初否認，但在 Priscilla 追問下終於點頭承認。「不用怕！我們永遠支持你、相信你的。」半年來 Priscilla 首次放棄埋怨，並陪 Norman 踏出求職的第一步，先解決失業問題，創業一事就會迎刄而解了。

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「行到水窮處，坐看雲起時！有失必有得，別給命運戲弄。」絲印陳穿上整齊的保安員制服，上班前勉勵兒子 Norman 要重新振作，鼓起勇氣，大步向前。

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Photo：Tobias Begemann