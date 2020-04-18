【業界有情】蘋果・Google聯手 科技巨頭破天荒齊心抗疫

面對遙遙無期、見不到盡頭的新冠肺炎「疫戰」，除了每個人需要繼續保持健康外，追蹤高危潛在病人亦是重中之重的策略，世界各地的主要公共衛生當局、大學和非政府組織一直在展開重要工作；然而，由於新冠狀病毒傳染力極高極快，加上這種新病毒仍有很多未知之處，因此各界都需要有更創新的方式去抗疫。而科技在是次疫戰中擔當了重要角色，例如電子手環、大數據分析等。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

由於是次新冠肺炎疫情已經全球爆發，地球近乎沒有一片淨土，能夠迅速追查及截斷病患的感染來源成為控疫焦點。有見及此，兩大科技巨頭蘋果（Apple）與 Google 罕有聯手推出全面方案，包括應用編程介面（API）和作業系統級技術，手機用戶若曾跟新冠病毒感染者接觸會發出警告。

據了解，鑒於情況嚴峻，是次方案利用藍牙在《Android》及《iOS》作業系統互通的科技，將會分為兩步驟：5 月中先推出 iPhone 和 Android 手機可透過 app 互通各國衛生部門發布的訊息，蘋果與谷歌也將釋出讓公共衛生 app 用於此功能的架構。手機用戶若檢驗為陽性，並將此訊息加入 app，其他用戶若曾近距離接觸該確診者時便會接到警告。警告可回溯 14 天的資料，但衛生單位可調整天數。

【相關文章】無常天災中小企最無辜？ 樂觀面對數碼轉型轉危為機

至於第二階段，未來幾個月此功能將直接加入《Android》及《iOS》作業系統，用戶不需要額外下載 app，即可自願加入此接觸追蹤計劃，但有報道認為追蹤平台侵犯個人私隱。蘋果執行長（CEO）Tim Cook 解釋，這項工具在尊重透明和同意權的情況下安排，目的是遏止病毒傳播。此外，蘋果與 Google 均承諾，確診者的手機接觸史紀錄只會保留 14 天，資料只提供給負責防疫的公衛機構使用。

事實上，要讓這個應用平台發揮效應需要兩大關鍵，首先是確診者須同意將自己的手機接觸史紀錄提供給政府衛生主管單位，以及所有手機使用者都會定期下載政府單位的確診者手機接觸史紀錄與進行比對。其次是政府當局必須進行廣泛病毒篩檢，才能有助於提高該軟件的防疫效能。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l