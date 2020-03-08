【勵志故事】單月用戶增200萬 Zoom視像會議搶武肺疫情商機

視像會議軟件在新冠肺炎 (武漢肺炎,COVID-19) 疫情大受青睞，連帶方案商也一併成為焦點。2011 年才成立的 Zoom Video Communications，其方案更成為可跟思科（Cisco Systems）Webex 及微軟（Microsoft）Teams 匹敵的對手。

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Zoom 創辦人袁征是 1970 年於中國山東出生，他曾經申請過 9 次美國簽證，到第 9 次才獲批的故事更是一個熱話，1997 年到美國後，加入當時仍未被思科收購的 Webex 工作，或許成為他於 2011 年創辦 Zoom 的觸發點之一。

由 Webex 開始

其實 Zoom 於 2019年 6 月在美國納斯達克交易所（NASDAQ）上市，袁征出任執行長（CEO），對一個到美國時連英文都不流利，只懂寫電腦語言的人而言，也可算成功勵志故事。

2011 年創立的 Zoom ，業務更正正是向著舊東家對著幹，2013年更獲李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）投資，今天更成為 Webex 的勁敵。據 Global Market Insights 數據顯示，全球視像會議市場由 2019 至 2024 年的增長為 14%，市場價值是 200 億美元，不過今次新冠肺炎疫情一衝，或許成就不止於此。

▲ 袁征初到美國時只懂編程，10多年間成為公司 CEO。

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股價2月漲4成

在 Webex 獲思科收購時，據知當時是工程部副總裁的袁征收到 6 位數字的酬金，但他並不開心，他在創立 Zoom 後更曾對外國傳媒表示不開心的是因是思科產品發展得不夠快，令客戶覺得難用；去年上市後，他更曾於公司上市後對傳表示，思科仍使用大約 20 年前他為 WebEx 編寫的相同的錯誤代碼。

成為對手，客戶群對著幹，大放厥辭當然少不免，但事實上 Zoom 的用戶數單在 2020 年這兩個月內已增加 222 萬，除了是免費版可讓 100 人同時會議 40 分鐘外，該公司最近更取消了兩個人以上用戶 4 分鐘的限制，相信客戶數量會持續上升。Zoom 爆紅亦反映在股價上：Zoom 2 月的股價比前足足漲了 4 成。

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