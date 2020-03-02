【WFH】剪片、執相、文書軟件 免費任用 易玩又慳錢！

對不少 SOHO 用戶而言，如需剪片、執相和文書處理，再購入收費版相關軟件所費不菲，ezone.hk 推介以下三款剪片、執相和文書處理的免費版軟件，功能可媲美收費版呢！

易用剪片神器

CyberLink PowerDirector 15 LE

《CyberLink PowerDirector》雖是收費版軟件，但不時會在網上發放免費的 LE 簡化版本。雖然簡化版本的功能存在一些限制，也無法支援 4K 影片輸出功能，最高只可將影片輸出成 1,080p 解像度，但懂得運用的話，也能藉此軟件剪輯出效果不錯的影片。與此同時，此軟件較易使用，定位有如《iMovie》的強化版，適合剪片新手使用。

簡易剪輯

軟件最多可提供 4 條影片軌道，另設 1 條字幕專用軌道、1 條語音專用軌道和 1 條背景音樂專用軌道，提供足夠的創作自由度，足以完成不太複雜的影片剪輯製作。將影片拖放在軌道後，可利用拖放方式調整片段長度和位置，也可藉〈魔術棒〉旁的〈分割〉工具，將較長的影片分割成較短的片段。

調整色彩

利用〈修補 / 加強〉→〈調整色彩〉按鍵，可以為軌道上的影片調整曝光、亮度、對比、飽和度、清晰度等，也可藉〈白平衡〉內的〈滴管〉工具，點擊畫面白色的部分，簡易地修正片段的白平衡。如影片的畫面有輕微晃動，也可嘗試使用〈視訊穩定器〉進行修正。

快播影片

快播或慢播影片是常用的影片編輯方式之一，利用〈工具〉→〈威力工具〉→〈視訊速度〉→〈速度調整〉功能，可調整軌道上片段的播放速度，實現快播或慢播的效果。



加插字幕

利用〈文字工房〉，可將字幕拖放並加入至軌道內，再雙擊軌道內的字幕修改文字內容。文字可套用各種系統已安裝的字型，甚至加入倒影、陰影和外框等效果，令文字看起來變得更美觀。



輸出影片

剪輯完成後，點擊〈輸出檔案〉，可將剪輯後的影片輸出成影片檔。建議使用〈H.264 AVC〉的輸出設定，將影片輸出成 H.264 編碼的 MP4 檔案。預設雖然只支援 24 幀率或 25 幀率的影片輸出，但可選用「自定」設定檔類型，修改成 30 幀率甚至 60 幀率。

[資料]

軟件名稱：《CyberLink PowerDirector 15 LE》

適用平台：《Windows 7/8.1/10》

檔案大小：617MB

軟件售價：FREE

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多圖層編輯相片

Artweaver Free

免費軟件《Artweaver Free》跟《PhotoShop》一樣，設有圖層功能，可將多層圖片組合，構成較複雜的執相效果。《Artweaver Free》的操作方式跟《PhotoShop》較相近，不少工具的圖示和使用方法也似曾相識，對於曾使用《PhotoShop》的用戶來說，應可在短時間內適應操作。

複製圖章

需要移除相片中的物件時，可點擊〈Stamp〉圖章工具，再按緊〈Alt〉按鍵並點擊背景，然後點擊想要移除的物件，即可將背景影像貼在物件上，令物件在相片中消失。



簡易退地

點擊〈Magic Wand〉神仙棒工具，再調整〈Tolerance〉至合適數值，然後點擊背景，並選取〈Select〉→〈Inverse〉，便可沿邊緣將物件大致選取出來。其後可利用〈Lasso〉繩索工具，再在上方介面的「Mode」面板，選用〈Add〉或〈Subtract〉工具，修正物件的選取範圍。其後將選取的圖像複製，再貼上在新文件中，即可完成退地程序。



旋轉圖片

用戶利用〈Layer〉→〈Transform〉→〈Rotate〉功能，可隨意順時針或逆時針轉動圖層，旋轉圖片。至於利用〈Layer〉→〈Transform〉→〈Skew〉工具，則可修改相片的傾斜度，令相片傾斜的直線變直。留意「Backgroud」圖層已鎖定，無法使用〈Transform〉相關的修改功能，故此要將「Backgroud」圖層複製後才可修改。



簡易打格

除可使用〈Document〉→〈Adjustments〉的相關功能，修改相片的亮度、對比度和色彩外，更可使用〈Filter〉→〈Blur〉→〈Gaussian Blur〉功能，為相片加入模糊化效果。



[資料]

軟件名稱：《Artweaver Free》

適用平台：《Windows 7/8.1/10》

檔案大小：11.8MB

軟件售價：FREE

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開源辦公伙伴

LibreOffice 6.1

免費的文書處理軟件眾多，《LibreOffice》是當中免費和開放源碼的選擇之一，而且提供《Windows》、《macOS》和《Linux》適用的版本可供選擇。此軟件也可兼容《Office 97-2003》文件、《Office 2007-365》文件、《Open Office》文件格式，能儲存和開啟相關文件，但有可能會出現排位錯誤的問題。另外，大專學生和教師擁有「EDU」網域的電郵，有機會可免費登記和使用《Office 365》服務。

基本範本

分設《Writer》文件、《Calc》試算表和《Impress》簡報編輯工具，也附設基本履歷表、書信、名片範本，但範本數量不及《Office 365》的雲端範本豐富。



函式精靈

未必每個人也熟悉試算表函式，《Impress》設有函式精靈，可以在列表中搜尋和查詢函式，更簡易使用函式相關功能。

匯出 PDF

此軟件也支援另存 PDF 檔案，只要使用〈檔案〉→〈匯出 PDF〉，將檔案匯出成 PDF 檔案，即可方便在其他裝置上閱讀和打印文件。



打印預覽

打印文件前，也設有預覽工具，可在打印前先預覽文件的打印效果，看看會否出現排版錯誤的情況。



[資料]

軟件名稱：《LibreOffice 6.1》

適用平台：《Windows》/《MacOS》/《Linux》

檔案大小：269MB

軟件售價：FREE

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